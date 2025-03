Tyler Perry pagó la hipoteca de una mujer de 85 años que fue víctima de un fraude que dejó destruido su hogar

Tyler Perry soluciona la crisis financiera de una mujer de 85 años en Tennessee afectada por una estafa en renovaciones. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tyler Perry, reconocido cineasta y empresario, dio un apoyo financiero significativo a Anniece Tisdale, una mujer de 85 años residente en East Nashville, Tennessee, quien enfrentó una situación crítica tras ser víctima de un contratista no autorizado que dejó su hogar en condiciones inhabitables.

Según informó WSMV-4, Tisdale había contratado a un hombre para realizar renovaciones en su vivienda con el objetivo de adaptarla a sus necesidades de movilidad y a su creciente familia. Sin embargo, el proyecto quedó inconcluso, dejando a la mujer con una casa peligrosa para habitar y una pérdida económica de miles de dólares.

El caso de Tisdale cobró notoriedad después de que su historia fuera difundida por el medio local. Posteriormente, fue invitada junto a su hija Yolanda al programa de entrevistas “Sherri”, conducido por Sherri Shepherd, donde se revelaron los detalles del impacto financiero y emocional que el fraude había causado en la familia.

Yolanda explicó que habían invertido al menos 180.000 dólares en el proyecto, recurriendo a préstamos personales, ahorros y tarjetas de crédito para financiar las obras. Además, refinanció la hipoteca de su madre para cubrir los costos de las renovaciones, que ascendían a 200.000 dólares.

El cineasta salda la hipoteca de una anciana víctima de un contratista fraudulento en East Nashville. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Firmamos el contrato en enero y se suponía que estaría terminado el 31 de marzo. Era un acuerdo de pago en cinco fases, porque sabía que no debía pagar todo de una vez. Las primeras tres fases parecían ir bien, pero con el cuarto pago, que sumaba unos 180.000 dólares, todo se detuvo. Solo el exterior estaba terminado, pero el interior estaba en condiciones terribles”, explicó Yolanda durante su aparición en el programa.

La vivienda tiene un profundo valor sentimental para Tisdale, ya que guarda los recuerdos de una de sus hijas, quien falleció de un ataque al corazón. “Rezo para que esto no le pase a nadie más”, expresó Tisdale al medio local.

Un gesto inesperado de Tyler Perry

El caso llegó a oídos de Tyler Perry, quien decidió intervenir para aliviar la carga financiera de Tisdale. Durante la grabación del programa “Sherri”, Shepherd sorprendió a la familia con el anuncio de que Perry se haría cargo de la hipoteca.

“Tyler Perry escuchó lo que has estado pasando y siente, al igual que yo, que a tus 85 años no merecías esto. No merecías que esto te sucediera, no después de todas las tormentas que has enfrentado en tu vida. Tu fortaleza y fe te han sostenido, y Tyler está al tanto de todas las deudas acumuladas por esta situación. Quiere liberarte de esa carga financiera”, declaró Shepherd.

Tyler Perry sorprendió a Anniece Tisdale durante una aparición en el programa "Sherri" cubriendo su deuda pendiente. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El anuncio dejó a Tisdale y a su hija visiblemente emocionadas. Tisdale expresó su incredulidad ante el gesto: “No podía creerlo. Desde que vinieron a entrevistarme, vieron la noticia. Revisaron los clips y lo seleccionaron”.

El gesto de Perry tiene un significado aún más profundo para Tisdale. Más de una década atrás, una de sus hijas la llevó a ver una obra de teatro de Perry en el Tennessee Performing Arts Center. Esa misma noche, su hija falleció de un ataque al corazón. “Fue una coincidencia que ella estuviera cuidándome desde el cielo junto a Tyler y lo ayudara a bendecirme con esto”, compartió Tisdale.

Gracias al apoyo de Perry, la casa de Tisdale está casi completamente renovada. Según detalló Black Enterprise, la vivienda ahora incluye un nuevo patio cerrado, una sorpresa que Yolanda preparó para su madre. “Parece una casa completamente nueva. Es algo que disfrutaré por el resto de mi vida”, afirmó Tisdale.

La familia, profundamente agradecida, ha decidido retribuir el gesto. El dinero que habrían destinado al próximo pago de la hipoteca será donado a Habitat for Humanity, una organización que construye viviendas para familias necesitadas. “Queremos devolver lo que hemos recibido, tal como lo hizo Tyler Perry con nosotros”, declaró la familia.

Con su hogar casi terminado y libre de deudas, Tisdale puede ahora disfrutar de un espacio seguro y lleno de recuerdos, mientras su familia se compromete a ayudar a otros en situaciones similares.