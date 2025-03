De ‘New York Strip’ a ‘Texas Strip’: vicegobernador propone renombrar el famoso corte de carne

A pesar del nombre "New York Strip", el corte de carne tiene su origen en el Medio Oeste del país. (REUTERS/Andrew Kelly)

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, anunció su intención de cambiar el nombre del popular corte de carne New York Strip a Texas Strip en el estado, argumentando que la denominación actual no refleja el verdadero origen del producto. Patrick informó en X (antes Twitter) que el Senado de Texas presentará una resolución para oficializar el cambio y pidió a restaurantes y supermercados que adopten el nuevo nombre en sus menús y etiquetas.

“La Nueva York liberal no debería llevarse el crédito por el arduo trabajo de nuestros ganaderos”, escribió Patrick en su publicación en redes sociales. El New York Strip, también conocido como Kansas City Strip o simplemente strip steak, proviene del lomo corto de la res, una sección de carne caracterizada por su sabor intenso y textura tierna, según la comercializadora de carnes Little Cattle Company. Este corte ha sido apreciado durante siglos en la cocina estadounidense.

A pesar de su nombre, el New York Strip no se originó en Nueva York, sino que adquirió su denominación en el siglo XIX cuando el icónico restaurante Delmonico’s, en la ciudad de Nueva York, comenzó a ofrecerlo en su menú. Según Little Cattle Company, el corte en realidad proviene de las regiones ganaderas del Medio Oeste de Estados Unidos, donde la cría de ganado ha sido una actividad clave durante generaciones. “Solo porque un restaurante de Nueva York nombró el Texas beef como ‘New York Strip’ en el siglo XIX, no significa que debamos seguir haciéndolo”, afirmó Patrick en redes.

Texas, un gigante de la industria ganadera

Texas es el mayor productor de ganado en Estados Unidos, con aproximadamente 12.2 millones de cabezas de ganado, de acuerdo con las declaraciones de Dan Patrick. La industria bovina del estado representa un mercado de 15.5 mil millones de dólares, lo que la convierte en la más importante dentro del sector agrícola de Texas, según el Departamento de Agricultura de Texas.

Para el vicegobernador Patrick, es injusto que Nueva York —un estado con predominancia de vacas lecheras en lugar de ganado de carne— reciba el crédito por un producto que, en su mayoría, proviene del sur y el medio oeste del país. “Esta resolución ayudará a promover mejor la carne de Texas. Es algo bueno para la industria ganadera del estado”, señaló el vicegobernador.

El vicegobernador de Texas pidió que se renombrara el corte de carne "New York Strip" a "Texas Strip". (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El plan de Patrick no solo busca un cambio simbólico, sino que podría impactar directamente la comercialización del corte de carne. En su publicación en X, el vicegobernador instó a restaurantes y supermercados a modificar la denominación en sus menús y etiquetas de precios en futuras impresiones.

El objetivo, según Patrick, es que la denominación “Texas Strip” se popularice no solo en el estado, sino también a nivel nacional e internacional. “Queremos que esto se extienda por todo el país y por todo el mundo”, aseguró. Hasta el momento, no hay confirmación sobre qué restaurantes o cadenas de supermercados en Texas implementarán el cambio. Sin embargo, Patrick afirmó que la idea ha sido bien recibida por las asociaciones ganaderas de Texas, lo que podría impulsar su adopción en la industria cárnica local.

Un debate con tintes políticos y culturales

El anuncio de Patrick no solo resuena en el ámbito gastronómico, sino que también tiene implicaciones políticas y culturales. En su mensaje, el vicegobernador hizo una referencia indirecta al presidente Donald Trump, utilizando la frase “Golfo de América” (Golfo de Estados Unidos) en lugar de “Golfo de México”, lo que ha sido interpretado como parte de un discurso de identidad nacionalista.

El Senado de Texas discutirá la resolución en los próximos meses, aunque su aplicación dependerá de la voluntad del sector privado. Mientras tanto, Patrick ha dejado claro su entusiasmo por la propuesta. “Después de que termine la sesión legislativa este verano, tal vez tome un corto crucero a través del Golfo de América y disfrute un jugoso Texas Strip término medio", concluyó el vicegobernador en su publicación en X.