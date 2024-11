Miami Book Fair: los eventos más importantes del lunes 18

El MDC Wolfson Campus de Miami Dade College acogerá los eventos del Miami Book Fair el lunes 18 de noviembre de 2024. (MagicalPhotos.com / Mitchell Zachs)

El MDC Wolfson Campus de Miami alberga este lunes 18 de noviembre de 2024 una serie de eventos dentro de Miami Book Fair que ofrecerán tanto experiencias musicales como discusiones literarias. La Feria del Libro, que está en su encuentro número 41, busca promover la interacción entre los asistentes en un ambiente festivo y cultural.

De 6:00 pm a 10:00 pm, en el área al aire libre, se llevará a cabo Lost Chapter. Este evento ofrece sesiones musicales bajo el cielo estrellado de Miami. DJs locales presentarán una variedad de ritmos para crear un ambiente relajado en el cual disfrutar de cócteles, mocktails y sabrosos bocados de pop-ups de Smorgasburg Miami. Este evento ofrece la oportunidad de conocer a otros entusiastas de la literatura mientras se contempla la vista de Downtown Miami.

A las 8:00 pm Erik Larson presentará su libro The Demon of Unrest: A Saga of Hubris, Heartbreak, and Heroism at the Dawn of the Civil War en la Sala 3210 del Edificio Chapman. Este evento, con entrada de USD 35 que incluye el libro, ofrecerá un análisis profundo de los meses caóticos entre la elección de Abraham Lincoln y el ataque a Fort Sumter, explorando temas de ambición, errores y conflictos personales. Las figuras centrales de su narrativa incluyen a Robert Anderson y Mary Boykin Chesnut, quienes ilustran la complejidad de la época. A través de documentos históricos, el autor revela las fuerzas que llevaron a Estados Unidos a la guerra civil.

DJs locales tocarán ritmos variados bajo el cielo estrellado de Miami durante Lost Chapter. (Nacho Films)

Miami Book Fair: dónde, cuándo, cuánto

La feria tiene lugar en el Campus Wolfson del Miami-Dade College (MDC), en el Downtown (300 NE Second Ave, Miami, FL 33132) y en línea.

Hasta el domingo 24 de noviembre, 10 am a 7 pm.

Entradas:

Para un solo día: USD 12 (adultos), USD 7 (mayores de 62 años), USD 5 (adolescentes de 13 a 18 años)

Para varios días: USD 18 (adultos), USD 12 (mayores de 62 años), USD 8 (adolescentes de 13 a 18 años)

La entrada para niños de hasta 12 años es gratuita.

El viernes 22 de noviembre la entrada es gratuita para todos los asistentes.