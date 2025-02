La eliminación de restricciones en el Seguro Social impulsó miles de solicitudes y pagos retroactivos

Beneficiarios del Seguro Social esperan ajustes en sus pagos tras cambios en la legislación. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

Un cambio legislativo que promete transformar los beneficios de Seguridad Social en Estados Unidos ha comenzado a impactar a millones de ciudadanos. Según informó USA TODAY, la Ley de Equidad en la Seguridad Social, promulgada el pasado 5 de enero, ha eliminado dos disposiciones que durante décadas redujeron los pagos de beneficios a ciertos jubilados que también reciben pensiones. Estas disposiciones, conocidas como la Provisión de Eliminación de Ganancias (WEP) y el Descuento por Pensión Gubernamental (GPO), afectaban a casi 3 millones de personas, incluidos maestros, bomberos, policías y trabajadores postales. Aunque los primeros pagos ya han sido procesados, el desarrollo de implementación enfrenta desafíos significativos.

De acuerdo con el informe de USA TODAY, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ha procesado aproximadamente 30.000 solicitudes iniciales relacionadas con la nueva ley. Sin embargo, este número representa solo una fracción de los millones de beneficiarios potenciales que podrían recibir pagos más altos. La SSA explicó que la ley tiene un carácter retroactivo, lo que significa que no solo deben ajustarse los beneficios futuros, sino también los pagos pasados desde enero 2024. Este factor ha añadido una complejidad considerable al proceso.

La agencia también señaló que no recibió un presupuesto adicional para implementar los cambios, lo que ha ralentizado el trabajo. “La capacidad de la SSA para implementar la ley de manera oportuna y sin afectar negativamente el servicio al cliente diario depende del financiamiento”, indicó un portavoz de la agencia. Además, la SSA enfrenta una escasez de personal debido a una congelación de contrataciones que ha estado vigente desde noviembre de 2024.

La nueva ley modifica el cálculo de beneficios para jubilados con pensiones no cubiertas por el Seguro Social. (REUTERS/Hyungwon Kang/File Photo)

Plazos y expectativas para los beneficiarios

Aunque inicialmente se estimó que los beneficiarios podrían esperar hasta un año para recibir los pagos retroactivos, la SSA ha acelerado el proceso mediante el uso de sistemas automatizados. Según USA TODAY, la agencia ahora espera que los pagos retroactivos se depositen en las cuentas bancarias de los beneficiarios antes de que finalice marzo. Los ajustes en los beneficios mensuales comenzarán a reflejarse en abril, correspondientes al mes de marzo.

La SSA ha informado que los beneficiarios recibirán notificaciones por correo explicando los cambios en sus beneficios. En algunos casos, se enviarán dos cartas: una para confirmar la eliminación de WEP o GPO y otra para detallar el nuevo monto mensual. Sin embargo, algunos beneficiarios podrían recibir los pagos retroactivos antes de recibir estas notificaciones.

El retraso inicial de un año generó críticas tanto de legisladores republicanos como demócratas, quienes exigieron en una carta la implementación inmediata de la ley para aliviar a los millones de estadounidenses afectados. Desde entonces, la SSA ha priorizado los casos más simples que pueden procesarse automáticamente, mientras que los casos más complejos requieren actualizaciones manuales en los registros.

Entre los afectados se encuentra Mike Barker, un oficial de policía retirado de 67 años en Brimfield, Ohio. Barker expresó su frustración por los retrasos, aunque reconoció que no le sorprendía. “Es la burocracia en su máxima expresión”, comentó. A pesar de ello, planea utilizar el pago retroactivo para viajar.

La eliminación de restricciones genera un aumento en las solicitudes de reajuste de pagos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Impacto financiero y recomendaciones para los beneficiarios

El monto adicional que recibirán los beneficiarios varía según factores como el tipo de beneficio de Seguridad Social y el monto de la pensión. Según la SSA, algunos verán incrementos modestos, mientras que otros podrían recibir más de 1.000 dólares adicionales al mes. Este cambio representa un alivio significativo para muchos jubilados que han enfrentado reducciones en sus beneficios durante años.

Para evitar problemas con los pagos, la SSA ha instado a los beneficiarios a asegurarse de que su información personal esté actualizada. Aquellos que presenten nuevas solicitudes pueden verificar el estado de su caso a través de su cuenta personal en el portal “my Social Security”. Para los beneficiarios actuales, se recomienda revisar y actualizar su dirección postal y datos bancarios en línea, ya que no es necesario visitar una oficina de la SSA.

Además, la agencia ha pedido a los beneficiarios que no se comuniquen con ellos para preguntar sobre los pagos retroactivos hasta abril, ya que los cheques se enviarán durante todo marzo. Tampoco se recomienda consultar sobre los nuevos montos mensuales hasta que se reflejen en los pagos de abril.

Los pagos retroactivos se procesan en medio de una alta demanda y desafíos administrativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen y la controversia de WEP y GPO

Las disposiciones WEP y GPO, implementadas en 1983, fueron diseñadas para evitar que las personas que trabajaron en empleos con pensiones no cubiertas por el Seguro Social recibieran pagos excesivos. Según explicaron expertos en políticas, estas reglas buscaban equilibrar el sistema, ya que los trabajadores con ingresos fuera del sistema de Seguridad Social podían parecer de bajos ingresos y, por lo tanto, recibir un porcentaje más alto de reemplazo de ingresos.

La WEP reducía los beneficios de Seguridad Social para quienes recibían ingresos de pensiones no cubiertas, como los empleados públicos que no pagaban impuestos de nómina al Seguro Social. En algunos casos, esta reducción podía alcanzar hasta la mitad del monto de la pensión. Por su parte, la GPO afectaba principalmente a los beneficios por sobrevivencia o conyugales, reduciéndolos en dos tercios del monto de la pensión no cubierta. En algunos casos, esto significaba que los beneficios se reducían a cero.

Aunque la Ley de Equidad en la Seguridad Social fue aprobada con apoyo bipartidista, su implementación ha generado controversia. Algunos críticos argumentan que estas disposiciones eran necesarias para cerrar lagunas en el sistema. Gary Brewer, un contador público retirado de Sacramento, California, señaló que muchos jubilados del sector público ya cuentan con pensiones sustanciales como ingreso principal, mientras que el Seguro Social actúa como un ingreso secundario. Según Brewer, eliminar estas disposiciones podría otorgar ventajas injustas a ciertos trabajadores públicos.

Brewer ofreció un ejemplo para ilustrar su punto: si un bombero jubilado con una pensión de 3.000 dólares mensuales ahora puede recibir un beneficio conyugal adicional de 1.500 dólares debido a la eliminación de la GPO, su ingreso familiar total sería significativamente mayor que el de una pareja en la que ambos cónyuges dependen únicamente del Seguro Social.

Beneficiarios del Seguro Social reciben notificaciones sobre los cambios en sus pagos mensuales. (Joshua Bright/The New York Times)

Un cambio histórico con desafíos pendientes

La eliminación de WEP y GPO marca un cambio histórico en el sistema de Seguridad Social, pero también pone de relieve los desafíos administrativos y las tensiones políticas que acompañan a reformas de esta magnitud. Mientras millones de beneficiarios esperan los ajustes en sus pagos, el debate sobre la equidad y sostenibilidad del sistema continúa.