Por 16 meses los buscaron en Nebraska: su cuerpo estaba en un bosque a 885 metros de su casa

Después de más de un año y medio de buscar a Tyler Goodrich, sus restos han sido encontrados Crédito: (FB: Tyler Goodrich)

La búsqueda de Tyler Goodrich, quien desapareció el 3 de noviembre de 2023 en Lincoln, Nebraska, concluyó trágicamente el pasado sábado 8 de marzo de 2025, cuando las autoridades localizaron su cuerpo en un área boscosa cerca de su hogar.

Según informó NBC News, la Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster recibió un aviso sobre una persona fallecida alrededor de las 9:43 horas, lo que llevó al hallazgo de los restos del hombre desaparecido.

De acuerdo con la información proporcionada por el jefe adjunto de la Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster, Ben Houchin, el cuerpo fue encontrado en una zona arbolada próxima a la autopista 77, cerca de West Pioneers.

Los restos estaban a una distancia de entre 9 y 14 metros de la carretera y a aproximadamente 885 metros de la residencia de Goodrich. Las autoridades creen que el cuerpo había permanecido en ese lugar durante más de un año.

En una conferencia de prensa realizada el lunes 10 de marzo, Houchin confirmó que los restos pertenecían a Tyler Goodrich, quien había sido reportado como desaparecido desde finales de 2023.

Según detalló, los hallazgos preliminares no sugieren que se trate de un homicidio y no se encontraron armas en la escena. Asimismo, aseguró que no existe ninguna amenaza para la seguridad pública.

Una búsqueda marcada por la incertidumbre y el dolor

La desaparición de Tyler Goodrich fue ampliamente difundida gracias a los esfuerzos de su familia, amigos y la comunidad.

NBC News había dado seguimiento al caso desde finales de 2023 a través de su serie en línea “Missing in América” y posteriormente, en la tercera temporada del pódcast “Dateline: Missing in America”, conducido por Josh Mankiewicz.

Durante una entrevista inicial con NBC News, el padre de Tyler, Lonnie Goodrich, expresó su deseo de obtener respuestas y cerrar este doloroso capítulo.

“Tienen que suceder dos cosas: su cuerpo debe ser recuperado o alguien debe confesar”, dijo en aquel momento. “Rezo por eso todos los días, cada noche, cientos de veces al día”.

El esposo de Tyler, Marshall Vogel, también compartió su devastación tras el hallazgo. En un mensaje enviado a NBC News, describió a Tyler como “un esposo, un padre amoroso y un amigo de muchos”.

Vogel agradeció el apoyo recibido por parte de familiares, amigos y la comunidad, quienes participaron activamente en la búsqueda, distribuyeron volantes y mantuvieron la esperanza de encontrarlo.

“Nuestro agradecimiento va a la Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster, a otras agencias colaboradoras y especialmente al diputado Jeremy Schwarz. Las palabras no pueden expresar nuestro agradecimiento hacia todos ustedes”, escribió.

Un esfuerzo colectivo para encontrar respuestas

Las autoridades localizaron su cuerpo en un área boscosa cerca de su hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad desempeñó un papel crucial en la búsqueda de Tyler Goodrich. Según reportó NBC News, el área boscosa donde se encontraron los restos ya había sido explorada previamente por voluntarios. Sin embargo, no fue hasta el pasado sábado que se logró localizar el cuerpo.

Rachel Barth, amiga cercana de Tyler, fue una de las principales impulsoras de los esfuerzos para encontrarlo. En un mensaje compartido con NBC News, Barth, junto con otra amiga, Amanda Meyer, expresó su dolor y alivio tras el hallazgo.

“Durante los últimos 16 meses, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para encontrarlo y obtener respuestas. Aunque todavía no sabemos qué ocurrió, estamos abrumados por el dolor, la tristeza y un sentido de alivio al saber que ha sido encontrado”, señalaron.

Barth también destacó el impacto que tuvo la historia de Tyler en miles de personas y agradeció el apoyo recibido.

“Uno de nuestros objetivos era que Tyler se convirtiera en un nombre conocido y compartir con el mundo un atisbo de la increíble persona que fue. Extrañaremos para siempre a nuestro hermoso amigo pelirrojo, corredor de maratones y obsesionado con los postres”, añadió.

Investigación en curso y privacidad para la familia

La Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster fue enviada "por un informe de una persona fallecida" (Lancaster County Sheriff's Office)

Aunque las autoridades han descartado preliminarmente un acto criminal, la investigación sigue abierta. Según informó NBC News, se programó una autopsia para el lunes 10 de marzo con el objetivo de realizar pruebas forenses adicionales que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de Tyler Goodrich.

El jefe adjunto Houchin expresó sus condolencias a la familia y agradeció a todas las personas que participaron en la búsqueda. “Quiero enviar nuestras condolencias y más profunda simpatía a la familia de Tyler y a sus seres queridos en este momento increíblemente difícil”, dijo.

Por su parte, Marshall Vogel solicitó privacidad para él y su familia mientras enfrentan el duelo. “Pedimos comprensión y espacio para recordar a la maravillosa persona que fue Tyler”, expresó.

La Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster ha instado a cualquier persona que tenga información relevante sobre el caso a comunicarse al número 402-441-6500.