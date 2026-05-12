Venezuela y Estados Unidos buscan ampliar la conectividad aérea y las exportaciones de energía

Un avión de la compañía American Airlines, en una fotografía de archivo (EFE/Orlando Barría)

La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría; y el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, mantuvieron un encuentro en el que discutieron la ampliación de la conectividad aérea entre ambos países, restablecida oficialmente en abril tras siete años de suspensión, así como temas vinculados a las exportaciones de energía.

A través de Instagram, Faría señaló que durante la reunión identificaron “puntos críticos” para la hoja de ruta, como “elevar la categoría de aeropuertos y aerolíneas, abriendo las puertas a más frecuencias y destinos a Estados Unidos y el resto del mundo”.

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También abordaron la “posible adquisición de nuevas unidades de autobuses y el contacto directo” con proveedores estadounidenses para la compra de “repuestos especializados y puentes de guerra”.

Faría destacó: “Estamos enfocados en la modernización de nuestros muelles y el sistema de dragado en los puertos nacionales. Queremos fortalecer nuestras capacidades para un intercambio ágil y seguro de carga y servicio postal”.

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La ministra consideró “imperativo” el cese de las sanciones y abogó por una “mayor libertad en las licencias” para “avanzar hacia una eficiencia total”.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett (Archivo)

Según Faría, "Venezuela está lista para trabajar, pero necesitamos suministros confiables y el acceso soberano a repuestos originales para nuestro sistema Metro y la flota de autobuses adquiridos por el Gobierno nacional".

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John Barrett, por su parte, calificó el encuentro como una “reunión productiva” y señaló que se trató la “ampliación de las exportaciones de energía”.

“El progreso económico de hoy sienta las bases para seguir avanzando en el plan de tres fases del presidente estadounidense, Donald Trump”, afirmó el diplomático, aludiendo a las etapas de estabilización, recuperación y transición que propone Washington.

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El 30 de abril, el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela, operado por American Airlines, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tras siete años de suspensión de vuelos entre ambos países.

En ese momento, la ministra de Transporte anticipó que esperan recibir a más de 100.000 pasajeros con la nueva ruta y que Venezuela se convierta en un “eje de conexión” regional.

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Finalmente, Caracas y Washington restablecieron sus lazos diplomáticos en marzo, después de haber estado interrumpidos desde principios de 2019, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en territorio venezolano.