“Una Película de Minecraft” se convirtió en el estreno más taquillero de Hollywood de 2025

La película se convirtió en la más taquillera en lo que va de 2025. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP)

“A Minecraft Movie” (“Una Película de Minecraft”), la adaptación cinematográfica del popular videojuego, ha superado los 550 millones de dólares en recaudación mundial en tan solo dos semanas, consolidándose como el estreno más exitoso de Hollywood en lo que va del año.

Según informó The Associated Press (AP), la película, dirigida por Jared Hess y protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, presentó una caída del 50 % en comparación con su debut, pero que sigue siendo notablemente sólida para un estreno de esta magnitud.

El filme, una coproducción entre Warner Bros. y Legendary Entertainment, tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares y ya ha duplicado las expectativas iniciales tras un estreno global que alcanzó los 300 millones de dólares. A pesar de las críticas mixtas, con una calificación del 46 % en el sitio especializado Rotten Tomatoes y una puntuación de “B+” en CinemaScore, la película ha logrado captar la atención de los espectadores.

Un éxito protagonizado por Jack Black y Jason Momoa

La película es protagonizada por Jack Black y Jason Momoa. (Foto AP/Marco Ugarte)

Tras su exitoso estreno, Pamela Abdy, copresidenta y directora ejecutiva de Warner Bros. Motion Picture Group, dijo que todos estaban encantados de que el público “esté respondiendo y que todos vayan al cine”.

El largometraje también rompió el récord de una adaptación de videojuego, que antes era ostentado por “La película de Super Mario Bros”.

El reparto de la película, que incluye a figuras como Jason Momoa, conocido por su papel en “Aquaman”, y Jack Black por su participación en la saga “Kung Fu Panda”, donde prestó su voz al personaje principal, ha sido un factor clave en su atractivo comercial.

Ninguno de los estrenos del fin de semana como The King of Kings, The Amateur, Drop o Warfare pudieron desafiar a “Una Película de Minecraft”, sin embargo, algunos largometrajes superaron las expectativas.

“El Rey de Reyes”, una historia animada que, según AP, habla sobre la vida de Jesús y está dirigida al público cristiano, logró posicionarse en el segundo lugar de la tabla recaudando 19.1 millones de dólares en 3.200 salas.

Los éxitos que encabezaron la lista de películas

Aunque presentó una caída destacable, sigue al tope de la tabla en su segunda semana. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP)

De acuerdo con cifras de Comscore, citadas por la agencia de noticias y que serán publicadas el lunes, las ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en los cines de EEUU y Canadá incluyen:

“Una película de Minecraft” (80.6 millones de dólares). “El Rey de Reyes” (19.1 millones de dólares). “The Amateur” (15 millones de dólares): Esta cinta es protagonizada por Rami Malek, quien encarna a un criptógrafo de la CIA que persigue a los asesinos de su esposa. En el extranjero consiguió reunir 17.2 millones de dólares, según AP, una cifra que contrasta con el presupuesto de 60 millones de dólares. “Warfare” (8.3 millones de dólares): Esta es la secuela de “Civil War” y recaudó tal cifra en 2670 salas. Alex Garland coescribió y dirigió el filme de A24 con Ray Mendoza, veterano de la guerra de Irak, quien basó la historia en una misión que él y sus compañeros Navy SEAL realizaron en 2006. “Drop” (7.5 millones de dólares): es protagonizada por Meghann Fahy, encargada de traer a la vida a una madre soltera viuda en su primera cita que es aterrorizada mediante mensajes telefónicos por un desconocido. El presupuesto del largometraje fue menor a 10 millones de dólares. “The Chosen: Last Supper (Part 3)” (6 millones de dólares). “A Working Man” (3.1 millones de dólares). “Blancanieves” (2.8 millones de dólares). “La mujer en el patio” (2.1 millones de dólares). “Los Elegidos: La Última Cena (Parte 2)” ($932.106 dólares).