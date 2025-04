Los productos más insólitos que los estadounidenses están comprando por temor a los aranceles

La promesa de nuevas tarifas a productos extranjeros disparó una ola de acaparamiento en tiendas físicas y foros digitales por temor a futuras escaseces y alzas de precios (AP foto/Richard Vogel)

En Estados Unidos, bastó el anuncio económico de la Casa Blanca para que miles de consumidores corrieran a llenar sus carritos. No fue un nuevo virus, ni una catástrofe natural, sino la promesa de reimponer aranceles “recíprocos” a productos extranjeros, especialmente provenientes de China, Corea del Sur y Europa.

La idea, planteada como un gesto de defensa económica nacional, desató una respuesta inmediata en hogares, tiendas y plataformas digitales: miedo a quedarse sin productos... Algunos no tan esenciales.

Seún reveló The Washington Post, aunque los aranceles están en pausa por 90 días salvo para China, muchos decidieron no esperar. En redes como Reddit, TikTok y grupos privados de Facebook, miles compartieron listas de compras y estrategias de acaparamiento, de alimentos y productos específicos que podrían volverse inalcanzables en pocas semanas.

En un artículo de The Washington Post, Ashley Fetters Maloy, explicó que el patrón de lo vivido en la pandemia del COVID se repite, pero con matices: antes el foco estuba en papel higiénico, desinfectantes y alimentos básicos. Ahora, las comparas no son por necesidad inmediata, sino por temor a un futuro donde estos productos, por su origen importado, cuesten hasta 50 % más o directamente desaparezcan del mercado.

Aunque las tarifas aún no entran en vigor, miles se anticipan y compran desde alga nori hasta café importado (Reuters)

Wapo elaboró un listado con los productos más inusuales, cuyas ventas se dispararon “por pánico”

Perfume

Los fanáticos de las fragancias, especialmente de marcas europeas están abasteciéndose ante posibles aumentos. En el foro r/fragrance, el debate no es si comprar, sino qué stock guardar “antes de que la guerra comercial huela peor que nosotros”. La industria del perfume está fuertemente centralizada en Europa Occidental, lo que la hace vulnerable.

Bloqueador solar coreano

En redes como Reddit, los usuarios de productos de belleza se volcaron al acaparamiento de bloqueadores solares coreanos, que tienen mejor textura y más filtros que los de EE.UU. La diferencia radica en que en Estados Unidos, los protectores solares son regulados como medicamentos, lo que restringe las fórmulas disponibles. “No puedo volver a los de aquí”, escribió una usuaria que compró para un año.

Comida para gatos importada

Dueños de gatos compran alimentos importados por temor a aranceles que afecten precios de latas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dueños de gatos con dietas especiales están comprando en grandes cantidades alimentos importados que podrían subir de precio por aranceles al acero hojalata, material de las latas. Una usuaria en Reddit contó que el principal ingrediente del alimento de su gato alérgico es francés. Compró seis meses de suministro antes de que escasee o suba de precio.

Vestidos de novia

El posible aumento en precios por nuevas tarifas genera preocupación en quienes planean su boda y buscan asegurar su vestido ideal antes del alza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas novias están adelantando la compra de su vestido por temor a que los modelos importados, muchos fabricados en China, se encarezcan.

Café instantáneo alemán

Aunque se asocia más con café en grano, el café instantáneo también ha generado compras por pánico. “Compré para dos años porque no sobrevivo si no me puedo cafeinar en un minuto”, escribió una madre primeriza en un foro. Se trata de café de origen alemán, valorado por su suavidad.

Extensiones de cabello humano

Extensiones de cabello humano, mayormente de China, podrían subir de precio hasta un 50% (Imagen ilustrativa de Infobae)

Las extensiones y pelucas de cabello humano, muy utilizadas por mujeres afrodescendientes, pacientes oncológicos y personas con alopecia, provienen en gran parte de China. Algunos estilistas han advertido a sus clientas que los precios pueden subir entre un 20 % y 50 %. Polina Belchez, dueña de un salón en California, almacenó producto para seis meses y lanzó ofertas con el lema: “Compra antes de que inicie el arancel”.

Alga nori

El aumento anticipado en productos japoneses desata compras masivas en locales y foros ante la posibilidad de que los precios sigan escalando (Freepik)

Christopher Stout, dueño de un café temático de anime en Tampa, empezó a comprar cajas extra de nori japonés al ver subir los precios. “Ya se ha encarecido 15 dólares por caja”, dijo en un foro. Aunque no usa muchas por semana, el alza de precios en múltiples productos lo obliga a considerar subir sus propios precios o sacar rentabilidad a través de la venta de alcohol.