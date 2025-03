Así fue el rescate extremo de dos mujeres atrapadas en un auto sumergido en un arroyo congelado

Agentes de la policía local entraron al agua y rompieron el hielo para llegar hasta las mujeres en peligro. (Facebook/Araphoe County Sheriff's Office)

Un testigo clave se convirtió en el héroe de la noche al alertar a las autoridades sobre un accidente que pudo haber tenido un desenlace fatal. Dos mujeres fueron rescatadas luego de que su vehículo se saliera de la carretera y terminara volcado en un arroyo congelado en Centennial, un suburbio de Denver, Colorado.

El incidente ocurrió en la madrugada del 22 de febrero, alrededor de la 1:00, en medio de temperaturas que alcanzaron los -5,5℃, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Arapahoe (ACSO).

De acuerdo con el reporte oficial compartido por los agentes de la ACSO, el siniestro fue presenciado por un hombre que vio cómo un SUV negro pasó a gran velocidad, perdió el control y salió del camino, aterrizando en un lecho de arroyo cubierto de nieve, rocas y maleza.

El dramático momento de un rescate bajo cero

La Oficina del Sheriff del Condado de Araphoe compartió el momento exacto del rescate de las mujeres accidentadas. (Facebook/Araphoe County Sheriff's Office)

Este testigo no solo notificó a las autoridades, sino que también esperó en el lugar para guiarlos hacia el sitio exacto del accidente. Según detalló la Oficina del Sheriff, su rápida acción fue crucial para salvar la vida de las ocupantes del vehículo.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el vehículo volcado y parcialmente sumergido en las gélidas aguas del arroyo. Las condiciones climáticas y la oscuridad de la noche complicaron las labores de rescate. Los primeros en responder lograron sacar a una de las mujeres del interior del SUV, pero la segunda quedó atrapada, lo que obligó al uso de herramientas especializadas. Para liberarla, los rescatistas emplearon el equipo conocido como “Jaws of Life” (“Mandíbulas de la vida), diseñado para cortar y abrir estructuras metálicas en situaciones de emergencia.

El frío extremo y la posición invertida del vehículo representaban un riesgo significativo para las víctimas. Según explicó el agente Derek Helveston, las probabilidades de supervivencia eran mínimas debido a la hora del accidente, la falta de tráfico en la zona y las bajas temperaturas.

“Ese testigo estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado. Era tarde en la noche, casi no había nadie en la carretera, y las posibilidades de que estas dos mujeres sobrevivieran eran escasas, especialmente estando boca abajo, sumergidas en aguas heladas y sin forma de escapar”, afirmó Helveston en declaraciones recogidas por Fox Weather.

Un héroe en el momento exacto

El vehículo quedó boca abajo dentro del agua helada. (Facebook/Araphoe County Sheriff's Office)

El hombre que presenció el accidente y alertó a las autoridades ha sido reconocido como un “buen samaritano” por su papel fundamental en el rescate. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Arapahoe, sin su intervención, el desenlace podría haber sido trágico. El teniente de patrulla Mike Reed destacó que, de no haber sido por este testigo, los oficiales no habrían llegado a tiempo para salvar a las mujeres. “Si no las hubiéramos encontrado en ese momento, habrían sucumbido a la hipotermia en cuestión de minutos, y este habría sido un desenlace completamente diferente”, señaló Reed.

Ambas mujeres, de 22 y 24 años, fueron trasladadas de emergencia al hospital, donde se concluyó que solo habían sufrido heridas leves, sin embargo, descubrieron que estaban “muy intoxicadas”. Por ende, la piloto del vehículo fue acusada de conducir bajo los efectos del alcohol, según reportaron las autoridades en un reciente comunicado de prensa.

El testigo que dio alerta a las autoridades fue catalogado por los oficiales como “un buen samaritano”.

“Cuando vi el vehículo por primera vez, pensé que no había posibilidad de que alguien estuviera con vida con la cantidad de daños que tenía”, explicó Reed.

El momento del dramático rescate quedó captado en video gracias a la cámara corporal de uno de los agentes de policía que se sumergió hasta el pecho dentro del agua del arroyo.