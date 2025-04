Buford, el perro que rescató a un niño de dos años en un desierto en Arizona, recibe decenas de regalos

El niño desaparecido en el desierto fue encontrado dormido bajo un árbol por el perro héroe Buford (Captura de pantalla/Yavapai County Sheriff's Office/Facebook)

Buford, un perro de raza Anatolian Pyrenees de seis años, ha sido reconocido como un héroe tras rescatar a un niño de dos años que se había perdido en la naturaleza de Arizona. Desde entonces, el can ha recibido una avalancha de regalos de admiradores de todo el mundo, según informó KPNX, filial de NBC en Mesa.

Scotty Dunton, dueño de Buford y ranchero local en la zona de Seligman, relató que desde el rescate de Boden Allen, su perro no ha dejado de recibir presentes. “Juguetes, mordederas, bocadillos, lo que se te ocurra, un poco de todo”, explicó Dunton al medio. Muchos de los paquetes han llegado sin remitente, enviados por personas conmovidas por la historia.

El niño de dos años que desapareció en el desierto de Arizona fue encontrado sano y salvo gracias a la intervención de Buford. Según informó NBC News, el pequeño Boden Allen se extravió el pasado 14 de abril tras alejarse de su hogar en Seligman, mientras sus padres realizaban tareas domésticas.

La búsqueda, que involucró a más de 40 rescatistas y un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública, culminó con éxito cuando Buford localizó al niño y lo condujo de regreso a un lugar seguro. De acuerdo con el medio, el dueño de Buford, Scotty Dunton, encontró al niño aproximadamente 16 horas después de su desaparición. El pequeño estaba durmiendo bajo un árbol a unos 11 kilómetros de su casa.

La comunidad de Seligman se movilizó con policías, voluntarios y helicóptero para hallar al pequeño Boden. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dunton explicó que Buford no solo localizó al niño, sino que lo escoltó durante al menos 1,6 kilómetros hasta su rancho, donde finalmente pudieron ponerlo a salvo. Este acto heroico lo ha convertido en una figura admirada tanto a nivel local como internacional.

Un rescate que movilizó a toda una comunidad

La desaparición de Boden generó una rápida movilización de familiares, vecinos y autoridades. Según detalló NBC News, el padre del niño, Cory Allen, estaba trabajando en el techo de la casa mientras su esposa, Sarah Allen, atendía a su hijo menor de un año.

En un momento de descuido, Boden se alejó de la propiedad sin que nadie lo notara. Al percatarse de su ausencia, la familia inició una búsqueda desesperada y, al no obtener resultados, contactaron a la Oficina del Sheriff del Condado de Yavapai.

La operación de rescate incluyó a decenas de voluntarios y personal especializado, quienes recorrieron la zona durante toda la noche. Sarah Allen describió la angustia que sintió al ver la cama vacía de su hijo y enfrentarse a la incertidumbre de no saber dónde estaba. “Miraba su cama vacía en medio de la noche y pensaba: ‘Esto no es real, no puede estar solo en la oscuridad’”, expresó al medio.

Buford localizó al niño a 11 kilómetros de su casa tras 16 horas de intensa búsqueda. (Captura de Pantalla/News12)

El papel de Buford en el rescate ha sido ampliamente reconocido. Su gesto heróico ha llevado a que el animal sea nombrado miembro honorario del equipo de búsqueda y rescate del Condado de Yavapai, un reconocimiento que incluyó la entrega de un chaleco oficial.

Un final feliz para Boden y su familia

El reencuentro entre Boden y Buford tuvo lugar el lunes siguiente al rescate, según reportó NBC News. La familia Allen expresó su gratitud por el desenlace positivo de esta experiencia. Cory Allen afirmó que siente que “Dios envió a ese perro para rescatar a mi hijo”, mientras que Sarah calificó el suceso como algo “irreal e increíble”.

Tras el incidente, la vida de la familia ha vuelto a la normalidad. Cory mencionó que Boden sigue siendo un niño activo y curioso, siempre explorando su entorno. Aunque el susto fue grande, el desenlace ha dejado una huella de esperanza y gratitud en la comunidad.

El caso de Buford y Boden ha capturado la atención de personas en todo el mundo, destacando la importancia de los animales en situaciones de emergencia. La historia de este perro héroe es un recordatorio del vínculo especial que puede existir entre los humanos y sus compañeros animales, un vínculo que, en este caso, salvó una vida.