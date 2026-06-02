Inició el juicio contra Karmelo Anthony por el homicidio de Austin Metcalf bajo presión mediática y social en Texas

Un caso escolar en Frisco se transforma en símbolo de los desafíos judiciales y sociales de la actualidad en Texas (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

El proceso judicial contra Karmelo Anthony por la muerte de Austin Metcalf en un encuentro escolar en Texas comenzó en el condado de Collin, bajo fuertes medidas de seguridad y una atención mediática nacional.

De acuerdo con FOX 4, la causa involucra alegatos de defensa propia y una ola de desinformación, que expone tensiones raciales y cuestiona la influencia de las redes sociales en la percepción pública de la justicia.

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Desarrollo del juicio y contexto procesal

Según CBS Texas, este lunes inició la selección del jurado en el tribunal del condado de Collin, donde fueron convocadas centenares de personas para formar parte del proceso.

El juez John Roach busca reducir el grupo inicial a menos de 250 integrantes, con la expectativa de que el juicio finalice alrededor del 12 de junio.

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FOX 4 informó que, manifestantes de diversas posturas se concentraron en las inmediaciones del tribunal, incluyendo un pequeño grupo de nacionalistas blancos.

La convocatoria masiva de ciudadanos para integrar el jurado refleja la complejidad y sensibilidad que rodean el proceso (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

La fiscalía cuenta con una lista de 35 testigos, lo que podría extender el proceso cerca de dos semanas. Durante la selección del jurado, los candidatos recibieron un cuestionario especializado para identificar posibles sesgos y determinar su idoneidad para el caso.

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El tribunal implementó restricciones estrictas: prohibición de celulares, grabaciones, y manifestaciones dentro del edificio, además de limitar las protestas a áreas específicas y someter a los asistentes a controles de seguridad. CBS News señaló que el Departamento del Sheriff local es el encargado de hacer cumplir estas medidas.

En julio de 2025, el juez Roach emitió una orden de silencio que obliga al silencio público a todas las partes vinculadas al caso, buscando evitar filtraciones y presiones externas que puedan afectar la imparcialidad del juicio, tal como reportó CBS Texas.

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El joven acusado enfrenta el proceso bajo vigilancia estricta y el escrutinio constante de la opinión pública (NBC News)

El incidente en Frisco: ¿defensa propia o asesinato?

El hecho central ocurrió el 2 de abril de 2025 en el estadio Kuykendall de Frisco, durante una competencia regional de atletismo. Anthony, estudiante de Centennial High School, y Metcalf, de Memorial High School, tenían 17 años y no se conocían.

Según un informe policial citado por CBS News y CBS Texas, Anthony se acercó a la carpa de Memorial High School en las gradas. Metcalf le pidió que se retirara, ante lo cual Anthony tomó su bolso y advirtió: “Tócame y verás lo que pasa”. Testigos coinciden en que nadie pensó que portaba un arma.

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En la secuencia, Metcalf tocó o agarró a Anthony, quien extrajo un cuchillo y apuñaló a Metcalf en el pecho. Tras el ataque, Anthony huyó mientras Metcalf pedía ayuda y se sujetaba el pecho. CBS News destacó que, cuando la policía llegó, Metcalf ya no respiraba y recibió reanimación cardiopulmonar por parte de entrenadores escolares.

Anthony fue detenido poco después en el estadio. De acuerdo con FOX 4, declaró a los agentes frases como “me estaba protegiendo”, “él me puso las manos encima” y “no soy un presunto. Yo lo hice”. También preguntó si lo ocurrido podía considerarse defensa propia y si Metcalf iba a sobrevivir.

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Un enfrentamiento breve en las gradas desencadenó una tragedia y dejó en el centro del debate el límite entre el instinto de protección y la responsabilidad penal (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

La acusación formal por asesinato llegó tras la presentación de pruebas ante un gran jurado en junio de 2025. Anthony quedó bajo arresto domiciliario después de que la fianza inicial de USD 1 millón fuera reducida a USD 250.000 por decisión judicial, en parte por no tener antecedentes penales, según CBS News.

La cuestión clave para el tribunal es determinar si la acción de Anthony constituye asesinato o puede justificarse bajo la alegación de defensa propia.

La carga probatoria recae en la fiscalía, que debe demostrar más allá de toda duda razonable que Anthony no actuó para protegerse. FOX 4 subrayó este punto en sus reportes.

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La familia Metcalf permanece unida mientras honra la memoria de Austin y acompaña el desarrollo del juicio (Jeff Metcalf/Facebook)

Repercusiones sociales, amenazas y desinformación

El caso trascendió rápidamente el ámbito local y generó una intensa reacción en redes sociales, amplificando tensiones raciales y promoviendo narrativas polarizadas. CBS Texas documentó que cuentas de alto perfil en X viralizaron el episodio, reclamando la ausencia de “indignación nacional” y sugiriendo que el caso no “encajaba en la narrativa”, acumulando decenas de millones de visualizaciones.

Simultáneamente, circularon informaciones falsas: cuentas apócrifas de autoridades policiales difundieron detalles inventados, apareció en Facebook un informe de autopsia falso que implicaba drogas, y en Instagram se compartieron capturas adulteradas sobre armas.

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CBS Texas informó que la desinformación agravó el clima de hostilidad, derivando en amenazas y acoso a ambas familias. Las direcciones de sus domicilios fueron publicadas, provocando incidentes de “swatting” y obligando a algunos de los padres a abandonar sus empleos o tomar licencia, además de requerir seguridad adicional en el funeral de Metcalf.

El entorno digital y la exposición mediática multiplicaron los riesgos personales para ambas familias y complicaron la búsqueda de certezas en el caso (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

Impacto y desafíos para la justicia

La presión pública y mediática llevó a una serie de restricciones inéditas para proteger el proceso judicial, la privacidad del jurado y la seguridad de todos los participantes. El juez prohibió reacciones, gestos y cualquier distracción durante las audiencias, remarcando la importancia de mantener la integridad y la imparcialidad del juicio, como descrió CBS News.

Tanto la fiscalía como la defensa llamaron a la comunidad a priorizar el principio de justicia sobre las emociones y a respetar el desarrollo del juicio. El fiscal del distrito, Greg Willis, y el abogado defensor, Mike Howard, apelaron al respeto por los procedimientos y recordaron que detrás del caso hay jóvenes y familias afectadas en ambos extremos, de acuerdo con declaraciones recogidas por CBS Texas.

El juicio a Karmelo Anthony pone en primer plano los desafíos de administrar justicia en un entorno saturado de información y presión social, donde la verdad judicial debe abrirse paso entre rumores, intereses cruzados y la exposición constante en la esfera digital.