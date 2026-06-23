Los consumidores de Estados Unidos vuelven a preferir comprar una vivienda antes que alquilar por primera vez desde 2023 (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

La preferencia por comprar una vivienda en Estados Unidos ha experimentado un notable repunte, marcando un giro en la actitud de los consumidores que no se veía desde 2023. Según el último informe de perspectivas de los compradores de vivienda elaborado por Bank of America, la mayoría de los encuestados manifiesta ahora una clara inclinación hacia la propiedad frente al alquiler o la opción de mudarse con la familia. Este cambio de tendencia resulta aún más relevante considerando que ocurre en un contexto de tasas hipotecarias elevadas, precios altos y una oferta de viviendas limitada, condiciones que tradicionalmente han desalentado la compra.

El informe, basado en una encuesta a 2.000 consumidores de Estados Unidos, revela que el 53 % expresa preferencia por comprar una vivienda, mientras que el 47 % optaría por alquilar o vivir con familiares. Este dato representa la primera vez desde 2023 que la balanza se inclina de manera significativa hacia la compra, lo que sugiere una recuperación en la percepción positiva sobre la propiedad inmobiliaria.

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Esta preferencia creciente por adquirir una vivienda responde a varios factores. Los consumidores, a pesar de los retos persistentes del mercado, muestran un optimismo renovado y una mayor disposición a tomar decisiones activas. Según el informe, muchas personas han dejado de considerar la espera como una opción viable y, en cambio, muestran mayor inclinación a avanzar en sus planes de compra. Este fenómeno ocurre aun cuando persisten los factores que habitualmente frenan la demanda, como los altos precios y las condiciones crediticias adversas.

El informe de Bank of America señala que el 53 % de los encuestados prefiere comprar vivienda y el 47 % opta por alquilar o vivir con familiares (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los elementos que más pesa en la percepción de la propiedad es la expectativa de cambios en los precios y en las tasas de interés. Tradicionalmente, los posibles compradores han preferido esperar a que las condiciones mejoren antes de comprometerse con una inversión de tal magnitud. Sin embargo, los datos recientes muestran una disminución en este comportamiento: el 71 % de los encuestados sigue aguardando a que bajen las tasas y los precios, pero esta cifra ha descendido desde el 75 % registrado en 2025. Esto sugiere que, aunque la cautela persiste, hay una tendencia a aceptar las condiciones actuales como un escenario estable en el corto y mediano plazo.

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El cambio de actitud hacia la compra de vivienda se observa con especial claridad en determinados segmentos generacionales. La Generación Z y los millennials encabezan este giro, mostrando una mayor disposición a comprar ahora en lugar de esperar o elegir el alquiler como alternativa. Este grupo, tradicionalmente más reticente a comprometerse con una hipoteca debido a la inestabilidad económica y a las dificultades para reunir un pago inicial, parece estar reevaluando sus prioridades y adaptándose a las circunstancias del mercado.

Los datos del informe también indican que la decisión de avanzar en la compra no solo involucra a quienes buscan su primera vivienda. Los propietarios actuales están adelantando sus planes para adquirir una segunda propiedad: el 22 % de los encuestados planea comprar otra vivienda en el próximo año, frente al 15 % registrado en 2025. Este dato sugiere que la confianza en el mercado ha crecido y que la propiedad de vivienda se consolida como una meta prioritaria para distintos perfiles de consumidores.

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El 71 % de los consumidores aún espera una baja de tasas y precios, aunque esa proporción cayó frente al 75 % registrado en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese al optimismo, la asequibilidad continúa siendo el principal obstáculo para quienes desean comprar. Los altos precios de las viviendas y las tasas de interés elevadas figuran entre las preocupaciones más mencionadas por los encuestados. Según Matt Vernon, director de préstamos al consumo de Bank of America, “la asequibilidad sigue siendo la principal barrera o limitación en el mercado, pero la intención de compra está aumentando”. Vernon destaca que factores como los cambios vitales —matrimonio, nacimiento de hijos, movilidad laboral— siguen impulsando la demanda, a pesar de las condiciones restrictivas.

La encuesta muestra que los consumidores son cada vez más conscientes de que las tasas de interés elevadas podrían mantenerse durante un periodo prolongado. Esta percepción está en línea con la previsión de Bank of America, que estima que las tasas hipotecarias se mantendrán en un rango de 6,25 % a 6,75 % a lo largo del año. Este factor lleva a muchos a considerar que esperar una reducción significativa podría resultar infructuoso, lo que favorece la decisión de compra en el presente.

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En este escenario, la inteligencia artificial comienza a ocupar un lugar destacado en el proceso de compra de vivienda. El informe señala que uno de cada cinco posibles compradores o propietarios ha utilizado herramientas de IA o chatbots en el último año para calcular costes, explorar vecindarios y analizar tendencias del mercado. Esta adopción de tecnología refleja una transformación en la manera en que los consumidores se informan y toman decisiones, facilitando el acceso a datos personalizados y agilizando la comparación de opciones.