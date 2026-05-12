El mercado inmobiliario de Oakland registra una caída histórica en el precio de las viviendas

Oakland registra una caída del 11% en el valor medio de viviendas, situándose entre las mayores disminuciones inmobiliarias de Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake)

El mercado inmobiliario de Oakland, California atraviesa uno de los momentos más turbulentos de los últimos años, situándose entre las ciudades estadounidenses con las mayores caídas en el valor de las viviendas. Según los últimos datos de Zillow, la ciudad ha experimentado un descenso de más del 11% en el valor medio de las viviendas en el último año, corregido por inflación. Este desplome coloca a Oakland al mismo nivel que Cape Coral, compartiendo el liderazgo en la reducción de precios a nivel nacional. Actualmente, el valor promedio de una vivienda en Oakland ronda los 716.000 dólares, reflejando el profundo impacto de la tendencia bajista.

Factores que explican la caída: tasas hipotecarias, asequibilidad y demanda

El aumento de los tipos de interés hipotecarios en 2022 encareció el acceso a la vivienda y redujo la demanda en Oakland (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

La desaceleración del mercado inmobiliario en Oakland tiene raíces claras. El detonante principal fue el aumento abrupto de los tipos de interés hipotecarios en 2022, lo que redujo la asequibilidad para muchos potenciales compradores. Esta subida de tasas encareció las cuotas mensuales y desincentivó la demanda, al tiempo que limitó el acceso de nuevos propietarios. Los datos de Zillow muestran que el ajuste de precios no es aislado, sino una respuesta directa a la nueva realidad financiera impuesta por la política monetaria.

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El encarecimiento del crédito afectó tanto a quienes buscaban adquirir vivienda como a quienes pretendían venderla. Los compradores, enfrentando mayores costes y una oferta que ya no se ajusta a sus posibilidades, han reducido su participación en el mercado. Al mismo tiempo, los vendedores se ven obligados a reconsiderar sus expectativas de precio para atraer interés real.

En la última década, el mercado de Oakland había mostrado un crecimiento sostenido, impulsando las expectativas de revalorización. Sin embargo, la reciente caída ha revertido parte de ese avance: desde 2019, el valor de las viviendas en la ciudad ha descendido casi un 30% cuando se ajusta por inflación.

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Cambios en el comportamiento de vendedores y compradores

El ajuste en los precios ha transformado la dinámica entre vendedores y compradores. Según la agente inmobiliaria Beth Tehrani, de Redfin, las casas permanecen más tiempo en el mercado y se venden a precios más bajos. Los vendedores, antes acostumbrados al auge de la pandemia y al rápido crecimiento de los precios, han tenido que adaptarse a una realidad menos favorable.

Tehrani señala que muchos propietarios mantenían la mentalidad de los años previos a 2020, esperando ventas rápidas y buenas ofertas, pero ahora comprenden que si no ajustan el precio a las condiciones actuales, la propiedad puede permanecer sin vender durante meses. Esta nueva actitud ha obligado a los vendedores a ser más flexibles y realistas, mientras que los compradores aprovechan la coyuntura para negociar con mayor margen.

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El poder de negociación ha cambiado de manos en muchos casos, beneficiando a quienes buscan adquirir vivienda y están en condiciones de aprovechar los precios a la baja. Sin embargo, el acceso sigue limitado por los elevados costes de financiación.

Incertidumbre y estrategias de propietarios ante el mercado

La desaceleración en Oakland obliga a los vendedores a ajustar expectativas y aceptar precios más bajos para cerrar operaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incertidumbre se ha instalado entre los propietarios de Oakland, quienes adoptan distintas estrategias para enfrentar el contexto adverso. Un ejemplo es el de Frank, residente de las colinas del sur de Oakland, que prefiere no revelar su apellido ni dirección hasta poner su casa a la venta formalmente. Frank está renovando su propiedad y se muestra dispuesto a esperar hasta que el mercado se estabilice, incluso si los precios continúan descendiendo en el corto plazo.

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La disposición a esperar es una estrategia que gana adeptos entre aquellos que no tienen urgencia por vender y pueden soportar financieramente un periodo de inactividad. Otros, en cambio, optan por ajustar rápidamente sus expectativas y aceptar ofertas menores para evitar mayores pérdidas si el mercado sigue cayendo.

Los agentes y analistas coinciden en que la preocupación por la delincuencia, el deterioro del centro y los cambios en las preferencias de los compradores contribuyen a la sensación de volatilidad e imprevisibilidad.

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Diferencias entre barrios y sectores inmobiliarios en Oakland

El impacto de la caída de precios no es homogéneo en toda la ciudad. Mientras que el centro de Oakland y los barrios con alta concentración de condominios han sufrido los descensos más pronunciados, zonas como Rockridge y Temescal muestran mayor resistencia. En estos últimos barrios, considerados de alto poder adquisitivo, algunas viviendas siguen recibiendo múltiples ofertas, lo que demuestra que la demanda persiste en sectores específicos.

El mercado de condominios en el centro, según Tehrani, es uno de los más afectados. Muchas propiedades construidas antes de la pandemia llevan más de 90 días desocupadas, lo que evidencia la dificultad para encontrar compradores en ese segmento.

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Ejemplos concretos de ventas recientes y pérdidas

Las transacciones recientes ilustran la magnitud de la crisis. Una vivienda cerca del lago Merritt se vendió a finales del año pasado con una pérdida aproximada de 150.000 dólares, después de que el propietario temiera una mayor caída de precios. Este tipo de situaciones se repite en varios barrios, donde la presión por vender antes de nuevas depreciaciones lleva a aceptar ofertas muy por debajo de las expectativas iniciales.

Perspectivas y expectativas de propietarios y expertos

A pesar del panorama complicado, algunos propietarios mantienen una visión optimista respecto al atractivo de los barrios más deseados de Oakland. Frank observa que muchas casas siguen saliendo al mercado y, aunque no todas se venden rápido, aquellas que logran cerrar operación alcanzan precios satisfactorios para los vendedores.

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Los expertos en vivienda destacan que, aunque los compradores tienen mayor margen de negociación en ciertas zonas, el acceso a la propiedad sigue condicionado por factores externos, especialmente los costes de financiación.

Efecto de los altos tipos de interés en la accesibilidad a la vivienda

El principal obstáculo para la recuperación del mercado inmobiliario de Oakland sigue siendo el elevado nivel de los tipos de interés hipotecarios. Esto mantiene las cuotas mensuales fuera del alcance de muchos potenciales compradores, limitando la reactivación de la demanda y prolongando la debilidad del sector.

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