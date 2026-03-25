Cumbre de dictadores: Lukashenko llegó a Corea del Norte para reunirse con Kim Jong-un

Lukashenko y el líder norcoreano Kim Jong Un asisten a una ceremonia de bienvenida en la plaza Kim Il Sung en Pyongyang, Corea del Norte, el 25 de marzo de 2026/Imagen cedida a través de REUTERS

El dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, llegó este miércoles a la capital de Corea del Norte, donde se espera que se reúna con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Lukashenko fue recibido en el aeropuerto de Pyongyang por Kim Tok Hun, quien fue nombrado viceprimer ministro esta semana, según la agencia noticiosa estatal bielorrusa Belta. La Agencia Central de Noticias de Corea, la agencia oficial norcoreana, había reportado antes que Lukashenko realizaría una visita oficial invitado por Kim, pero no confirmó su llegada.

Lukashenko, que ha gobernado su país con mano de hierro durante más de tres décadas, es un estrecho aliado del Kremlin. Permitió que Rusia utilizara su territorio para la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y más tarde autorizó el despliegue de armas nucleares tácticas de Moscú en Bielorrusia.

El dictador bielorruso Alexander Lukashenko y el líder norcoreano Kim Jong Un asisten a una ceremonia de bienvenida en la plaza Kim Il Sung en Pyongyang, Corea del Norte, el 25 de marzo de 2026/Imagen cedida a través de REUTERS

Kim también se ha acercado a Rusia en los últimos años, enviando miles de soldados y grandes cantidades de armas para respaldar la guerra del presidente Vladímir Putin en Ucrania, mientras impulsa una política exterior más asertiva que busca reforzar su relación con países que se oponen a Washington.

Kim acusó el lunes a Estados Unidos de “terrorismo de Estado y agresión” a nivel global durante un discurso ante el parlamento norcoreano —un órgano que suele avalar sin objeciones las decisiones del líder—, en una aparente referencia a la guerra en Oriente Medio. Además, pidió que Pyongyang desempeñe un papel más firme en un frente unido contra la Casa Blanca en medio del aumento del sentimiento antiestadounidense.

Según Belta, la relación bilateral entre Corea del Norte y Bielorrusia figura en la agenda de las conversaciones entre los dos líderes. Lukashenko se reunió por última vez con Kim en septiembre de 2025 en Beijing y fue invitado a visitar Corea del Norte, apuntó la agencia. En 2024, el ministro bielorruso de Exteriores, Maxim Ryzhenkov, visitó la hermética nación. Según Ryzhenkov, los países firmarán un tratado de amistad y cooperación durante la visita.

Alexander Lukashenko y Kim Jong Un, Corea del Norte, el 25 de marzo de 2026 / Imagen cedida a través de REUTERS

Kim Jong-un, aseguró en una carta de agradecimiento al presidente ruso,Vladimir Putin, que su país apoyará siempre a Rusia en medio de la invasión a Ucrania, la cual transita su quinto año desde su inicio en 2022.

Según informó la agencia oficial norcoreana, Kim afirmó que Pyongyang y Moscú “cooperan estrechamente para defender la soberanía de ambos países”. En ese sentido, resaltó: “Corea del Norte estará siempre con Rusia. Esta es nuestra elección y nuestra voluntad inquebrantable”.

Los vínculos entre ambos países se fortalecieron desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, con el envío de tropas terrestres y sistemas de armas por parte de Pyongyang para respaldar la campaña militar rusa en territorio ucraniano. Analistas sostienen que esta asistencia se da a cambio de suministros rusos de alimentos y tecnologías armamentísticas.

Alexander Lukashenko y Kim Jong Un asisten a una ceremonia de bienvenida en la plaza Kim Il Sung en Pyongyang / Imagen cedida vía REUTERS

La asamblea legislativa de la dictadura norcoreana ratificó esta semana a Kim como jefe del máximo órgano de Gobierno. En un mensaje de reconocimiento dirigido a Kim, Putin destacó el papel del dictador norcoreano en el fortalecimiento de los lazos entre Rusia y Corea del Norte y subrayó la intención de profundizar la asociación estratégica entre ambos países.

La misiva, divulgada por el Kremlin y la agencia norcoreana KCNA, se conoció tras la confirmación de la reelección de Kim al frente de la Comisión de Asuntos Estatales norcoreana, órgano que encabeza desde 2011.

“Querido camarada Kim Jong-in, por favor acepte mis sentidas felicitaciones por su reelección como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea”, expresó Putin. El mandatario ruso sostuvo que la decisión de la Asamblea refleja el “unánime apoyo público” a las políticas impulsadas por Kim, dirigidas a afrontar desafíos sociales y económicos, así como a defender la soberanía y los intereses internacionales de Corea del Norte.

La felicitación de Putin se difundió después de que la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte declarara la continuidad de Kim en el máximo organismo de decisión del país. Según KCNA, la asamblea, compuesta por 687 diputados, votó masivamente a favor del líder tras unas elecciones en las que la participación oficial alcanzó el 99,9 %. Kim Jong Un emitió su voto en la zona minera de Cheonseong, en la provincia de Pyongyang Norte.

Aleksandr Lukashenko llega al Aeropuerto Internacional de Pionyang en Pionyang, Corea del Norte. 25 de marzo de 2026 vía REUTERS

Putin remarcó la importancia de la cooperación bilateral y describió el trabajo conjunto como un elemento que “beneficia sin duda a los intereses fundamentales de nuestros pueblos”. Además, reconoció el aporte personal de Kim al robustecimiento de la relación entre Moscú y Pyongyang y reiteró la disposición de ambas partes a seguir avanzando en su vínculo estratégico ante la coyuntura internacional.

(Con información de AP)