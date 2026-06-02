Estados Unidos

South Fulton suma una nueva sala de emergencias con una inversión de 900 millones de dólares

El servicio de emergencias, ubicado en Union City, ofrecerá atención continua y permitirá a la población de la zona acceder a cuidados urgentes sin desplazamientos largos, en respuesta a una demanda histórica de los residentes

Guardar
Edificio de gran altura con fachada marrón y beige, ventanas azules y el letrero 'Grady' en la parte superior. Estacionamiento y otros edificios se ven en la distancia bajo un cielo nublado
La nueva sala de emergencias en Union City ofrece atención médica de urgencia las 24 horas para residentes de South Fulton

La apertura de un nuevo departamento de emergencias Grady en Union City, Georgia marca un hito en la atención médica de South Fulton. Desde las 8 de la mañana del martes, la comunidad contará con una instalación de atención de urgencias disponible las 24 horas del día, una respuesta concreta a una demanda que los residentes venían expresando desde hacía tiempo. La llegada de este servicio representa la primera fase tangible dentro de una estrategia más ambiciosa para mejorar la infraestructura sanitaria de la zona.

El nuevo centro de emergencias, ubicado en Union City, surge como parte de la expansión del sistema de salud que contempla inversiones por 900 millones de dólares. El recinto está diseñado para funcionar sin interrupción, con el objetivo de mitigar la escasez de servicios médicos de urgencia que hasta ahora obligaba a los habitantes del sur de Fulton a trasladarse largas distancias para recibir atención inmediata.

PUBLICIDAD

Características y servicios de la nueva sala de emergencias

Una máquina de tomografía computarizada (TC) GE HealthCare blanca con pantalla, cama para el paciente y gabinetes de madera en una clínica médica
La instalación de 1.860 metros cuadrados cuenta con 16 camas de tratamiento, atención pediátrica y servicios de diagnóstico integrados

La instalación abarca aproximadamente 1.860 metros cuadrados y ha sido equipada para operar a tiempo completo, cubriendo las necesidades de la población en cualquier momento del día o la noche. El espacio cuenta con 16 camas de tratamiento, lo que permite la atención simultánea de varios pacientes y reduce tiempos de espera, un aspecto crítico en situaciones de emergencia.

Además del área principal de tratamiento, el nuevo departamento de emergencias dispone de atención pediátrica especializada, lo que garantiza que los menores del área reciban cuidados específicos y adaptados a su edad. A esto se suman servicios de diagnóstico por imagen y laboratorio dentro del mismo edificio, una integración que permite agilizar los procesos de diagnóstico y tratamiento. La presencia de una farmacia en el recinto facilita el acceso inmediato a medicamentos necesarios tanto para pacientes ambulatorios como para quienes requieran seguimiento tras su paso por la sala de urgencias.

PUBLICIDAD

El diseño y la dotación de recursos de este nuevo departamento responden a estándares actuales de infraestructura hospitalaria, priorizando la rapidez y la eficiencia en la atención. La disponibilidad de servicios complementarios en un solo lugar elimina la necesidad de traslados adicionales, lo que puede ser determinante en el pronóstico de los pacientes.

Relevancia para la comunidad de South Fulton y necesidades previas

Primer plano del exterior del edificio Grady con el logo rojo de una cruz y el nombre, ventanas de vidrio, un árbol frondoso y arbustos delante
El acceso inmediato a una farmacia en el nuevo centro de emergencias facilita la continuidad de los tratamientos para pacientes locales

La inauguración de esta sala de emergencias responde a una demanda persistente en South Fulton, donde algunos residentes han señalado que la sala de urgencias más cercana se encuentra a casi 30 minutos de distancia. Esta situación generaba preocupación entre la población, en especial ante casos donde el tiempo es un factor clave para la supervivencia y la recuperación de los pacientes. La nueva instalación representa una mejora sustancial en el acceso a servicios críticos para miles de familias.

La escasez de infraestructura sanitaria en la zona había sido motivo de reclamos y debates durante años. La puesta en marcha del nuevo departamento de emergencias no solo reduce las distancias, sino que también ofrece la posibilidad de una atención inmediata y especializada. Esto supone un alivio para quienes, hasta ahora, se veían obligados a recorrer largos trayectos en busca de ayuda médica, con todos los riesgos y complicaciones que ello implica.

Este avance es percibido por la comunidad como una solución concreta a un problema que afectaba la calidad de vida y la seguridad de los habitantes del sur de Fulton. La expectativa es que la disponibilidad permanente de atención de urgencia impacte positivamente en los indicadores de salud locales y disminuya la presión sobre otros hospitales de la región.

Expansión futura: alianza entre el condado de Fulton y Grady Health System

Pasillo largo y bien iluminado con paredes claras, pasamanos grises, puertas oscuras a los lados y un cuadro colorido a la izquierda. Se ven letreros de "EXIT"
La ampliación hospitalaria en South Fulton responde a años de demandas ciudadanas por la falta de servicios médicos cercanos y eficientes

El nuevo departamento de emergencias es solo el primer paso de un plan mucho más ambicioso. En marzo, los comisionados del condado de Fulton aprobaron una asociación de 900 millones de dólares con Grady Health System para expandir los servicios de atención médica en la región. Este acuerdo prevé la construcción de nuevas instalaciones y la incorporación de servicios adicionales, como parte de una estrategia integral para transformar el acceso a la salud en South Fulton.

La alianza contempla no solo la ampliación de la capacidad hospitalaria, sino también la inclusión de servicios especializados, la mejora de la infraestructura existente y la creación de nuevas alternativas de atención tanto para emergencias como para consultas médicas de rutina. Este esfuerzo conjunto busca sentar las bases de un sistema sanitario más robusto, capaz de responder a las necesidades actuales y futuras de la población.

La inversión proyectada permitirá que la zona cuente con recursos suficientes para enfrentar escenarios de alta demanda, situaciones de emergencia colectiva y el crecimiento demográfico previsto para los próximos años. Las autoridades consideran que este acuerdo es fundamental para garantizar la sostenibilidad y la calidad de la atención médica en South Fulton.

Detalles del proyecto de campus médico y plazos previstos

El proyecto integral para Grady South incluye la construcción de un campus médico de gran envergadura en el área de Campbellton Fairburn Rd. Según las autoridades, el plan contempla un edificio de consultorios médicos y un centro de cuidados intensivos con capacidad para 200 camas. La apertura de estas instalaciones está prevista para el año 2028, lo que convertirá al campus en un punto de referencia para la atención hospitalaria en la región.

El desarrollo de este campus médico se realizará en fases, siendo la sala de emergencias inaugurada el primer componente operativo del conjunto. Se prevé que la totalidad del campus esté terminada en 2031, consolidando un polo sanitario que transformará el acceso al cuidado de la salud en South Fulton y zonas aledañas.

Temas Relacionados

South FultonGeorgiaSaludEmergenciasHospitalEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rubio comparece ante el Congreso por primera vez desde el inicio de la guerra: presión republicana, Irán y Cuba

El secretario de Estado defenderá la estrategia de Trump ante legisladores. Trump insinuó que la isla caribeña podría ser el siguiente blanco una vez concluidas las operaciones contra Teherán

Rubio comparece ante el Congreso por primera vez desde el inicio de la guerra: presión republicana, Irán y Cuba

Zohran Mamdani elimina “la hora de dormir” para que los niños vean a los New York Knicks en las Finales de la NBA

El alcalde de la ciudad de Nueva York firmó una disposición ceremonial junto a escolares para acompañar el entusiasmo por la serie ante los San Antonio Spurs, sin cambios obligatorios ni impacto normativo

Zohran Mamdani elimina “la hora de dormir” para que los niños vean a los New York Knicks en las Finales de la NBA

¿Por qué los expertos advierten sobre una de las temporadas de incendios más riesgosas en años?

La alarma crece entre quienes vigilan los incendios forestales en Estados Unidos, condiciones inéditas y decisiones recientes generan incertidumbre sobre lo que podría ocurrir en los próximos meses

¿Por qué los expertos advierten sobre una de las temporadas de incendios más riesgosas en años?

Qué es importante saber para votar en las elecciones primarias de California

Una variedad de mecanismos facilitó el sufragio anticipado o presencial desde mayo y permite que todos encuentren una alternativa cómoda, incluso hasta el último día disponible

Qué es importante saber para votar en las elecciones primarias de California

El estado de Florida demanda a OpenAI por supuestos daños a menores de edad

La acción civil presentada busca atribuir responsabilidad a la empresa tecnológica y a su director ejecutivo por las consecuencias que el uso de ChatGPT habría tenido en usuarios de corta edad, según la acusación de la fiscalía

El estado de Florida demanda a OpenAI por supuestos daños a menores de edad

TECNO

La tecnología que mejora la higiene, reduce residuos y busca reemplazar al papel higiénico

La tecnología que mejora la higiene, reduce residuos y busca reemplazar al papel higiénico

El experto del MIT que revela cómo la IA se ha convertido en el escudo de los CEO para justificar despidos

¿Microsoft mostró la próxima Xbox antes de tiempo? La foto que vimos de Satya Nadella

Tener Apple Music gratis sería posible: este sería el plan para copiar lo que hace Spotify

Xiaomi lanza un parche crítico de seguridad: los usuarios deben actualizar sus celulares hoy mismo

ENTRETENIMIENTO

Los siete maridos de Evelyn Hugo: así avanza el salto al cine del fenómeno literario con Anna Kendrick como directora

Los siete maridos de Evelyn Hugo: así avanza el salto al cine del fenómeno literario con Anna Kendrick como directora

Kim Kardashian presume a Lewis Hamilton en Instagram: la selfie que confirma lo bien que va su romance

Homenaje a Marilyn Monroe junta a más de mil personas vestidas de blanco y marca récord Guinness

Marlon Wayans se refirió a ¿Y dónde están las rubias?: “La gente sigue pidiendo una secuela, y eso habla de lo que generó esa historia”

Director arremete contra Val Kilmer a un año de su muerte: “Fue el peor ser humano que he conocido”

MUNDO

Investigan en Bélgica el paradero de las joyas robadas del Museo de Louvre

Investigan en Bélgica el paradero de las joyas robadas del Museo de Louvre

La inflación en Irán alcanzó el 77% y llegó a niveles inéditos desde la Segunda Guerra Mundial

Qué dijo Rusia tras el nuevo ataque contra civiles que dejó al menos 18 muertos y más de 100 heridos en Ucrania

La violencia sexual sistemática de Hamas: un arma diseñada para desintegrar tejido social y familiar en Israel

Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra