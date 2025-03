La policía arrestó a dos hombres por el robo de 1.7 millones de dólares en una joyería en Nueva York

El millonario asalto a Westchester Square incluyó el uso de mazos para romper vitrinas llenas de joyas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos hombres originarios de Irvington, Nueva Jersey, enfrentan cargos federales tras ser acusados de participar en un audaz robo a una joyería en el norte del estado de Nueva York. Según informó NBC 4 New York, el asalto, ocurrió en diciembre de 2024..

Kevin Williams, de 26 años, y Byron Wilson, de 24, fueron detenidos el martes por la mañana en Nueva Jersey por agentes federales. Ambos están acusados de conspiración para cometer robo y robo bajo la Ley Hobbs, cargos que podrían conllevar una sentencia máxima de 20 años de prisión cada uno, según detalló Matthew Podolsky, fiscal federal interino para el Distrito Sur de Nueva York.

Un robo planeado y ejecutado con violencia

De acuerdo con la denuncia presentada, el 16 de diciembre de 2024, Williams, Wilson y otros dos cómplices viajaron desde Nueva Jersey hasta el condado de Westchester, en Nueva York, utilizando un vehículo robado con placas también sustraídas.

Poco después de las 11:00 horas, el grupo llegó a una joyería ubicada en el centro comercial Westchester Square, en la localidad de Hartsdale.

El informe señala que los sospechosos irrumpieron en la tienda utilizando mazos para destrozar las vitrinas, mientras clientes y empleados se encontraban en el lugar. Según NBC 4 New York, los ladrones lograron sustraer una gran cantidad de artículos de lujo, entre ellos joyas, diamantes y relojes, 70 de ellos marca Rolex, cuyo valor total asciende a 1.7 millones de dólares.

Rastreados por tecnología y vigilancia

Los acusados fueron rastreados gracias a datos de celulares y cámaras que los identificaron tras el crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el robo, los sospechosos regresaron a Nueva Jersey. Según la denuncia, Williams se dirigió al Distrito Diamante de la ciudad de Nueva York, mientras que Wilson volvió a la residencia que ambos compartían. Horas después del asalto, los dos hombres y sus cómplices fueron fotografiados en Newark, posando con grandes fajos de billetes.

Las autoridades federales lograron rastrear a los acusados utilizando datos de ubicación de sus teléfonos celulares, así como imágenes de cámaras de vigilancia.

Después de evadir a las autoridades durante más de tres meses, Williams y Wilson fueron finalmente arrestados el martes.

Declaraciones de las autoridades tras el arresto de los delincuentes

El fiscal Podolsky advirtió que actos tan violentos en Nueva York tendrán consecuencias legales severas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal federal interino, Matthew Podolsky, emitió un comunicado en el que condenó la naturaleza violenta del crimen.

“Como se alega, Kevin Williams y Byron Wilson, junto con sus cómplices, perpetraron el robo violento de una joyería a plena luz del día.”

Armados con mazos, los acusados irrumpieron y saquearon la tienda, llevándose consigo aproximadamente 1,7 millones de dólares en joyas, diamantes y relojes de lujo, mientras clientes y empleados inocentes se escondían por su seguridad.”

“Los arrestos de hoy deben dejar claro que, si usted comete delitos tan descarados y peligrosos en este Distrito, lo encontraremos y lo haremos responsable”, afirmó Podolsky, según informó NBC 4 New York.

Sin comentarios de la defensa ni de la joyería

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información sobre los abogados que representarán a los acusados. Por su parte, la gerencia de la joyería afectada confirmó estar al tanto de los arrestos, pero prefirió no emitir comentarios al respecto del caso, según reportes de NBC 4 New York.

El caso continúa bajo investigación, mientras que las autoridades no han revelado detalles sobre los otros dos presuntos cómplices que participaron en el robo. Así como su comparecencia ante el tribunal que determine el veredicto final sobre su estadía tras las rejas.