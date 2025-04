Así fue como hombres armados irrumpieron en la casa de una exestrella de los Seattle Seahawks

El exjugador de los Seahawks pidió a sus seguidores que le ayudaran a denunciar si reconocían a alguno de los intrusos. (X: @RSherman_25)

El fin de semana, el exjugador de la NFL Richard Sherman vivió una experiencia aterradora cuando su casa en el estado de Washington fue asaltada por tres hombres armados. El robo ocurrió poco antes de la medianoche del domingo 30 de marzo, el mismo día en que Sherman celebraba su cumpleaños número 37. Según NBC News, el exjugador de los Seattle Seahawks y actual analista de la NFL compartió un video en sus redes sociales, mostrando imágenes de los ladrones entrando y saliendo de su casa mientras llevaban varias bolsas llenas de objetos robados. “Que me roben la casa a punta de pistola con mi familia dentro no es lo que nadie quiere como regalo de cumpleaños” escribió Sherman, destacando lo aterrador de la situación.

El video fue acompañado por un mensaje en el que Sherman agradeció la valentía de su esposa, Ashley Moss, quien, según él, manejó la situación de manera excepcional al mantener a salvo a sus hijos. People reportó que Sherman mencionó en sus publicaciones que la situación fue “muy aterradora”, pero que su esposa actuó de manera calmada y efectiva. Por su parte, Moss también se expresó en sus redes sociales, señalando que, aunque físicamente estaban bien, el robo los había dejado muy afectados. “Despertar con intrusos fuera de tu dormitorio con un arma es algo que nadie debería tener que experimentar”, escribió en sus historias de Instagram.

A medida que la noticia del robo se difundió, Sherman pidió a la comunidad que compartiera cualquier información que pudiera ayudar a las autoridades a encontrar a los responsables. En un segundo video, mostró a los intrusos saltando por una ventana rota mientras escapaban con las bolsas de lo robado. La policía de King County sigue investigando el caso, aunque hasta ahora no se han realizado arrestos. Esta situación se produce en un contexto creciente de robos a casas de atletas de alto perfil, que ha llamado la atención de las autoridades federales debido a su frecuencia.

La familia Sherman y su reacción

Sherman fue una de las víctimas de los robos a estrellas de la NFL que también incluyen a Travis Kelce y Joe Burrow. (X: @RSherman_25)

La familia Sherman compartió más detalles sobre lo sucedido a través de sus redes sociales, permitiendo que el público tuviera acceso a los videos de la cámara de seguridad. El robo ocurrió en la víspera del cumpleaños de Sherman, lo que añadió una capa emocional a la experiencia. Mientras los intrusos irrumpían en su hogar, Ashley Moss y sus hijos estaban presentes. Sin embargo, a pesar del miedo y la tensión del momento, Moss comentó que, aunque la situación fue angustiante, ella y sus hijos se encontraban “físicamente bien”. La preocupación por el bienestar emocional de la familia también fue evidente en sus publicaciones, donde destacó que este tipo de experiencias no deberían ocurrirle a nadie.

Por otro lado, Sherman agradeció la ayuda de aquellos usuarios de redes sociales que se pusieron en contacto con él, brindando información sobre otros robos similares en la zona. Algunos de los comentarios indicaron que estos robos podrían estar relacionados con una serie de crímenes ocurridos en áreas cercanas, lo que sugiere que los ladrones podrían estar operando en grupos y apuntando a casas de atletas. Según la policía, los ladrones habrían robado al menos cinco casas en las inmediaciones. Sherman, al compartir estos detalles, subrayó que las autoridades estaban al tanto de la conexión entre varios de estos robos, lo que podría ayudar en la investigación.

La ola de robos a atletas de alto perfil

Richard Sherman no ha sido la única estrella de la NFL que ha sufrido un robo en su casa recientemente. (AP Foto/Matt Freed)

Este robo no es un incidente aislado. En los últimos meses, varios atletas de alto perfil han sido víctimas de robos en sus hogares. The New York Times recordó que en octubre del año pasado, las casas de Patrick Mahomes y Travis Kelce, ambos jugadores de los Kansas City Chiefs, fueron objeto de robos. Además, el quarterback de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, también fue otra víctima. Estos incidentes han llevado al FBI y otras autoridades a emitir alertas sobre una posible ola de robos orquestados por grupos criminales. En febrero, un grupo de siete hombres chilenos fue acusado de participar en una serie de robos a casas de atletas, incluidos los jugadores mencionados.

En el caso de Sherman, la policía no ha proporcionado detalles sobre lo que fue robado específicamente de su hogar, pero se sabe que los ladrones lograron escapar con varios objetos. NBC News también mencionó que este tipo de robos se han vuelto una preocupación creciente para los atletas, quienes deben estar cada vez más alerta respecto a su seguridad personal y familiar. El exjugador de la NFL ha continuado pidiendo la colaboración de la comunidad para dar con los responsables. Mientras tanto, la King County Sheriff’s Office mantiene abierta la investigación, sin hacer arrestos por el momento.