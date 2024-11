Un hallazgo desgarrador: el trágico caso de una bebé muerta dentro de una caja de seguridad toma un giro repentino

Los hechos tuvieron lugar a finales de octubre, cuando la menor de edad fue encontrada muerta dentro del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una adolescente de 18 años enfrenta cargos graves tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de una bebé recién nacida en una caja de Safe Haven Baby Boxes, dispositivos donde los padres pueden entregar a recién nacidos de forma anónima y segura en lugares autorizados como hospitales y estaciones de bomberos. El trágico incidente ocurrió el pasado 13 de octubre en el Grove Creek Medical Center, una instalación médica ubicada en la ciudad de Blackfoot, Idaho.

La policía local anunció el arresto el viernes 22 de noviembre, según un comunicado citado por la revista People. La Ley Safe Haven en Idaho permite que los bebés sanos y sin lesiones, menores de 30 días, sean entregados sin consecuencias legales para los padres. Sin embargo, en este caso, las autoridades determinaron que la recién nacida ya había fallecido antes de ser colocada en el dispositivo, informó la policía de Blackfoot.

La persona acusada, Angel N. Newberry, fue arrestada bajo el cargo de no reportar una muerte a las autoridades competentes, lo que constituye un delito grave en el estado de Idaho. Según registros judiciales obtenidos por People, Newberry compareció por primera vez ante un tribunal el 22 de noviembre, y su próxima audiencia está programada para el 5 de diciembre. La pena máxima por este delito incluye hasta 10 años de prisión o una multa de 50.000 dólares.

El trágico final de la recién nacida

La policía arrestó a Newberry el pasado 22 de noviembre. (Facebook/Blackfoot Police Department)

El hallazgo se produjo cuando la alarma de la caja activó un aviso que alertó al personal del hospital. Según Safe Haven Baby Boxes, el personal médico respondió de inmediato, pero al retirar a la bebé de la caja, descubrieron que ya había fallecido. La recién nacida estaba envuelta en una manta y aún tenía la placenta adherida a su cuerpo, según un comunicado emitido por la organización sin fines de lucro el mes pasado.

Monica Kelsey, fundadora de Safe Haven Baby Boxes, declaró que el propósito de estas cajas es garantizar la seguridad de los recién nacidos entregados en circunstancias difíciles. Subrayó que este caso contraviene las disposiciones legales de Idaho, que exigen que los bebés entregados en estas cajas estén ilesos y saludables. Kelsey calificó el incidente como devastador para el personal de la organización y reiteró que las cajas están diseñadas para responder rápidamente a emergencias.

Desde su fundación, Safe Haven Baby Boxes ha instalado dispositivos en varias localidades de Estados Unidos y ha facilitado la entrega segura de 52 recién nacidos desde 2017. Cada caja está equipada con sistemas de alarma que notifican al personal médico tan pronto como un bebé es colocado en su interior. Estas ubicaciones se encuentran listadas públicamente en el sitio web de la organización, según People.

Un caso que conmocionó a todos

La mujer de 18 años enfrenta una posible pena de hasta 10 años en prisión y una multa de 50.000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Policía de Blackfoot informó que la investigación sigue en curso y que no se descarta la posibilidad de presentar más cargos contra Newberry u otras personas. Las autoridades mencionaron que, debido a la naturaleza sensible del caso, no están autorizadas a divulgar información adicional en este momento.

El caso ha suscitado preocupación sobre la implementación y uso de las leyes Safe Haven, que buscan evitar el abandono de recién nacidos en condiciones inseguras. Idaho es uno de los estados que permite la entrega anónima de bebés como una alternativa para los padres en situaciones de crisis, siempre que los recién nacidos estén sanos. Este incidente podría influir en el debate sobre las condiciones de uso de estos dispositivos y el alcance de las leyes que los respaldan.

La audiencia programada para el 5 de diciembre será crucial para determinar los próximos pasos legales en este caso. Mientras tanto, Safe Haven Baby Boxes y las autoridades de Blackfoot continúan investigando las circunstancias que llevaron al fallecimiento de la recién nacida. El impacto de este caso en la comunidad local y en el uso de las cajas de seguridad aún están por evaluarse.