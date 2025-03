Estos son los papeles por los cuales será recordado la estrella de cine Gene Hackman

Gene Hackman ganó su primer Oscar en 1972 por su papel como el detective Jimmy "Popeye" Doyle en The French Connection. (AP Photo)

El mundo del cine se encuentra en estado de conmoción tras la muerte del legendario actor Gene Hackman, quien fue hallado sin vida junto a su esposa, Betsy Arakawa, y su perro en su residencia de Nuevo México. Según informó CNN, las autoridades han calificado las circunstancias del deceso como “lo suficientemente sospechosas” como para justificar una investigación exhaustiva.

Hackman, quien tenía 95 años, deja tras de sí un legado cinematográfico que trasciende su deseo de ser recordado simplemente como “un actor decente”, como expresó en una entrevista con GQ en 2011. Su carrera, marcada por interpretaciones inolvidables, lo posicionó como uno de los grandes nombres de Hollywood.

A lo largo de su trayectoria, Hackman acumuló dos premios Oscar y una lista de papeles icónicos que redefinieron el estándar de la actuación en el cine. Desde antihéroes hasta villanos memorables, su versatilidad y compromiso con cada personaje lo convirtieron en una figura insustituible en la industria. A continuación, repasamos algunos de los roles más destacados que consolidaron su lugar en la historia del cine.

El actor comenzó a destacarse en Hollywood a los 37 años con su actuación en Bonnie and Clyde. (Archivo)

Un inicio tardío con “Bonnie and Clyde”

Hackman no alcanzó el reconocimiento en Hollywood hasta los 37 años, cuando interpretó a Buck Barrow, el hermano mayor de Clyde Barrow, en la película de 1967 Bonnie and Clyde. Este filme, basado en la vida de los famosos forajidos de la Gran Depresión, marcó un punto de inflexión en su carrera. Su actuación, que combinaba una mezcla de amenaza y humanidad, le valió su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Aunque no ganó, su interpretación dejó una huella imborrable en el género de películas de gánsteres.

“The French Connection”: su primer Oscar

En 1972, Hackman obtuvo su primer premio de la Academia gracias a su papel como el detective Jimmy “Popeye” Doyle en The French Connection. Este clásico del cine policiaco es considerado uno de los mejores dramas criminales de todos los tiempos.

Hackman confesó en una entrevista con Cigar Aficionado que al inicio del rodaje se sentía inseguro sobre su capacidad para interpretar a un personaje tan implacable. Sin embargo, bajo la dirección de William Friedkin, logró superar sus dudas y entregar una actuación que definió su carrera. La intensidad y el realismo de su interpretación lo consolidaron como un actor de primer nivel.

Hackman interpretó a Lex Luthor en Superman de 1978, sorprendiendo con su adaptación al cine de superhéroes. (Archivo)

El villano inolvidable de “Superman”

En 1978, Hackman sorprendió al público al asumir el papel del villano Lex Luthor en Superman, protagonizada por Christopher Reeve. Aunque el personaje tenía un tono humorístico, Hackman logró mantener la fuerza y la presencia que caracterizaban sus actuaciones. Su interpretación de Luthor, descrito como “la mente criminal más grande de todos los tiempos” en el universo de DC Comics, demostró su capacidad para adaptarse a géneros diversos, desde el drama hasta el cine de superhéroes.

“The Conversation”

En 1974, Hackman protagonizó The Conversation, dirigida por Francis Ford Coppola, donde interpretó al experto en vigilancia Harry Caul. Este papel destacó por su enfoque minimalista, ya que Hackman transmitió la paranoia y el aislamiento del personaje principalmente a través de gestos y expresiones faciales, en lugar de diálogos extensos. Esta actuación es considerada una de las más sutiles y poderosas de su carrera, consolidando su reputación como un maestro de la actuación introspectiva.

“Mississippi Burning” y su lucha contra la injusticia

En 1988, Hackman compartió pantalla con Willem Dafoe en Mississippi Burning, un thriller criminal ambientado en los años 60 que aborda la desaparición de tres activistas por los derechos civiles. En el papel del agente del FBI Rupert Anderson, Hackman entregó una actuación cargada de intensidad, especialmente en una escena memorable donde enfrenta a los hostiles habitantes locales.

Según recordó el director William Friedkin, Hackman creció en un entorno marcado por el racismo y la ausencia de su padre, lo que influyó en su rechazo hacia la autoridad y la discriminación, elementos que enriquecieron su interpretación.

The Royal Tenenbaums marcó uno de sus últimos destacados papeles, navegando entre la comedia y el drama oscuro. (Archivo)

“The Royal Tenenbaums”

En 2001, Hackman demostró su versatilidad al interpretar al excéntrico patriarca Royal Tenenbaum en la comedia oscura The Royal Tenenbaums, dirigida por Wes Anderson. Rodeado de un elenco estelar que incluía a Ben Stiller, Gwyneth Paltrow y Bill Murray, Hackman aportó humanidad y profundidad a un personaje que, en manos de otro actor, podría haber resultado menos entrañable. Su actuación sigue siendo una de las más recordadas de la película, que se ha convertido en un clásico de culto.

“Crimson Tide”

En 1995, Hackman protagonizó Crimson Tide junto a Denzel Washington, interpretando al capitán de submarino Franklin “Frank” Ramsey. La película, centrada en un conflicto sobre el lanzamiento de misiles nucleares, ofreció a Hackman la oportunidad de explorar las complejidades de un personaje autoritario y testarudo. Según CNN, las tensas interacciones entre Hackman y Washington son uno de los puntos más destacados del filme, mostrando la capacidad del actor para enfrentarse a desafíos interpretativos incluso en la etapa final de su carrera.

“Unforgiven”: el segundo Oscar

En 1992, Hackman ganó su segundo premio Oscar por su papel como el despiadado sheriff “Little” Bill Daggett en Unforgiven, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. Aunque inicialmente dudó en aceptar el papel, Hackman finalmente se dejó convencer por su agente y por el prestigioso elenco que incluía a Morgan Freeman y Richard Harris. Según explicó en una entrevista con Cigar Aficionado, la atmósfera creada por Eastwood en el set le permitió comprometerse completamente con el personaje, entregando una actuación que redefinió el género del western.