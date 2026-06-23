Nueva York nombrará una calle en homenaje a la Argentina en el centro de Manhattan, a tres cuadras de Central Park

Nueva York inaugurará el 24 de junio “Argentina Way” en el tramo de Manhattan donde funciona el Consulado General argentino (Google Maps)

La ciudad de Nueva York inaugurará este 24 de junio a “Argentina Way”, la designación permanente del tramo donde funciona el Consulado General argentino en Manhattan. Esta medida fue aprobada por el Concejo Municipal que reconoce 80 años de presencia diplomática del país y pone en primer plano los lazos de amistad, cooperación y entendimiento entre la República Argentina y la ciudad.

El acto se realizará el miércoles a las 19, en la esquina de la calle 56 y la Quinta Avenida, y la ceremonia será al aire libre sobre la vía pública, que permanecerá abierta al tránsito durante toda la actividad. La convocatoria fue extendida a la comunidad argentina en la ciudad.

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Frente a esta distinción, el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York indicó en sus redes sociales que, la nueva denominación estará ubicada en el mismo radio que la sede consular, dentro de un sector de Manhattan identificado por su concentración de marcas de alta gama y por su cercanía con Central Park.

El Consulado argentino en Nueva York señaló que la distinción también reconoce generaciones de vínculos por la diplomacia, la cultura, el comercio y las inversiones (Consulado General Argentino en NY)

La designación distingue ocho décadas de presencia argentina en Manhattan

El consulado explicó que la distinción “reconoce ocho décadas de presencia argentina en nuestra casa y celebra los profundos vínculos de amistad, cooperación y entendimiento mutuo que unen a la Argentina con la Ciudad de Nueva York”.

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En el mismo comunicado, la representación diplomática agregó que la medida también reconoce relaciones construidas a lo largo de generaciones mediante la diplomacia, el intercambio cultural, las artes, la promoción del comercio y las inversiones, además de los vínculos cercanos entre ambas comunidades.

La aprobación fue concedida por el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York. El consulado agradeció el respaldo a la iniciativa y el apoyo sostenido a la comunidad argentina en la ciudad.

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La coberturas sobre este homenaje señalaron que, alcanzará a un tramo de la Quinta Avenida cercano a las representaciones diplomáticas argentinas y que la inauguración contará con autoridades locales, representantes diplomáticos y miembros de la comunidad argentina radicada en la ciudad.

La ceremonia de “Argentina Way” se realizará a las 19 en la esquina de la calle 56 y la Quinta Avenida, cerca de Central Park (Google Maps)

Argentinos en Nueva York y una población latina que supera los 4 millones en total

La dimensión comunitaria del reconocimiento es clave: en el estado de Nueva York residen más de 4 millones de latinos, de acuerdo con un estudio del Departamento de Trabajo, y dentro de ese grupo hay 29.000 argentinos.

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Parte de esa presencia se concentra en Queens, en una esquina conocida como “Little Argentina”, ubicada entre Corona Avenue y Junction Boulevard. Allí, el recibimiento para quienes llegan a la zona está marcado por un mural con figuras del fútbol argentino como Diego Armando Maradona y Lionel Messi, junto con personajes de historieta como Patoruzú, Hijitus, Mafalda y Clemente.

La pintura cubre la pared lateral de Río De La Plata Bakery, una panadería tradicional del área que vende yerba mate, empanadas, medialunas, donas y alfajores de maicena. Al lado funciona La Esquina Criolla, una carnicería orientada a cortes para asado, y enfrente está El Gauchito, otro comercio del rubro con mesas para comer y tomar algo.

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En esa zona de Queens, los servicios públicos tienen un costo mensual de USD 260,41. El estilo de vida, además, se ubica un 8% por encima del promedio nacional.

Queens concentra parte de la comunidad argentina en la zona de “Little Argentina”, donde funcionan comercios tradicionales y un mural con Diego Maradona y Lionel Messi (Google Maps)

En cuanto al consulado argentino, cerró su invitación con una definición sobre el alcance simbólico del acto de este miércoles: “Esperamos compartir este momento histórico y tan especial con nuestra comunidad y con los amigos de la Argentina en Nueva York”.

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