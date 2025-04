Universidad de Florida anuncia regreso a clases este lunes, cuatro días después del tiroteo escolar

La Universidad de Florida (FSU) anunció el regreso a clases este lunes 21 de abril, menos de una semana después del tiroteo. (Gregg Pachkowski/Pensacola News Journal/USA TODAY NETWORK via Imagn Images via REUTERS)

La Florida State University (FSU) enfrenta críticas intensas tras confirmar la reanudación de clases este lunes 21 de abril, apenas cuatro días después del tiroteo que dejó dos muertos y seis heridos en las inmediaciones del centro estudiantil, en Tallahassee. La decisión, inicialmente comunicada por el presidente universitario Richard McCullough en un correo masivo, provocó una reacción inmediata de rechazo entre el alumnado, que exigió mayor sensibilidad ante la magnitud del hecho. “Nos solidarizamos con las familias y amigos que perdieron a alguien que amaban”, escribió McCullough en su primera declaración, difundida el sábado por la mañana.

El ataque ocurrió el jueves 17 de abril, cerca del Oglesby Student Union, donde un hombre armado abrió fuego contra estudiantes y trabajadores de la universidad. El presunto autor, Phoenix Ikner, tiene 20 años, es estudiante de la propia FSU e hijastro de una oficial del sheriff. De acuerdo con los informes, utilizó un arma registrada a su madre en el tiroteo. La policía lo detuvo con heridas no mortales y se encuentra bajo custodia. Cinco de las seis víctimas heridas siguen hospitalizadas en Tallahassee Memorial HealthCare, todas en buen estado, según reportó el hospital el viernes.

En redes sociales, estudiantes comenzaron a compartir sus testimonios y a organizar acciones de presión para retrasar el retorno a clases. Algunos lanzaron peticiones digitales solicitando que se excusaran las ausencias, otros denunciaron públicamente el daño emocional que representa volver tan pronto al campus. “Dudo que pueda concentrarme en clases donde hace unos días estaba atrincherándome y haciendo las paces con Dios”, declaró Madelynn Duggar, estudiante de tercer año, al medio NBC News.

Reacciones a la reapertura y presión estudiantil

El tiroteo perpetrado por un estudiante de la universidad dejó dos muertos y seis heridos, de los cuales cinco siguen hospitalizados. (Gregg Pachkowski/Pensacola News Journal/USA TODAY NETWORK via Imagn Images via REUTERS)

El anuncio inicial de McCullough, que confirmaba la vuelta a clases y operaciones el lunes 21, fue recibido con incredulidad por parte del alumnado. Comentarios como “¿¿¿EN SERIO??? CORRÍ POR MI VIDA Y ¿TENGO QUE VOLVER DÍAS DESPUÉS???” inundaron el perfil oficial de la universidad en Instagram. Muchos expresaron sentirse desamparados y forzados a continuar con la rutina sin tiempo suficiente para procesar el trauma.

Ante el creciente malestar, la universidad difundió un segundo comunicado el mismo sábado, en la que se flexibilizaban las condiciones académicas: las asistencias no serán obligatorias, no se exigirá documentación para justificar ausencias y se abrirán opciones remotas para algunas materias, aunque esto no aplicará para clases prácticas como laboratorios, de acuerdo con Fox News. También se permitirá a los estudiantes solicitar una nota incompleta si no se sienten en condiciones de terminar el semestre.

McCullough explicó en un video publicado en la red social X que “este no será un cierre típico del semestre, muchos de ustedes aún están procesando lo ocurrido”. Agregó que los docentes “deberán ofrecer opciones adaptadas a cada grupo, en lo posible antes del lunes en la noche”, según indicó en un comunicado interno dirigido a profesores y recogido por el Tallahassee Democrat. La institución recomendó a los estudiantes contactar directamente a sus instructores para acordar soluciones personalizadas.

Testimonios desde un campus traumatizado

Los estudiantes han manifestado no estar listos para volver al campus luego del tiroteo debido a que se sienten traumatizados. (samuelffisher, ignqiny, GIFFORDS_org)

El regreso forzado al campus también provocó relatos cargados de angustia. Elizabeth Palmer, estudiante de primer año, afirmó que “no puedo caminar por el mismo sitio donde vi a una chica en un charco de sangre”, según NBC News. Añadió que, aunque no todos estuvieron en el lugar exacto del ataque, todos lo vieron y lo viven como trauma colectivo. Su compañera Alessandra Borges compartió una experiencia similar: su edificio de clases, el HCB, está justo frente al centro estudiantil. Desde entonces, asegura revivir los gritos y disparos cada noche, según el Tallahassee Democrat.

Para Jack Campi, estudiante de último año, lo más duro fue la frialdad del primer anuncio. “Ocho personas fueron ese día a FSU, como un lunes cualquiera, y no volvieron a casa”, declaró a NBC News. Dos de ellas murieron. “Este lugar es mi hogar, y alguien entró a mi hogar y mató a personas”. La declaración resume el sentimiento de muchos, que no se sienten listos para volver a un entorno donde se rompió su sensación de seguridad.

Camilya Sanders, estudiante de posgrado y empleada del centro de exámenes universitario, criticó que ni siquiera se modificara un video asignado tras el tiroteo. En entrevista con el Tallahassee Democrat, declaró: “Estoy terriblemente mal y muchos a mi alrededor igual. Es devastador, es desgarrador”. Afirmó que aunque recibió un mensaje del decano ofreciendo recursos, la sensación era de indiferencia institucional: “Siento que nos dicen ‘lo siento, aquí tienes ayuda, pero igual tienes que volver a clases el lunes’”.

FSU ha ofrecido apoyo psicológico a través de sus programas de asistencia. Estudiantes que necesiten acompañamiento pueden llamar al Counseling & Psychological Services al (850) 644-TALK (8255) o al Victim Advocate Program, que ofrece atención las 24 horas. Para los empleados, está disponible el programa de ayuda al empleado (EAP) al (850) 644-2288. En su último mensaje, McCullough reconoció: “Al igual que muchos de ustedes, yo también sigo en duelo”, reafirmando que la institución será “flexible y comprensiva” ante cada caso.