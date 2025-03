La CFPB retiró la demanda millonaria contra Zelle, JPMorgan Chase, Wells Fargo y Bank of America

La demanda señalaba la vulnerabilidad de la seguridad de Zelle, quien es respaldada por los bancos más importantes de EEUU (REUTERS/Andrew Kelly)

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ha decidido retirar la demanda por fraude que había presentado contra Zelle, una de las principales plataformas de pagos digitales en Estados Unidos, y tres de los bancos que la respaldan: JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo.

Esta acción, anunciada el martes, marca un giro significativo en las políticas de la agencia, que había adoptado una postura más estricta durante la administración de Joe Biden. De acuerdo con información publicada por Axios, la demanda original, presentada en diciembre, acusaba a los bancos y a Zelle de no proteger adecuadamente a los consumidores frente a fraudes.

Según los datos presentados en ese momento, los clientes de estas instituciones habrían perdido colectivamente más de 870 millones de dólares desde el lanzamiento de Zelle en 2017. Las pérdidas se atribuyeron a vulnerabilidades en los sistemas de verificación y a la falta de apoyo a los usuarios tras ser víctimas de fraude.

Un cambio en la estrategia de la CFPB

Según reportó Axios, la CFPB ha abandonado varias acciones legales iniciadas bajo la dirección de Rohit Chopra, quien fue designado por el presidente Biden para liderar la agencia. Este cambio ha generado reacciones mixtas entre los involucrados.

Por un lado, los bancos y Zelle han celebrado la medida. Un portavoz de Zelle expresó su satisfacción al afirmar que la demanda carecía de fundamentos legales y fácticos.

En un comunicado, Lindsey Johnson, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Banqueros del Consumidor (CBA, por sus siglas en inglés), destacó que los bancos han cumplido con la normativa vigente al ofrecer servicios a través de Zelle.

Johnson también subrayó la importancia de esta plataforma para millones de estadounidenses que dependen de ella para realizar transferencias de dinero de manera rápida y segura.

La plataforma Zelle, operada por Early Warning Services, es una herramienta de pagos entre pares ampliamente utilizada en Estados Unidos. EWS, con sede en Scottsdale, Arizona, es propiedad de siete bancos estadounidenses, entre ellos JPMorgan Chase, Wells Fargo y Bank of America. Estas tres entidades representan el 73% de la actividad total en Zelle durante 2023, lo que las convierte en actores clave dentro de la red.

Sin embargo, según detalló The Associated Press, la CFPB presentó una notificación ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Arizona, indicando que la demanda contra EWS y los tres bancos sería desestimada con perjuicio. Esto significa que la agencia no podrá volver a presentar el mismo caso en el futuro.

Reacciones del sector financiero

JP Morgan y los demás bancos que aparecían en dicha demanda, no se han pronunciado a pesar de la favorable retirada (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El medio Axios también recogió la opinión del TD Cowen Washington Research Group, que calificó la decisión como positiva para los bancos. Según esta entidad, la retirada de la demanda podría incentivar a las instituciones financieras a expandir sus servicios de pagos instantáneos y entre pares.

Sin embargo, advirtieron que el riesgo de enfrentarse a demandas similares no desaparecerá a menos que se implementen cambios legislativos o se emitan decisiones judiciales claras al respecto.

A pesar de los comentarios favorables de los bancos, JPMorgan Chase, Wells Fargo y Bank of America no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por Axios tras el anuncio de la CFPB.

Críticas desde la defensa del consumidor

La demanda había puesto en duda la seguridad de Zelle y las preocupaciones por la protección de los consumidores (AP foto/Mary Altaffer)

No todos han recibido esta noticia con optimismo. Chuck Bell, director del programa de defensa de Consumer Advocates, expresó su preocupación por lo que considera un retroceso en la protección de los consumidores.

En una declaración publicada por Axios, Bell señaló que la retirada de esta demanda es una señal inquietante de que la CFPB, bajo el liderazgo actual, está disminuyendo su compromiso con la aplicación de la ley y la defensa de los derechos de los usuarios frente a abusos por parte de bancos y otras entidades financieras.

La demanda inicial había puesto el foco en las vulnerabilidades de Zelle, una plataforma que, aunque ampliamente utilizada, ha sido objeto de críticas por la falta de medidas para prevenir fraudes.

Zelle, respaldada por algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos se ha convertido en una herramienta clave para las transferencias de dinero entre particulares. Sin embargo, su popularidad también ha atraído la atención de estafadores, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad de la plataforma.

Según los datos presentados en diciembre, los métodos de verificación limitados y la falta de apoyo a los consumidores tras ser víctimas de fraude fueron algunos de los puntos más cuestionados.