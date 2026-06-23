Un tiroteo en una biblioteca de California deja dos muertos y un niño herido

Un tiroteo en la biblioteca del condado de Butte en Chico, California, dejó dos muertos y un niño herido el lunes 22 de junio

La tarde del lunes 22 de junio, la tranquilidad de Chico, California, se vio abruptamente interrumpida por un violento suceso en la biblioteca del condado de Butte. Poco después de las 17 horas, los visitantes de la biblioteca fueron sorprendidos por disparos y gritos, generando una situación de pánico en un lugar habitualmente dedicado al estudio, la lectura y la convivencia. El incidente, ocurrido en pleno horario de atención, se transformó rápidamente en una emergencia que movilizó a las fuerzas del orden y a los servicios de emergencia de la localidad.

La alarma llegó al Departamento de Policía de Chico a las 17:12, cuando comenzaron a recibirse múltiples llamadas que alertaban sobre la presencia de un tirador activo dentro del edificio. Según el comunicado oficial, los agentes acudieron de inmediato y accedieron al recinto por la entrada principal apenas seis minutos después de la primera alerta. En ese instante, la seguridad de decenas de personas dependía de una actuación rápida y coordinada para contener la amenaza y brindar auxilio a los afectados.

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El tiroteo dejó un saldo trágico: dos adultos muertos y un niño herido. Las autoridades confirmaron que las víctimas fatales fueron halladas dentro de la biblioteca y que el menor, aunque herido, fue trasladado de manera inmediata al Hospital Enloe. El centro médico informó que las lesiones sufridas por el niño no ponían en peligro su vida, lo que permitió un respiro en medio del dolor y la conmoción generalizados. La identidad del menor no fue revelada, y los nombres de las personas fallecidas quedaron pendientes de publicación hasta que se notificara formalmente a sus familiares.

El niño herido en el tiroteo de California fue trasladado al Hospital Enloe y el centro médico informó que su vida no corre peligro

La rápida intervención de la policía resultó decisiva para evitar una tragedia aún mayor. Cuando los agentes entraron al edificio, el sospechoso —cuya identidad aún no ha sido difundida— intentó escapar por la parte trasera. Sin embargo, ya se había establecido un perímetro externo, por lo que fue arrestado sin que se registraran incidentes adicionales ni intercambio de disparos entre el atacante y las fuerzas de seguridad. Según declaraciones del jefe de policía, Billy Aldridge, el individuo actuó solo y portaba una única arma de fuego. Hasta el momento, no se ha determinado el motivo detrás de este acto violento, y la investigación continúa bajo estricta reserva.

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Las autoridades locales subrayaron que la situación dentro de la biblioteca fue controlada con rapidez y que el sospechoso fue neutralizado antes de que pudiera causar más víctimas. El Departamento de Policía de Chico reiteró en su comunicado que no existió un enfrentamiento armado entre los agentes y el atacante, lo que evitó una escalada del episodio. La eficiencia del operativo permitió brindar atención médica inmediata a los heridos y asegurar el área para el trabajo de los investigadores.

Poco después del incidente, las autoridades emitieron una serie de comunicados para mantener informada a la población y a los medios. El Departamento de Policía de Chico explicó que la Primera Avenida, entre las calles Sheridan y Arbutus, permanecería cerrada hasta la medianoche, dado que el lugar se convirtió en una amplia escena del crimen bajo análisis forense. Además, señalaron que las actualizaciones oficiales sobre la investigación y la identidad de las víctimas se difundirían a través de las redes sociales y canales oficiales de la policía.

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El jefe de policía Billy Aldridge afirmó que el atacante actuó solo, portaba una única arma de fuego y que el motivo aún no fue determinado

En la misma línea, el condado de Butte utilizó sus plataformas de comunicación para expresar sus condolencias a los afectados y pidió a la ciudadanía que evitara la zona de la biblioteca. Las autoridades recomendaron a cualquier persona con información relevante sobre el caso que se pusiera en contacto con la policía para colaborar con la investigación en curso. Al mismo tiempo, se solicitó que se respetara la privacidad de las víctimas y sus familiares en estos momentos de dolor.

Como medida preventiva y en señal de duelo, todas las sucursales de la Biblioteca del Condado de Butte permanecieron cerradas el martes 23 de junio. En un aviso publicado en el sitio web institucional, se anunció que las actividades normales se reanudarían el miércoles 24 de junio. El personal de la biblioteca y la comunidad educativa local fueron especialmente mencionados en los mensajes de solidaridad, reconociendo el impacto emocional que este ataque causó en quienes frecuentan el espacio y en la ciudad en general.

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El suceso generó una profunda conmoción en la comunidad de Chico, una población que hasta ese día veía sus bibliotecas como refugios seguros y centros de encuentro. El mensaje de las autoridades y del condado reflejó la gravedad del momento, extendiendo un llamado a la calma y a la cooperación para superar la tragedia. La respuesta de los servicios de emergencia, la coordinación policial y la solidaridad mostrada por la comunidad destacan en medio de un hecho que marcó un antes y un después en la cotidianidad de la ciudad.