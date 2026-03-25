Estados Unidos

Ofrecen una recompensa de 10.000 dólares por encontrar a los sospechosos que mataron a un hombre del sur de Los Ángeles en su fiesta de cumpleaños

La policía busca datos que permitan arrestar a los involucrados en el asesinato de Marvin Randolph durante la celebración, a fin de avanzar en la investigación y esclarecer los hechos

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El Departamento del Sheriff de
El Departamento del Sheriff de Los Ángeles anuncia una recompensa de 10.000 dólares por información que lleve a los asesinos de Marvin Randolph (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una recompensa de 10.000 dólares fue anunciada por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles para quienes aporten información que conduzca a la detención de los responsables del asesinato de un hombre durante una fiesta en el sur de Los Ángeles. La medida busca incentivar a la comunidad a colaborar con la investigación, facilitando así el trabajo de los detectives que intentan esclarecer el caso y dar con los autores del crimen. El objetivo principal de la recompensa es motivar a posibles testigos o personas con datos relevantes a romper el silencio, aportando detalles que puedan ser determinantes para identificar y localizar a los cuatro pistoleros implicados en el ataque.

El tiroteo ocurrió la noche del 5 de abril de 2025, en el número 11001 de South Manhattan Place, donde amigos y familiares se habían reunido para celebrar el cumpleaños de Marvin Randolph, un hombre de 48 años. Mientras la celebración transcurría, cuatro individuos descendieron de una camioneta Kia que había sido reportada como robada y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra los presentes. La rápida acción de los atacantes generó caos y temor entre los asistentes, quienes apenas tuvieron tiempo de reaccionar ante la violenta irrupción.

Randolph se encontraba en las inmediaciones del garaje cuando fue alcanzado por los disparos. La agresión no solo le costó la vida, sino que también dejó a otras cuatro personas heridas: tres hombres y una mujer, quienes debieron ser trasladados de urgencia a un hospital cercano donde su estado fue reportado como estable. El crimen, por la manera en la que se perpetró y el contexto de una celebración privada, generó conmoción en la comunidad local y entre los familiares de la víctima. Según las investigaciones preliminares, todo sucedió en cuestión de segundos y los agresores huyeron inmediatamente después del ataque abordando el mismo vehículo en el que habían llegado.

Según el Departamento del Sheriff
Según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), Marvin Randolph, de 48 años, estaba celebrando su cumpleaños con amigos y familiares cuando cuatro hombres armados abrieron fuego (LASD)

El Departamento del Sheriff informó que Randolph falleció en el lugar de los hechos, mientras las otras víctimas lograron sobrevivir gracias a la pronta asistencia médica recibida. La noticia del fallecimiento de Randolph fue recibida con consternación entre sus allegados, quienes todavía intentan comprender lo sucedido en una fecha que debía ser motivo de alegría. El hecho de que el ataque se produjera durante una celebración de cumpleaños y que la víctima principal no tuviera relación con actividades delictivas, según los indicios recogidos hasta el momento, añade un elemento de tragedia a lo ocurrido.

El desarrollo de la investigación aportó detalles clave para tratar de identificar a los responsables. Uno de los primeros hallazgos fue la localización de la camioneta Kia utilizada en el crimen, la cual fue abandonada cerca del lugar del tiroteo poco después del ataque. Los agentes comprobaron que el vehículo había sido robado ese mismo día en el vecindario, lo que sugiere una planificación previa por parte de los atacantes. Además, los investigadores lograron obtener imágenes de cámaras de vigilancia que muestran a los sospechosos en plena huida, arrojando las armas utilizadas en el ataque.

Las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de los movimientos posteriores al crimen. En ellas se observa cómo, tras abandonar la camioneta, los pistoleros se deshacen de las armas, las cuales son recogidas poco después por un hombre que conducía un vehículo oscuro. Este dato abre nuevas líneas de investigación respecto a la posible colaboración de otros individuos en el encubrimiento de los hechos y en la desaparición de pruebas clave.

Los sospechosos abandonaron el SUV
Los sospechosos abandonaron el SUV Kia robado poco después del tiroteo y huyeron del lugar del crimen (LASD)

Las autoridades han señalado que el tiroteo presenta características asociadas a actividades de pandillas, aunque recalcan que Marvin Randolph fue una víctima inocente. El teniente German Ochoa, de la Oficina de Homicidios del Sheriff, declaró que se trató de “un ataque descarado y violento que le arrebató la vida a un hombre inocente que simplemente estaba celebrando su cumpleaños con sus seres queridos”. Pese a la hipótesis de un trasfondo vinculado a pandillas, la policía sostiene que el objetivo del ataque no era Randolph, reforzando la importancia de esclarecer lo sucedido para evitar futuros episodios similares.

La investigación sigue abierta y las autoridades han reiterado el llamado a la colaboración ciudadana. “Estamos comprometidos a buscar justicia para el señor Randolph y su familia”, afirmó Ochoa, quien subrayó la necesidad de que cualquier persona con información, por mínima que sea, se ponga en contacto con los detectives. El Departamento del Sheriff ha habilitado diversas vías de comunicación para quienes deseen aportar datos, incluyendo la posibilidad de hacerlo de manera anónima a través de LA County Crime Stoppers, tanto por teléfono como mediante su sitio web lacrimestoppers.org. La recompensa de 10.000 dólares permanece vigente hasta que se logre la identificación y captura de los responsables del homicidio.

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