Confirman incendio intencional en la casa del gobernador de Pensilvania: la familia fue evacuada

La casa del gobernador de Pensilvania fue incendiada a propósito, dicen las autoridades. (EFE/DAVID MUSE)

A las 2 de la madrugada del domingo 13 de abril de 2025, la residencia oficial del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, fue escenario de un incendio intencional, mientras el mandatario y su familia se encontraban dentro del inmueble. El hecho ocurrió en Harrisburg, capital del estado, y fue confirmado por la Policía Estatal de Pensilvania, que lo investiga como un caso de arson (palabra en inglés para “incencio provocado”). “Anoche, alrededor de las 2 a. m., mi familia y yo despertamos por los golpes en la puerta de la Policía Estatal de Pensilvania, después de que un incendiario prendiera fuego a la Residencia del Gobernador” escribió Shapiro en un comunicado difundido por su oficina.

El fuego se desató en una parte de la residencia diferente a la que ocupaba la familia. Según informó The Washington Post, la intervención rápida de los servicios de emergencia evitó que el incendio se propagara a otras áreas. Las llamas fueron extinguidas sin que se reportaran heridos, aunque las autoridades confirmaron que los daños materiales fueron “significativos”. La casa, de 2.694 metros cuadrados y construida en 1968, ha sido el hogar de ocho gobernadores y también alberga exposiciones artísticas y objetos históricos del estado en su planta baja.

Horas antes del ataque, el gobernador había compartido en redes sociales una imagen del comedor familiar dispuesto para celebrar la primera noche de Pésaj, la festividad judía que conmemora la salida del pueblo hebreo de Egipto. La connotación religiosa del momento ha despertado especulaciones, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial de un posible móvil antisemita. La familia fue evacuada ilesa y agradeció públicamente a los agentes que actuaron. “Lori y yo estamos eternamente agradecidos a ellos por mantenernos a salvo”, dijo el gobernador en una publicación.

El ataque comenzó en la madrugada

La residencia de los gobernadores en Pensilvania es patrimonio cultural del estado. (Wikimedia)

El incendio comenzó alrededor de las 2:00 a. m. del domingo. Según NBC News, unidades del Harrisburg Bureau of Fire y de la Policía Estatal de Pensilvania llegaron rápidamente tras recibir un reporte de fuego activo en la North Front Street, donde se ubica la residencia del gobernador. El personal policial fue el primero en llegar y, tras golpear la puerta, logró evacuar a Josh Shapiro, su esposa Lori y sus hijos sin incidentes.

Aunque los ocupantes no resultaron heridos, la situación fue calificada como extremadamente grave. La policía estatal anunció ese mismo día que trataba el hecho como un acto de incendio intencional. De acuerdo con The Hill, la investigación está siendo liderada por una fuerza de tarea conjunta de agencias estatales, que permanecerán en el lugar “el tiempo que sea necesario”.

Evacuación y daños significativos al inmueble

El incendio ocurrió pocas después de que el gobernador compartiera esta imagen a punto de celebrar la primera noche de la festividad judía Pésaj. (X: @GovernorShapiro)

Los bomberos lograron contener las llamas antes de que se propagaran al ala residencial del edificio. No obstante, según The Washington Post, el fuego causó daños estructurales importantes en una sección del inmueble. Las imágenes del lugar muestran ventanas quemadas y paredes ennegrecidas, aunque no se ha difundido un inventario completo de las pérdidas materiales.

El inmueble afectado no solo cumple funciones habitacionales: también funciona como espacio institucional de representación y cultura. La casa del gobernador alberga documentos históricos y obras de arte del patrimonio de Pensilvania. Su reparación y eventual restauración podrían prolongarse durante meses, y se prevé que el gobernador resida temporalmente en otro lugar aún no confirmado.

Investigación oficial y recompensa

Las autoridades están ofreciendo hasta 10.000 dólares por información sobre el incendio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Estatal de Pensilvania, a cargo de la investigación, confirmó desde el inicio que el incidente fue producto de una acción deliberada. “Aunque la investigación sigue en curso, la Policía Estatal está en condiciones de afirmar por ahora que se trató de un acto de incendio intencional”, declaró el cuerpo policial en un comunicado. La escena del crimen continúa bajo análisis, con personal forense revisando restos de acelerantes y sistemas de videovigilancia.

Para avanzar con el caso, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 10.000 dólares a quien brinde información útil que conduzca a la detención y condena del autor o autores. Las pistas pueden ser enviadas de forma anónima al número 1-800-4PA-TIPS. La policía reiteró que no divulgará más detalles por el momento, pero que “se trata de una investigación activa y en movimiento”.

La respuesta institucional fue inmediata. El fiscal general del estado, Dave Sunday, ofreció la colaboración de su oficina para esclarecer el caso. En una declaración publicada el mismo domingo en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Sunday expresó: “Estamos preparados para aportar todos los recursos disponibles para encontrar al responsable de este acto sin sentido de violencia”. Su mensaje fue replicado por varios funcionarios estatales.