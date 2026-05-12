Creadora de OnlyFans se declaró culpable de homicidio involuntario por la asfixia fatal de un cliente durante un fetiche extremo

La muerte de Michael Dale durante una grabación privada expuso los riesgos de los acuerdos personales para producir contenido sexual extremo (Michaela Rylaarsdam)

Una creadora de OnlyFans de California se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de Michael Dale, un hombre de 56 años que falleció por asfixia durante la filmación de contenido fetichista en su domicilio de Escondido.

La audiencia de sentencia está prevista para el 8 de junio de 2026, y la fiscalía del condado de San Diego anticipa que recibirá la pena máxima de cuatro años de prisión estatal, según información de Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la acusación, la combinación de prácticas de dominación y sadomasoquismo, BDSM, grabadas para la plataforma y la omisión de auxilio médico oportuno provocaron el desenlace fatal.

La plataforma de suscripción en línea se encuentra nuevamente en el centro del debate por la seguridad de sus creadores y el tipo de prácticas que allí se difunden (REUTERS/Carlos Barria/Ilustración/Archivo)

Un vínculo marcado por el dinero y prácticas extremas

Durante marzo de 2023, Michael Dale contactó a Michaela Rylaarsdam, de 32 años, a través de Eros.com, un portal estadounidense especializado en anuncios de servicios para adultos, tal como consta en el expediente judicial citado por Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

En las semanas previas a su muerte, Dale transfirió a Rylaarsdam más de USD 11.000 a cambio de conversaciones, visitas domiciliarias y actos de bondage. Antes de la sesión final, la acusada le exigió USD 1.000 adicionales, impulsada por mensajes de texto de su esposo, quien la animaba a obtener más dinero del cliente mediante la realización de prácticas de alto riesgo.

Según el expediente, Dale solicitó explícitamente ser envuelto en plástico —“como una momia”—, e insistió en la utilización de pegamento industrial y en que se le pegara un consolador en la boca. Durante la sesión en la que ocurrió la muerte, Rylaarsdam grabó varias horas de contenido en video, lo que incrementó los riesgos.

PUBLICIDAD

Los investigadores confirmaron que Michael Dale permaneció con una bolsa de plástico en la cabeza, sellada con cinta adhesiva, durante al menos ocho minutos.

Las conversaciones y transacciones entre la víctima y Michaela Rylaarsdam incluyeron transferencias de miles de dólares y solicitudes de acciones peligrosas para aumentar la intensidad del material (@AsshleySinCal)

Mientras Dale se asfixiaba, la creadora de OnlyFans continuó grabando, según consta en el documento presentado ante la Corte Superior del condado de San Diego y citado por Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

La situación se agravó cuando Rylaarsdam llamó al número de emergencias solo al notar que la víctima empezaba a presentar signos de cianosis. Cuando la policía de Escondido llegó al domicilio, la acusada intentaba reanimar al hombre, aunque ya no respondía ni respiraba.

Dale fue trasladado al hospital Palomar, donde los médicos diagnosticaron muerte cerebral y, días más tarde, procedieron a desconectarlo del soporte vital. El informe de la oficina forense del condado de San Diego concluyó que la causa de su fallecimiento fue asfixia, clasificando el caso como homicidio.

PUBLICIDAD

El traslado de la víctima a este centro médico resultó infructuoso debido al grave daño cerebral causado por la asfixia antes de recibir asistencia profesional (KPBS Public Media)

Proceso judicial y debate en torno a la responsabilidad penal

En febrero de 2025, Michaela Rylaarsdam fue arrestada y acusada formalmente de asesinato. Posteriormente, aceptó un acuerdo con la fiscalía para reducir los cargos a homicidio involuntario, figura penal que reconoce el desprecio por la vida humana pero no la intención de matar, según un portavoz de la fiscalía de San Diego citado por Los Angeles Times.

Rylaarsdam permanece sin acceso a fianza en el centro de detención Las Colinas, a la espera de la audiencia definitiva convocada para el 8 de junio, donde la fiscalía anticipa que se le impondrá la pena máxima prevista para este delito: cuatro años de prisión estatal.

PUBLICIDAD

El caso plantea interrogantes sobre los límites legales y la responsabilidad de quienes generan contenido adulto cuando las consecuencias superan el consentimiento inicial (Court TV)

La muerte de Dale, documentada en video y derivada de acciones solicitadas expresamente por él, vuelve a poner el foco sobre la responsabilidad penal de quienes producen contenidos de alto riesgo para plataformas de suscripción como OnlyFans.

El caso generó debate sobre los límites legales y éticos en la producción de material para adultos, la protección de los participantes y la responsabilidad de los creadores frente a las consecuencias de las prácticas acordadas en contextos de BDSM y otras formas de contenido extremo.

PUBLICIDAD