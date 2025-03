¿Qué pasa con los niños migrantes en EEUU? Las nuevas políticas que los dejan al borde de la deportación

Más de 23.000 menores no acompañados cruzaron a EE.UU. en los primeros meses de 2025, según datos oficiales. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

Las políticas migratorias de Estados Unidos han cambiado con cada administración, afectando directamente a los menores que cruzan la frontera sin compañía. Según la Administración de Asuntos de Niños y Familias, en 2020 se entregaron a tutores 16.834 menores no acompañados. En 2021, la cifra aumentó a 107.646 y se ha mantenido en niveles similares desde entonces. En los primeros dos meses de 2025, se registraron 23.072 ingresos de niños sin acompañantes adultos.

El gobierno de Donald Trump ha ordenado la deportación de miles de menores migrantes no acompañados, de acuerdo con un memorando obtenido por Reuters. La política contempla un plan en cuatro fases, aunque no se ha indicado una fecha de inicio. Semanas antes de esta decisión, la administración había revertido una orden que suspendía los servicios legales para estos menores.

Los niños que cruzan la frontera enfrentan riesgos durante el viaje y un complejo proceso migratorio al llegar a Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la falta de apoyo legal y social deja a estos menores en situaciones de vulnerabilidad y explotación.

¿Cuántos niños migrantes no acompañados cruzan la frontera de EE.UU.?

Cada año, miles de menores ingresan a Estados Unidos sin compañía. La Administración de Asuntos de Niños y Familias reportó que en 2020 se entregaron 16.834 menores a tutores, cifra que aumentó a 107.646 en 2021. En 2025, hasta febrero, han ingresado 23.072 menores no acompañados.

Las cifras han fluctuado en los últimos años debido a cambios en las políticas migratorias y en las condiciones de los países de origen. El incremento de solicitudes de asilo y el fortalecimiento de redes de tráfico de personas han influido en la cantidad de menores que intentan cruzar la frontera sin acompañantes.

Las políticas migratorias de Trump incluyen la deportación de menores no acompañados, dejando incierto su futuro. (AP Foto/Erin Hooley, archivo)

¿Por qué un menor viaja solo a EEUU?

Los motivos varían. Algunos son enviados por sus familias debido a la inseguridad o dificultades económicas en su país de origen. Otros deciden migrar por su cuenta para evitar ser reclutados por pandillas o enfrentar amenazas. Jennifer Podkul, abogada de la organización Kids in Need of Defense, señaló que algunos menores abandonan sus hogares sin previo aviso para evitar represalias contra sus familias por parte de grupos delictivos, según la información de CNN.

El deterioro de las condiciones económicas y el aumento de la violencia en Centroamérica y otras regiones han empujado a más niños a emprender el viaje hacia Estados Unidos. Algunos intentan reunirse con familiares que ya residen en el país, mientras que otros buscan refugio en albergues temporales en México antes de continuar su travesía.

¿Qué pasa cuando un menor migrante no acompañado es detenido en EE.UU.?

Los niños enfrentan numerosos riesgos en el trayecto, desde la falta de alimento hasta la exposición a traficantes de personas. Al ser detenidos en la frontera, son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, encargada de su cuidado temporal. La ley federal establece que la ORR debe proporcionar alimentación, alojamiento y atención médica a los menores hasta que sean liberados con patrocinadores, generalmente familiares, mientras esperan la resolución de su caso en los tribunales.

Algunos menores permanecen en centros de detención durante semanas o meses mientras se completa el proceso de asignación de un patrocinador. En algunos casos, la falta de recursos y personal especializado retrasa la reubicación de los niños, aumentando el riesgo de que permanezcan en condiciones de hacinamiento en los albergues gubernamentales.

Organizaciones denuncian que la falta de apoyo legal expone a niños migrantes a riesgos de explotación y violencia. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

¿Cómo es el proceso legal para los menores migrantes en EEUU?

El proceso comienza cuando el menor es interrogado por un agente de inmigración. Cualquier declaración que haga puede ser usada en su contra. En la mayoría de los casos, los niños son asignados a un patrocinador mientras su situación es revisada en la corte de inmigración. Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defense, indicó que el 98% de los menores con representación legal asisten a sus audiencias judiciales, de acuerdo con la información del CNN.

Los menores deben solicitar asilo u otro tipo de protección migratoria, pero sin asistencia legal, muchos no logran completar el proceso correctamente. La falta de asesoría incrementa el riesgo de deportación. Organizaciones como KIND ayudan a los menores a presentar su caso de manera adecuada y evitar situaciones de vulnerabilidad.

Las audiencias pueden prolongarse por meses o incluso años, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de los niños migrantes. Algunos logran acceder a programas de ayuda humanitaria, pero otros enfrentan la posibilidad de ser deportados a sus países de origen, donde podrían estar en peligro.

¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan los menores migrantes?

Abogados y defensores de derechos de los inmigrantes advierten que el sistema judicial de inmigración es complejo para un menor sin representación. Susan E. Reed, directora del Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan, explicó que algunos niños requieren apoyo emocional, ya que el proceso judicial implica revivir experiencias traumáticas. Organizaciones como Acacia Center for Justice han denunciado que la falta de asistencia legal representa una violación a sus derechos.

Cuando un menor migrante no acompañado no recibe apoyo legal o social, puede quedar fuera del sistema y vivir en incertidumbre. Wendy Young indicó que la relación entre abogado y cliente permite detectar casos de trata y explotación, facilitando la intervención de las autoridades. Sin estos mecanismos, los menores pueden quedar expuestos a redes de tráfico de personas, según CNN.

Las condiciones en algunos centros de detención han sido criticadas por organizaciones internacionales, que denuncian la falta de acceso a atención médica adecuada y condiciones de vida inadecuadas para los menores. En algunos casos, los niños enfrentan largos periodos de detención sin la posibilidad de reunirse con familiares o recibir educación.

El aumento de menores migrantes refleja la crisis económica y de violencia en Centroamérica y otras regiones. (EFE/Paula Díaz)

¿Qué opinan las organizaciones de derechos humanos sobre la deportación de menores migrantes?

El impacto de las deportaciones de menores sin acompañantes sigue en evaluación. Organizaciones como Kids in Need of Defense y el Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan han insistido en la necesidad de garantizar procesos migratorios que protejan a los menores en riesgo. Jennifer Podkul señaló que es fundamental determinar con rapidez si los niños pueden permanecer en Estados Unidos o regresar a sus países de origen sin peligro.

Algunas organizaciones han solicitado la implementación de reformas que agilicen los procesos de asilo y mejoren las condiciones de los centros de detención. La falta de recursos en el sistema de inmigración ha generado retrasos en la resolución de los casos, afectando a miles de menores que permanecen en el limbo legal.