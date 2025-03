Estos vegetales fueron retirados del mercado por riesgo de contaminación potencialmente mortal

La FDA emitió una alerta para que las personas suspendan inmediatamente el consumo de estos productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa californiana AKT Trading Inc. ha ordenado el retiro de varios productos vegetales preparados fabricados por Choshiya Honten Co., Ltd. debido a la posible contaminación con Clostridium botulinum, una bacteria que puede causar botulismo, una intoxicación alimentaria potencialmente mortal. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), los productos carecen de la etiqueta obligatoria de “Mantener refrigerado”, lo que podría favorecer el crecimiento bacteriano si se almacenan a temperatura ambiente.

El problema fue detectado el 18 de febrero de 2025 en una de las tiendas Tokyo Central / Marukai, donde se comercializan estos productos. Al constatar que los envases no incluían la indicación de refrigeración, los responsables del comercio retiraron inmediatamente los lotes afectados de la venta.

El Clostridium botulinum es una bacteria capaz de producir una toxina altamente peligrosa que, incluso en dosis mínimas, puede provocar una intoxicación grave. La FDA advirtió que estos productos no deben ser consumidos, aunque no presenten cambios visibles en su apariencia, olor o textura.

Síntomas y peligros del botulismo

Los alimentos enlatados o sellados al vacío tienen mayor riesgo de contaminarse con la bacteria del botulismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El botulismo es una enfermedad grave que puede provocar síntomas como debilidad general, visión doble, dificultad para hablar y tragar, problemas respiratorios, hinchazón abdominal y estreñimiento. En los casos más graves, puede causar parálisis muscular y la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato. La FDA instó a los consumidores que hayan adquirido estos productos a estar atentos a cualquier señal de intoxicación y buscar ayuda médica de inmediato si presentan síntomas.

El botulismo es una enfermedad poco común, pero potencialmente letal si no se trata a tiempo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos se reportan aproximadamente 110 casos de botulismo al año, de los cuales alrededor del 25% están relacionados con alimentos contaminados.

El botulismo alimentario suele estar vinculado al consumo de alimentos enlatados o envasados en condiciones inadecuadas, donde la bacteria puede desarrollarse en ausencia de oxígeno. Productos como conservas caseras mal procesadas, pescados fermentados y vegetales encurtidos han sido fuentes comunes de brotes previos.

Lista de productos afectados

Varios vegetales sin la etiqueta de mantenerse en refrigeración fueron retirados del supermercado. (FDA)

Los productos retirados corresponden a diversas presentaciones de vegetales encurtidos y preparados distribuidos bajo las marcas Japanese Pickles y Choshiya. De acuerdo con la FDA, la lista completa es la siguiente:

Shiba Zuke Prepared Mix Vegetables (código: 4582207535128, vence el 27/08/2025).

Aokappa Zuke Prepared Mix Vegetables (código: 4582207535135, vence el 14/05/2025).

Fukushin Zuke Prepared Mix Vegetables (código: 4582207535142, vence el 09/07/2025 y 31/05/2025).

Soft Tsubozuke Prepared Mix Vegetables (código: 4582207535159, vence el 29/07/2025).

Rakkyo Zuke Prepared Vegetables (código: 4983673526021, vence el 01/08/2025 y 01/07/2025).

Abura-Itame Zhasai Prepared Sichuan Vegetable (código: 4983673527325, vence el 03/04/2025 y 25/02/2025).

Estos productos fueron distribuidos en varias tiendas de Tokyo Central y Marukai en California, incluyendo sedes en Los Ángeles, Torrance, Gardena, San Diego, Cupertino, Costa Mesa, Yorba Linda y West Covina.

Ante la situación, AKT Trading Inc. aseguró estar tomando medidas para garantizar la seguridad de los consumidores y reiteró su compromiso con la calidad de sus productos. La empresa destacó que el retiro es una medida preventiva, ya que hasta el momento no se han reportado casos de intoxicación relacionados con estos productos, según comentarios proporcionados a Newsweek.

La FDA y la compañía instan a quienes hayan comprado estos alimentos a no consumirlos y desecharlos de inmediato. También pueden devolverlos al punto de compra para recibir un reembolso completo. Para consultas, AKT Trading Inc. habilitó la línea de atención 310-715-2174 (lunes a viernes, de 9:30 a 18:00 PST) y el correo info@aktusa.com.