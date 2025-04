Un documento desclasificado de la CIA relata un supuesto ataque extraterrestre contra soldados soviéticos

Cinco humanoides con ojos negros habrían emergido de una nave derribada por fuerzas soviéticas antes de fusionarse y emitir una luz cegadora. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un informe desclasificado publicado en el sitio web de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) ha reavivado el debate sobre encuentros extraterrestres al recoger una supuesta confrontación entre fuerzas militares soviéticas y una nave espacial no identificada a finales de la década de 1980. El incidente, originalmente difundido por el tabloide Canadian Weekly World News y el diario ucraniano Holos Ukrayiny, detalla que 23 soldados soviéticos habrían muerto tras un enfrentamiento con seres alienígenas.

El archivo, que ha ganado notoriedad en redes sociales, resume una versión del incidente que habría tenido lugar entre 1989 y 1990 durante unos ejercicios militares soviéticos. Según el texto, las tropas dispararon un misil tierra-aire contra un objeto con forma de platillo que sobrevolaba una base militar.

Tras el impacto, el supuesto objeto volador se estrelló y de sus restos emergieron cinco figuras humanoides de baja estatura, con cabezas desproporcionadamente grandes y ojos negros prominentes. El informe señala que los seres se fusionaron en un solo objeto que comenzó a emitir un zumbido antes de liberar un destello de luz intensa. De acuerdo con los testimonios citados, el destello habría convertido en piedra a 23 soldados. Solo dos hombres habrían sobrevivido al encontrarse parcialmente cubiertos por sombra en el momento del incidente.

Restos de la nave y de los soldados petrificados habrían sido trasladados a una base científica secreta cerca de Moscú, según el informe. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Si el archivo del KGB corresponde a la realidad, este es un caso extremadamente amenazante”, se lee en una cita atribuida a un funcionario anónimo de la CIA en el documento. “Los extraterrestres poseen armas y tecnologías que superan todas nuestras suposiciones. Son capaces de defenderse si se les ataca”.

El informe también sostiene que los restos de los soldados petrificados y del objeto estrellado fueron transportados a una instalación secreta de investigación científica en las afueras de Moscú, donde científicos habrían determinado que la estructura molecular de los cuerpos coincidía con la del caliza. Según la narrativa contenida en el archivo, los investigadores concluyeron que el fenómeno fue causado por una fuente de energía desconocida para la ciencia humana.

Aunque el contenido del archivo sigue siendo motivo de escepticismo, ha generado un notable interés público. La CIA no respondió a la solicitud de comentarios presentada por Fox News Digital. El documento en sí no aclara con precisión el origen de la información, aunque sugiere que pudo haber derivado de un telegrama o alguna otra fuente abierta.

Documento desclasificado de la CIA relata un presunto ataque extraterrestre que habría convertido en piedra a 23 soldados soviéticos. (CIA)

El exagente de la CIA Mike Baker expresó dudas sobre la veracidad de la historia, considerando que es probable que el relato haya sido distorsionado a lo largo del tiempo. “Si hubo un incidente, sin importar la naturaleza, sospecho que el informe real no se parece mucho a lo que ha salido ahora, tras cinco, seis o siete versiones del original”, declaró Baker a Fox News Digital.

Fenómenos de OVNIS en aumento

Este tipo de revelaciones resurgen en un contexto en el que el interés institucional por los fenómenos aéreos no identificados ha ido en aumento. En 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la creación de la Fuerza de Tarea sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF). Esta unidad tiene como objetivo “detectar, analizar y catalogar” objetos que no puedan ser identificados fácilmente y que representen una amenaza potencial para la seguridad nacional.

Aunque comúnmente se asocian con vida extraterrestre, los objetos no identificados también pueden corresponder a tecnologías no reveladas, errores de interpretación o incluso globos meteorológicos. Baker señaló que los funcionarios militares tienen la obligación de registrar e investigar todo objeto aéreo no identificado. “El Pentágono decía que si los aviadores están volando y detectan algo que no pueden identificar, entonces (los oficiales) deben, por razones de seguridad nacional, catalogarlo y averiguar qué era”, explicó.

El suceso habría ocurrido entre 1989 y 1990, durante maniobras militares soviéticas, según medios ucranianos y canadienses citados en el archivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

En enero de 2020, el presidente Donald Trump firmó una orden que exigía la desclasificación de archivos gubernamentales relacionados con objetos voladores no identificados, un gesto que buscaba aumentar la transparencia respecto a los fenómenos no explicados registrados por agencias estadounidenses a lo largo de las décadas.

Según Nick Pope, exfuncionario del Ministerio de Defensa del Reino Unido y especialista en ovnis, hay una creencia generalizada de que “hay una prueba irrefutable en algún lugar de los archivos”, dijo. “Muchas personas creen que existen documentos y archivos dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense que prueban que algunos de estos fenómenos son de origen extraterrestre. Y eso, por supuesto, es lo que todos quieren saber. Esa es la gran pregunta de los 64.000 dólares”, declaró Pope a Fox News Digital.

A pesar de las afirmaciones extraordinarias, Baker se mantiene escéptico. “Estoy seguro de que hay algo ahí fuera”, dijo, “pero no creo que hayan aterrizado hace décadas, hayan convertido soldados soviéticos en piedra y que recién ahora lo estemos sabiendo. No creo que ese sea el caso”.

El Pentágono tampoco respondió a las solicitudes de comentario realizadas por el medio. Mientras tanto, el documento sigue circulando en línea, atrayendo tanto a entusiastas del fenómeno ovni como a investigadores críticos que ponen en duda su autenticidad y procedencia.