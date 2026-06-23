Estados Unidos

Una joven de 16 años fue hallada muerta en un río de Illinois dos días después de haber sido reportada como desaparecida

Destiny Neal era buscada desde la tarde del viernes 19 de junio y fue localizada el domingo 21 a las 15:51 al norte del puente de Kimball

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Destiny Neal, una joven de 16 años, fue hallada muerta en el río Fox de Illinois dos días después de haber sido reportada como desaparecida
Destiny Neal, una joven de 16 años, fue hallada muerta en el río Fox de Illinois dos días después de haber sido reportada como desaparecida

Una búsqueda que mantuvo en vilo a toda una comunidad terminó de la manera más trágica: Destiny Neal, una joven de 16 años, fue hallada muerta en un río de Illinois dos días después de haber sido reportada como desaparecida. La noticia conmocionó a los habitantes de Elgin, la ciudad donde la adolescente fue vista por última vez, y reavivó la preocupación sobre la seguridad de los menores en la región. El caso, que aún mantiene muchas incógnitas, sigue bajo investigación de las autoridades.

Destiny Neal desapareció la tarde del viernes 19 de junio, alrededor de las 19:00, hora local. Según la información confirmada por el Departamento de Policía de Elgin (EPD), fue vista por última vez caminando en la cuadra 1200 de Abbott Drive, una zona residencial de la ciudad. La familia reportó su desaparición poco después, lo que activó un operativo de búsqueda que incluyó la participación de vecinos y agentes locales. El temor creció con el paso de las horas, ya que no se tuvo ningún tipo de contacto o señal de la joven desde ese momento.

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El desenlace se produjo el domingo 21 de junio a las 15:51, cuando detectives del Departamento de Policía de Elgin localizaron el cuerpo de una mujer en el río Fox, al norte del puente de la calle Kimball. A la escena acudieron también el Departamento de Bomberos de Elgin (EFD) y la oficina del forense del condado de Kane. El hallazgo fue confirmado en una publicación oficial en redes sociales, donde se detalló que el cuerpo fue recuperado de las aguas ese mismo día, en presencia de las autoridades competentes.

El Departamento de Policía de Elgin activó un operativo de búsqueda tras la denuncia de la familia por la desaparición de la adolescente
El Departamento de Policía de Elgin activó un operativo de búsqueda tras la denuncia de la familia por la desaparición de la adolescente

La identidad de la víctima fue confirmada el lunes 22 de junio por la oficina forense del condado de Kane. La doctora Monica Silva, forense a cargo, informó mediante un comunicado de prensa que se había logrado la identificación positiva de Destiny Neal, residente de Elgin, como la joven fallecida hallada en el río Fox. Según el procedimiento habitual, la confirmación se realizó tras una serie de exámenes y verificaciones que incluyeron la revisión de registros y la colaboración de familiares.

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La intervención de las autoridades fue inmediata y coordinada. Tras el reporte de desaparición, el Departamento de Policía de Elgin desplegó recursos para tratar de localizar a Destiny lo antes posible. Al momento del hallazgo del cuerpo, los detectives y bomberos trabajaron conjuntamente para asegurar la escena y facilitar las labores de recuperación del cadáver. La rápida actuación permitió que el cuerpo fuera trasladado rápidamente a la oficina forense para su identificación y posterior análisis.

Por su parte, la oficina del forense del condado de Kane inició la investigación para determinar la causa exacta de la muerte. El lunes se realizó la autopsia correspondiente, como parte del protocolo en este tipo de casos. Tanto la oficina forense como el Departamento de Policía de Elgin informaron que la investigación seguía abierta y que no se descartaba ninguna hipótesis hasta contar con los resultados completos de laboratorio.

La oficina forense del condado de Kane confirmó el 22 de junio la identidad de Destiny Neal mediante exámenes, registros y colaboración familiar
La oficina forense del condado de Kane confirmó el 22 de junio la identidad de Destiny Neal mediante exámenes, registros y colaboración familiar

Uno de los aspectos centrales de la investigación es la realización de pruebas toxicológicas. Tal como explicó la doctora Monica Silva en el comunicado oficial, se tomaron muestras y se enviaron a un laboratorio forense nacional para un análisis exhaustivo. Por ahora, la causa preliminar de la muerte permanece pendiente, a la espera de los resultados toxicológicos que puedan arrojar luz sobre las circunstancias específicas en las que ocurrió el deceso de la joven.

En su declaración pública, la doctora Silva remarcó: “La oficina forense del condado de Kane ha confirmado que Destiny Neal, de 16 años y residente de Elgin, Illinois, ha sido identificada positivamente como la mujer fallecida que el Departamento de Bomberos de Elgin recuperó del río Fox el 21 de junio”. Además, la forense expresó en nombre de su equipo: “Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de la joven Destiny Neal”. Estas palabras reflejaron el impacto emocional que el caso generó entre los profesionales y la comunidad, así como el compromiso de las autoridades para esclarecer lo sucedido.

A pesar del avance en la identificación y el inicio de los análisis forenses, por el momento no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias de la desaparición de Destiny Neal. Las autoridades no han divulgado información adicional sobre posibles testigos, datos de la investigación o hipótesis sobre cómo llegó la joven al río Fox. Tampoco se ha dado a conocer si existen sospechosos o si se manejan líneas concretas respecto de la causa de su muerte.

La familia y los vecinos de Elgin permanecen a la espera de nuevas informaciones, mientras la investigación continúa. El caso de Destiny Neal sigue abierto y marcado por la incertidumbre, con la esperanza de que los resultados toxicológicos y las pesquisas en curso puedan ofrecer pronto respuestas claras sobre lo ocurrido con la joven.

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