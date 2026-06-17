Indiana encabeza el ranking de vivienda accesible en EE. UU.: dónde conseguir casas más baratas en 2026

En Indiana, el precio medio de publicación de una vivienda fue de USD 295.810 y representó cerca del 28% del ingreso medio de los hogares (Visit The Usa)

Indiana lideró el informe 2026 de Realtor.com sobre vivienda en los 50 estados y el Distrito de Columbia, según informó Fox Business, en una clasificación que volvió a exponer una brecha regional: los mejores resultados en asequibilidad y construcción de nuevas casas se concentraron en el Medio Oeste y el Sur, mientras el Noreste y el Oeste quedaron rezagados.

El reporte de Realtor.com, citado por Fox Business, ubicó a Indiana en el primer puesto con 76,3 puntos sobre 100 y una calificación A, al combinar precios relativamente accesibles con actividad sostenida de construcción.

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El estudio evaluó a los estados con dos mitades de puntaje: una medida de asequibilidad y otra de ritmo de nuevas viviendas.

Ningún estado obtuvo la calificación A+. Según el ranking, 12 de los 13 estados mejor puntuados se ubicaron en el Medio Oeste y el Sur, con notas que fueron de B- a A, de acuerdo con el reporte de Realtor.com citado por Fox Business.

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Indiana lideró por asequibilidad y ritmo de construcción

Indiana terminó primera con una puntuación total de 76,3 sobre 100 y recibió una A por su combinación de viviendas relativamente accesibles y actividad constructora, según Fox Business. El estado subió tres puestos frente al ranking del año anterior.

Indiana encabezó el informe 2026 de Realtor.com sobre vivienda estatal con 76,3 puntos y una calificación A (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio medio de publicación de una vivienda en Indiana fue de USD 295.810 y exigió cerca del 28% del ingreso medio de los hogares, de USD 71.469, una proporción por debajo del umbral del 30% usado como referencia de asequibilidad, según Fox Business.

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Otros estados con A fueron Iowa y Carolina del Sur, de acuerdo con Fox Business. Iowa registró un precio medio de publicación de USD 282.886 y un ingreso medio de USD 75.991, mientras que Carolina del Sur, líder el año pasado, tuvo un precio medio de publicación de USD 363.896 y un ingreso medio de USD 67.758.

Texas ocupó el cuarto lugar con una A-, según Fox Business, con un precio medio de publicación de USD 364.749 y un ingreso medio de USD 76.585. Carolina del Norte y Nebraska fueron los únicos estados con B+.

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La brecha regional que sostuvo la parte alta del ranking

El informe de Realtor.com volvió a mostrar que los estados que mejor facilitaron el acceso a la compra de vivienda y, al mismo tiempo, impulsaron más construcción nueva se concentraron en el Medio Oeste y el Sur, según el reporte citado por Fox Business. El patrón se repitió en casi toda la parte alta de la tabla.

Seis estados recibieron F, con Nueva York en el último lugar por un precio medio de publicación de USD 668.173 y un ingreso medio de USD 82.657, según Fox Business.

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Los otros cinco estados con F fueron Massachusetts, Rhode Island, Hawái, California y Connecticut, en ese orden de peor a mejor dentro del grupo más rezagado.

Indiana lideró por combinar precios de vivienda relativamente accesibles con actividad sostenida de construcción de nuevas casas (Visit The Usa)

“La actualización de este año revela una conocida división regional, pero también algunos cambios notables bajo la superficie, con un nuevo estado al tope de la clase y un puñado de estados cuyas calificaciones se movieron de forma drástica en una u otra dirección”, dijo al medio Fox Business el economista sénior de Realtor.com Joel Berner.

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Delaware y Utah fueron los que más subieron, y Alabama encabezó las caídas

Los mayores avances frente al año pasado correspondieron a Delaware y Utah, que treparon 12 posiciones cada uno, según Fox Business. Delaware pasó del puesto 19 al siete, y Utah del 29 al 17.

En el extremo opuesto, las mayores caídas fueron de ocho lugares y afectaron a tres estados, según Fox Business. Alabama bajó del 13 al 21, Maryland del 23 al 31 y Nueva Jersey del 35 al 43.

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La persistencia de varios estados en la parte baja del ranking obedeció a precios altos, poca tierra disponible para construir por políticas de zonificación restrictivas y costos de obra que superan lo que los compradores de ingresos medios pueden pagar, según Fox Business.

El informe de Realtor.com evaluó la vivienda estatal con base en dos ejes: la actividad de nueva construcción y las métricas de asequibilidad para compradores, según Fox Business.

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Ese diseño explicó por qué un estado no necesitó ser el más barato para ubicarse arriba, siempre que combinara precios relativamente accesibles con un volumen sólido de nuevas viviendas.