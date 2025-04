Una fotógrafa le dio este consejo al novio antes de su boda y su video se volvió viral

La videógrafa Kalli se ha hecho viral en redes sociales gracias a una ingeniosa sugerencia que le dio al novio antes de su boda. (TikTok: @kallicovideo)

Desde Spanish Fork, una localidad al sur de Utah, Kalli Obray, videógrafa de 26 años y dueña de Kallico Videography, captó la atención de miles con una escena común en las bodas modernas: el “first look”, o el momento previo en que el novio ve por primera vez a su prometida vestida de novia. Pero lo que hizo viral el video que compartió el 28 de marzo en TikTok no fue la emoción del encuentro, sino sus palabras previas al rodaje. “Solo haz que ella se sienta como un millón de dólares”, dijo al novio. “No necesitas llorar, ni saltar de alegría. Solo sé tú mismo y hazla sentir hermosa”.

Según publicó Today, Obray acostumbra a dar ese tipo de indicaciones antes de grabar el primer vistazo. Su intención es clara: eliminar la presión emocional que sienten muchos hombres frente a las cámaras y ante las expectativas sociales. “Hay una sensación de que tienen que reaccionar de una forma específica, como llorar o emocionarse de forma exagerada, cuando ya están nerviosos”, explicó a Today. Asegura que la autenticidad genera mejores recuerdos, y que su objetivo es que el novio se sienta cómodo, no observado.

El video superó las 100.000 visualizaciones y acumuló cientos de comentarios de usuarios conmovidos. “Eso me hizo llorar y ni siquiera he visto a la novia”, escribió una usuaria en TikTok, según People. Otros destacaron la empatía de Obray y la naturalidad de su enfoque. La creadora respondió varios mensajes con gratitud y reafirmando su propósito: “Gracias. Solo quiero ayudar a que se sientan ellos mismos”, respondió a uno de los comentarios.

El video que cruzó de lo íntimo a lo viral

La videógrafa aseguró que su intención era hacer sentir relajado al novio para que pudiera captar su expresión genuina. (TikTok: @kallicovideo)

El momento fue grabado el 19 de marzo, en una sesión previa a la boda de una pareja en Utah, según Today. Aunque el “first look” es una tendencia cada vez más común en Estados Unidos, especialmente en ese estado, Obray añadió un elemento inesperado. Con su frase de apertura logró que el novio se relajara antes del encuentro con su prometida, y esa interacción espontánea captó la atención en redes.

Días después, compartió el fragmento en TikTok con la leyenda: “Mi consejo antes de cada primer vistazo”. El enfoque emocional, directo y sin imposiciones, tuvo eco inmediato. Usuarios calificaron sus palabras como “la charla que todo hombre necesita”. Las reacciones variaron entre quienes compartieron sus propias experiencias de ansiedad el día de la boda y quienes expresaron el deseo de tener a Obray como videógrafa.

Un consejo que rompe moldes

La reacción al consejo de Obray también revela una tensión más amplia: la presión sobre los hombres para mostrar ciertas emociones durante eventos públicos, especialmente las bodas. Según explicó a People, muchos novios se sienten observados, y eso les genera ansiedad. Obray aclaró que no se opone a las reacciones emotivas: “No está mal llorar o emocionarse, solo es malo sentir que debes hacerlo si no es parte de quién eres”.

Para muchos novios, mostrar sus emociones auténticas sigue siendo un desafío, de acuerdo con la experiencia de Kalli. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ella, el momento del “first look” tiene dos razones esenciales: que la novia se sienta admirada y hermosa, y que ambos puedan capturar una reacción auténtica del novio. Obray considera que preparar emocionalmente al novio antes del encuentro mejora no solo el ambiente, sino también la calidad de los videos.

El impacto emocional entre los usuarios

El video de TikTok se convirtió rápidamente en una conversación pública sobre emociones masculinas, presión social y roles de género. Comentarios como “Dios te bendiga por esta guía” o “Ahora quiero que seas tú quien grabe mi boda” fueron recurrentes en la publicación, de acuerdo con People. Obray, lejos de buscar protagonismo, respondió con sencillez y agradecimiento, reafirmando que su consejo surge de observar lo que mejor funciona para que las parejas disfruten su momento.

Desde su experiencia grabando bodas durante cinco años, ha notado que los mejores resultados aparecen cuando las emociones no están condicionadas. Como declaró a Today, “al dar ese consejo, ves cómo el estrés se disipa un poco. Comienzo todos mis ‘first looks’ así, y marca una gran diferencia”.