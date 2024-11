Salen a la luz nuevas confesiones de Charles Manson sobre posibles asesinatos en México

Audios recientes revelaron que pudo estar implicado en asesinatos que tuvieron lugar en México. (AP Photo/Archivo)

Charles Manson, el notorio líder de la secta estadounidense conocida como “La Familia”, vuelve a ser el centro de atención con la revelación de supuestos crímenes adicionales que podrían haber quedado en la oscuridad durante décadas. En un adelanto de la serie documental “Making Manson”, que se estrenará este mes, un audio inédito muestra al propio Manson confesando haber participado en asesinatos ocurridos en México, de acuerdo con información de USA Today.

En una grabación, Manson menciona haber vivido un tiempo en México, específicamente en Ciudad de México y Acapulco, donde afirma haber cometido robos de autos y un par de asesinatos.

Incluso hace referencia a haber abandonado un revólver Magnum .357 en el lugar de uno de los crímenes. Estas confesiones plantean preguntas inquietantes sobre la verdadera magnitud de su historial criminal y si las autoridades mexicanas investigaron estos posibles delitos en su momento.

Los posibles crímenes de Manson en México

Manson fue el líder de la secta conocida como "La Familia". (California Department of Corrections and Rehabilitation/Wikipedia)

“Mira, hay toda una parte de mi vida que nadie conoce. Viví en México por un tiempo. Fui a Acapulco, robé algunos autos. Me metí en un lío que me superaba. Me metí en un par de asesinatos. Dejé mi Magnum .357 en Ciudad de México y dejé a unos muertos en la playa”, dijo en uno de los audios el criminal, quien falleció por causas naturales en 2017 tras cumplir más de 40 años en una prisión de California.

La docuserie “Making Manson”, dirigida por Billie Mintz, ofrece una mirada inédita y profunda al legado oscuro de Charles Manson a través de 20 años de audios y entrevistas jamás divulgadas.

Según el avance publicado y citado por USA Today, el material incluye conversaciones con personas clave relacionadas con el caso, así como grabaciones con el propio Manson, quien reflexiona abiertamente sobre su infancia, su juventud marcada por el crimen y su papel en los asesinatos que conmocionaron a Estados Unidos en los años 1960.

Entre los testimonios destacados se encuentran entrevistas con Phil Kaufman, ex compañero de celda de Manson, quien declaró que “Charlie era muy bueno siendo malo y no demostrándolo”.

También se sostuvo una entrevista con Gregg Jakobson, un asociado de Manson que inicialmente desconocía su pasado criminal. A través de estos relatos y del propio testimonio de Manson, la serie explora los mecanismos de manipulación y control que utilizó para dirigir los atroces crímenes perpetrados por sus seguidores.

El legado de terror de Manson y “La familia”

Manson fue el líder de la secta conocida como "La Familia". Manson fue el líder de la secta conocida como "La Familia". (Wikipedia)

El impacto de Manson sigue siendo relevante a pesar de los años, pues tanto él como su secta se convirtieron en el epicentro de uno de los episodios más oscuros de la historia criminal estadounidense.

Con un carisma que le permitió reclutar a jóvenes, él promovía una filosofía apocalíptica basada en el concepto de “Helter Skelter”, una guerra racial que, según él, sería inminente.

Entre julio y agosto de 1969, Manson dirigió a sus seguidores en una serie de ataques violentos que dejaron nueve víctimas en cuatro lugares distintos. El asesinato más emblemático fue el de Sharon Tate, actriz y entonces pareja del director de cine Roman Polanski, quien además estaba embarazada de ocho meses.

Durante el ataque, los perpetradores utilizaron la sangre de las víctimas para escribir mensajes en las paredes, una macabra firma que se repetiría en los asesinatos posteriores de Leno y Rosemary LaBianca.

Si bien Manson no participó de manera directa en los crímenes, su control sobre los miembros de “La Familia”, lo convirtió en el cerebro detrás de dichas atrocidades.

Hoy, algunos de sus adeptos siguen encarcelados, como Patricia Krenwinkel, quien fue condenada por su participación en los asesinatos de Tate y los LaBianca. Actualmente, enfrenta una audiencia de libertad condicional tras ser rechazada en 14 ocasiones previas.

Otros enfrentaron un destino diferente, como Susan Atkins, quien falleció de cáncer tras las rejas en 2009.

