El gobierno de Estados Unidos instala boyas flotantes en la frontera sur para reforzar control migratorio

Especialistas advierten que la introducción de barreras flotantes podría alterar los flujos hídricos y modificar la dinámica ecológica del río (KVUE)

Un proyecto federal sin precedentes en la frontera sur de Estados Unidos está transformando el río Bravo con la instalación de 27,4 kilómetros de boyas cilíndricas como parte de una estrategia destinada a disuadir los cruces irregulares desde México.

El Departamento de Seguridad Nacional adjudicó contratos por más de USD 1.000 millones a empresas privadas para desplegar 863 kilómetros de barreras flotantes desde el Golfo de México hasta el sur de Texas, una iniciativa que avanza tras la suspensión de más de 30 normas ambientales.

Esta medida se produce al tiempo que las autoridades federales informan un descenso en los cruces fronterizos no autorizados, resultado que plantea interrogantes sobre la magnitud y el momento de esta intervención.

Esto ocurre dado que la caída podría explicarse por factores estacionales o acciones conjuntas con las autoridades mexicanas, según reporta el medio de investigación regional The Texas Tribune en conjunto con el medio especializado en medioambiente Inside Climate News.

El cauce binacional, conocido como río Bravo, se convierte en epicentro de nuevas disputas y transformaciones (Reuters)

A diferencia de los primeros tramos, la fase actual del proyecto contempla la colocación de los dispositivos a través de seis condados, incluidos Cameron, Hidalgo, Starr, Zapata, Webb, Maverick y Val Verde, con boyas industriales de más de tres metros de largo y hasta un metro y medio de diámetro.

El costo por kilómetro asciende a USD 3,48 millones, por lo que la extensión planeada supondrá un desembolso superior a USD 3.000 millones.

Según revela la revisión de contratos federales realizada por Inside Climate News, solo la compañía Cochrane USA recibió USD 641 millones para la construcción de estas barreras, y la empresa Spencer Construction LLC de Arizona, cuatro adjudicaciones que totalizan USD 1.210 millones.

La instalación de boyas industriales avanza en varios condados texanos, mientras comunidades locales buscan acceder a información técnica y participar en el proceso (U.S. Customs and Border Protection)

La instalación de las boyas avanzó sin la publicación de evaluaciones ambientales ni modelos de riesgo de inundación. Diversos especialistas advirtieron que el grado de opacidad oficial implica una “violación del estándar profesional básico” para proyectos de tal envergadura, en palabras del geomorfólogo Mark Tompkins, quien elaboró un análisis sobre las boyas por encargo de organizaciones opositoras en Laredo.

Tompkins y otros expertos sugieren que la ausencia de evaluaciones obedece tanto a la urgencia política como al interés de evitar impugnaciones legales.

El experto alertó que estos dispositivos podrían acelerar las crecidas y modificar la dinámica del cauce, e incluso crear nuevas formaciones sedimentarias que reconfiguren la frontera fluvial, lo que podría derivar en disputas con México por tratados vigentes.

El despliegue de barreras flotantes en la frontera sur marca un giro en la política migratoria y ambiental de Estados Unidos (South Texas Environmental Justice Network)

El costo humano y ambiental y la legalidad bajo escrutinio

Entre 2017 y 2023, más de 1.100 personas murieron intentando cruzar el río Bravo en diferentes puntos de la frontera Texas-México, según una investigación del diario estadounidense The Washington Post citada por The Texas Tribune.

Aunque la motivación oficial alude a combatir el tráfico ilegal y la trata de personas, los antecedentes de proyectos anteriores —como la instalación estatal de boyas en Eagle Pass durante 2023, que derivó en múltiples polémicas y un fallecimiento— aportan contexto al actual rechazo social. La funcionaria ambientalista local Elsa Hull de Zapata denunció: “Esto es un experimento a escala continental, sin consenso científico ni sentido común”.

El secretario de Seguridad Nacional Kristi Noem firmó en julio de 2025 la derogación de importantes leyes ambientales en un tramo de 32 kilómetros en el condado de Cameron, para acelerar la ejecución del Waterborne Barrier Project. Al justificar la medida, Noem escribió que existe “una brecha de seguridad” en las vías fluviales de la frontera suroeste donde operan redes de narcotráfico y migración irregular.

Los contratos asociados al proyecto fueron adjudicados tras una segunda suspensión de las regulaciones de contratación pública, extendida a todo el límite binacional en octubre del mismo año. En Brownsville, las autoridades locales se opusieron a las barreras mediante una resolución formal, advirtiendo sobre los efectos en el acceso a actividades recreativas y el riesgo de desarraigo entre las comunidades a ambos lados del río.

Organizaciones civiles y expertos jurídicos insisten en la necesidad de evaluar los daños a poblaciones migrantes y ecosistemas antes de continuar con el proyecto (AP/Eric Gay/Archivo)

Riesgos estructurales, tratados internacionales y protestas locales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asegura que los obstáculos flotantes se diseñaron para resistir inundaciones que solo ocurren una vez cada 100 años, conforme a lo que establece su propio estándar técnico.

No obstante, la agencia evitó divulgar detalles de ingeniería, mientras expertos como Tompkins alertan que la falta de transparencia deja a las comunidades sin información crítica ante potenciales catástrofes: “Es inevitable que partes del sistema de boyas se desprendan y segmentos del muro fronterizo fallen”.

La geomorfóloga Adriana Martinez docmentó que, incluso bajo caudales bajos, las boyas transforman el patrón de sedimentación y vegetación en zonas de Eagle Pass, facilitando la eventual formación de islas y alterando la trayectoria del río.

Martínez sostiene que los obstáculos federales —aún más grandes que los experimentados a nivel estatal— agravan los problemas de desvío de agua y pueden cambiar el cauce, un fenómeno especialmente problemático en una frontera regida por estrictos tratados binacionales.

La falta de transparencia y la posible vulneración de acuerdos entre México y Estados Unidos generan alarma entre autoridades y habitantes de la región (KVUE)

En 2023, la Comisión Internacional de Límites y Aguas estadounidense determinó que gran parte de las boyas estatales estaban en territorio mexicano, contraviniendo los acuerdos que disponen no modificar el flujo del río ni construir obras que perjudiquen al país vecino.

El profesor Samuel Sandoval Solis de la Universidad de California Davis enfatizó al medio The Texas Tribune que los “Estados Unidos serán responsables de la reparación o indemnización a México, según lo estipula el tratado de 1970, si las estructuras causan daños”. La agencia federal reconoció que las boyas deben instalarse totalmente en territorio estadounidense, pero no confirmó si el despliegue integral cumple con los compromisos bilaterales.

En Brownsville, la instalación coincidió con la celebración anual de los Charro Days, mientras activistas como Bekah Hinojosa y líderes comunitarios —incluido Juan Mancias de la tribu Carrizo/Comecrudo— lideraron manifestaciones públicas denunciando la desconexión creciente de los habitantes del Valle del río Bravo respecto a su entorno fluvial.

Esto se manifiesta en la reducción del acceso público a las riberas, la pérdida de espacios de recreación acuática y el temor a sufrir fragmentación de los vínculos sociales ligados al río. “Los ríos deberían unir a las personas. Estas boyas serán un desastre ecológico”, advirtió Hinojosa.

Activistas sostienen que las barreras refuerzan la fragmentación social y amenazan el equilibrio natural en la zona fronteriza (KVUE)

Federalización del control fronterizo y reacción comunitaria en la frontera

La expansión de las boyas marca el regreso del enfoque federalista en seguridad fronteriza, reforzado tras el retorno de Donald Trump a la presidencia en 2025.

El gobierno desplazó a figuras técnicas clave, como la ex comisionada Maria-Elena Giner en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, reemplazada por Chad McIntosh, y proclamó el pleno respaldo al despliegue de barreras, limitándose a declarar que “apoya totalmente los esfuerzos de la administración Trump para asegurar la frontera”.

La falta de información técnica documentada y la sistemática exclusión de las comunidades locales motivaron la reorganización de grupos cívicos en ciudades como Laredo, donde la directora del Centro Internacional de Estudios del Río Bravo Tricia Cortez denunció la estrategia federal como una “operación agresiva y silenciosa”.

Según declaró el gerente municipal Joseph Neeb, la ciudad está gestionando la obtención de información específica ante las autoridades fronterizas y evaluará cualquier adhesión a posturas públicas únicamente sobre la base de datos verificables.