Un proceso judicial de hasta siete años buscará poner fin a la crisis en la principal cárcel de Nueva York

Una intervención ordenada por la justicia federal busca transformar las condiciones de detención en el mayor complejo penitenciario de la ciudad, tras años de denuncias por violencia y muertes bajo custodia (REUTERS/Archivo)

Un juez federal de Manhattan determinó que la transformación del sistema carcelario de Nueva York podría requerir hasta siete años para cumplirse, al instalar a Nicholas Deml, exdirector penitenciario de Vermont y exagente de la CIA, al frente de un proceso de restauración dirigido y supervisado judicialmente.

Deml, quien responde directamente a la jueza Laura Swain —y no a autoridades municipales—, deberá presentar en las próximas semanas un plan inicial enfocado en remedios concretos para lograr que el sistema de detención de Rikers Island, caracterizado por episodios de violencia, muertes y disfuncionalidad, cumpla estándares aceptables para los detenidos y el personal. La información fue confirmada por THE CITY.

Un total de 63 personas fallecieron bajo custodia en las instalaciones de Rikers Island entre 2019 y 2024, según informó THE CITY. El dato evidencia la urgencia de establecer mecanismos de control eficaces que garanticen derechos civiles y condiciones mínimas de seguridad y dignidad para miles de detenidos, un pedido reiterado por organizaciones sociales.

Anisah Sabur, referente de la organización abolicionista HALT Solitary Campaign, declaró: “Las cárceles de la ciudad de Nueva York siguen en crisis, con personas sufriendo daños extremos a diario y esperando meses o años para llegar a juicio. Cuanto más demoremos, más vidas perderemos. Urgen vías alternativas, recursos y programas para crear verdadera seguridad pública”.

Ubicada en el East River, Rikers Island alberga a miles de personas en espera de juicio y se ha convertido en un símbolo de los problemas estructurales del sistema penal neoyorquino (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Autoridad judicial y fracaso de reformas previas

El plazo de hasta siete años decidido por Swain no es rígido, sino una referencia orientativa. Según la jueza en su fallo de 28 páginas, se devolverá gradualmente la autoridad al Departamento de Corrección local a medida que se cumplan objetivos específicos, en especial en políticas de uso de la fuerza y protocolos de desescalada.

Swain, sin detallar el método de estimación del plazo, estableció que Deml dispondrá de facultades superiores a las que históricamente tuvieron los comisionados del departamento: podrá contratar, despedir o trasladar personal, crear o suprimir cargos y modificar procedimientos en 18 áreas críticas.

Entre estos ámbitos se cuentan la investigación de incidentes violentos, la disciplina interna, la protección de menores bajo custodia y las condiciones de supervisión en las unidades habitacionales. Deml no sólo podrá impartir órdenes al actual comisionado, Stanley Richards, sino que reportará exclusivamente a la corte federal.

El primer gran requisito será entregar un Plan de Acción de Remediación, que contendrá los pasos a seguir en las áreas donde la ciudad fue declarada en desacato de mandatos judiciales.

El control directo de la corte responde a la incapacidad de las autoridades locales para revertir el deterioro institucional, pese a múltiples intentos de reforma a lo largo de la última década (AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo)

Antecedentes de la intervención judicial y límites del modelo estadounidense

La duración de intervenciones federales en sistemas penitenciarios de Estados Unidos varía ampliamente. THE CITY documenta que en California, el administrador receptor designado judicialmente para las prisiones médicas se mantiene en funciones desde 2006, mientras que para el sistema correccional del Distrito de Columbia la intervención federal duró cinco años y concluyó en el 2000.

El propio Dean Williams, referente nacional en reformas penitenciarias y exdirector de sistemas de Alaska y Colorado, cuestionó la extensión del período previsto: “Hace falta tiempo, sí, pero la verdadera moneda para resolver el desastre es el coraje para tomar decisiones difíciles y cumplirlas”.

Williams fue uno de los postulantes a la función de gestor independiente y aportó su evaluación sobre el desafío estructural que enfrenta Rikers.

Las experiencias de intervención federal en otras jurisdicciones muestran que los procesos de cambio en sistemas penitenciarios suelen extenderse durante años y no siempre logran mejoras permanentes (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Reformas fallidas y desafíos simultáneos para la ciudad

Desde 2015, cuando se implementó un primer mandato federal para reformar Rikers, la violencia y las muertes en custodia se intensificaron. En ese periodo, el Departamento de Corrección de Nueva York tuvo 5 titulares: Cynthia Brann, Vincent Schiraldi, Louis Molina y Lynelle Maginley-Liddie.

Cada uno propuso estrategias de transformación sin lograr revertir el deterioro. En paralelo, el interventor de Texas, Steve Martin, buscó sin éxito cambios de fondo en el régimen disciplinario y en la gestión de crisis derivadas de la desobediencia interna, según consigna THE CITY.

La administración local también enfrenta obligaciones legales inmediatas: antes del 1 de mayo debe presentar un plan para el eventual cierre de Rikers, como lo exige una ley aprobada el año pasado. El documento, sujeto a revisión judicial, deberá especificar los cambios de política y presupuesto requeridos.

A la par, el Departamento de Corrección entregará su informe sobre reformas internas y un plan concreto para reducir el uso del aislamiento. Según THE CITY, este plan contiene pocos detalles y se limita a un calendario de implementación aún pendiente de definición precisa.

El Departamento de Corrección enfrenta la tarea de cumplir con mandatos judiciales estrictos y, al mismo tiempo, elaborar planes concretos para el cierre definitivo de Rikers Island (REUTERS/Archivo)

Hoja de ruta y desafíos para Rikers

El ejecutivo de la influyente Independent Rikers Commission, Zachary Katznelson, compartió con THE CITY su visión sobre el difícil equilibrio entre la necesidad de respuestas rápidas y la sostenibilidad de los cambios: “Existe una verdadera tensión entre la urgencia de mejorar la seguridad y las operaciones en las cárceles, y la necesidad de cambios duraderos. Esto debe ser un cambio permanente —y eso lleva tiempo—, pero todos entienden también que debe haber avances lo más pronto posible”.

Katznelson puntualizó que aunque la jueza Swain contempla hasta siete años de intervención, el objetivo debería ser obtener resultados en un plazo más corto.