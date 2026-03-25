Estados Unidos

Un porcentaje récord de estadounidenses tiene deudas de tarjetas de crédito y no puede pagar sus facturas mensuales

La proporción de personas que enfrenta dificultades para cumplir pagos mensuales ha crecido de manera significativa en los últimos años, lo que evidencia un aumento en la presión económica sobre los hogares y sus presupuestos

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Estados Unidos registra un récord
Estados Unidos registra un récord de 111 millones de personas con deudas de tarjetas de crédito según The Century Foundation y Protect Borrowers (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un porcentaje récord de estadounidenses se enfrenta a una carga financiera creciente por las deudas de tarjetas de crédito y la imposibilidad de cumplir con el pago de sus facturas mensuales. De acuerdo con un informe reciente elaborado conjuntamente por The Century Foundation y el grupo de defensa Protect Borrowers, aproximadamente 111 millones de personas en Estados Unidos —el 50 % de los titulares de tarjetas de crédito y el 40 % de la población adulta— mantienen deudas con sus tarjetas. Este fenómeno representa un incremento del 17 % respecto a los 95 millones que vivían esta situación hace solo cinco años, reflejando una tendencia de deterioro en la capacidad de pago de los hogares estadounidenses.

Este aumento en el endeudamiento coincide con una etapa de mayores dificultades financieras a nivel nacional. El informe destaca que, incluso antes de que la guerra en Irán impulsara el alza de los precios del petróleo, millones de estadounidenses ya no podían cubrir sus facturas de tarjetas de crédito. Julie Margetta-Morgan, presidenta de The Century Foundation, señaló que la situación financiera era insostenible para la mayoría de los consumidores antes del nuevo repunte en los costos de la gasolina. La situación se complica aún más cuando se considera que los precios del combustible han subido un 34 % en el último mes, situándose en torno a los 4 dólares por galón. Este encarecimiento tiene efectos directos sobre la economía familiar, ya que incrementa los gastos básicos y reduce el margen de maniobra de los hogares para afrontar deudas y otros compromisos financieros.

El impacto del aumento en los precios de la gasolina se siente en todos los niveles de la vida cotidiana. Muchas familias deben reorganizar sus presupuestos para priorizar el gasto en transporte, lo que deja menos recursos disponibles para alimentación, vivienda y salud. Según Margetta-Morgan, la presión adicional sobre el presupuesto doméstico puede llevar a que más estadounidenses se vean incapaces de cumplir incluso con los pagos mínimos de sus tarjetas de crédito, empujando a una parte significativa de la población hacia un estado de vulnerabilidad económica.

El 50 % de los
El 50 % de los titulares de tarjetas de crédito y el 40 % de los adultos en Estados Unidos no puede pagar sus facturas mensuales (Freepik)

Las consecuencias personales de esta situación van más allá del simple retraso en los pagos. Un estudio independiente de The Century Foundation, publicado en diciembre, reveló que uno de cada cuatro estadounidenses ha tenido que omitir comidas para poder cubrir sus gastos mensuales. Además, un tercio de los encuestados indicó que ha pospuesto o renunciado a recibir atención médica debido a la falta de recursos. Esta privación de necesidades básicas, como la alimentación o la salud, da cuenta del nivel de presión financiera que enfrentan muchos ciudadanos.

La necesidad de encontrar nuevas formas de financiar los gastos cotidianos ha llevado a un número récord de estadounidenses a recurrir a sus planes de ahorro para la jubilación, específicamente los conocidos como 401(k), para cubrir emergencias. Los expertos advierten que esta práctica puede tener consecuencias a largo plazo, ya que extraer fondos de los ahorros para el retiro puede acarrear penalizaciones inmediatas y comprometer la seguridad financiera futura de las personas.

La deuda con tarjetas de crédito es especialmente onerosa debido a las altas tasas de interés que aplican los emisores. Según datos de LendingTree, la tasa promedio se sitúa en el 23,7 %, lo que significa que los consumidores no solo se enfrentan a la dificultad de pagar el capital adeudado, sino también a intereses que se acumulan rápidamente y elevan el costo total de la deuda. Julie Margetta-Morgan ha señalado que los consumidores están acumulando altos niveles de deuda y pagando intereses “exorbitantes”, lo que agrava aún más la situación.

El incremento del endeudamiento en
El incremento del endeudamiento en tarjetas de crédito creció un 17 % en cinco años, afectando la estabilidad financiera de los hogares estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen de intereses pagados por los estadounidenses es considerable. Desde 2010, el informe calcula que los bancos y las empresas emisoras de tarjetas han recibido 2,1 billones de dólares en concepto de intereses de tarjetas de crédito. Frente a este panorama, en enero, el entonces presidente Donald Trump propuso limitar las tasas de interés de las tarjetas al 10 %, con el argumento de que esta medida evitaría que los consumidores fueran víctimas de abusos por parte de las compañías emisoras. Sin embargo, dicho límite no se ha implementado, ya que el sector bancario sostiene que restringir las tasas podría reducir el acceso al crédito y empujar a los consumidores hacia productos financieros aún más riesgosos. De haberse adoptado esta medida, según el informe, los estadounidenses habrían ahorrado 368 millones de dólares diarios en intereses.

El uso de ahorros para la jubilación como solución temporal a la crisis financiera plantea serios riesgos a futuro. Los expertos financieros insisten en que recurrir a los fondos de retiro puede suponer penalizaciones fiscales y, lo que es más grave, disminuir la capacidad de las personas para mantener su calidad de vida en la vejez. En un contexto donde casi el 40 % de la población adulta estadounidense ya se encuentra al borde de la insolvencia, la combinación de deudas crecientes, altos intereses y la reducción de los ahorros para el retiro conforma un escenario de vulnerabilidad que amenaza la estabilidad financiera de millones de hogares.

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