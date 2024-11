Miami Book Fair: la guía definitiva a las mejores actividades de la edición 2024

La Feria del Libro se celebrará del 17 al 24 de noviembre en el Campus Wolfson del Miami Dade College (MDC), en el Downtown.

Del 17 al 24 de noviembre la Feria del Libro de Miami recibe a más de 400 autores de todo el mundo. Con organización del Miami Dade College (MDC), este encuentro literario —uno de los más importantes de Estados Unidos y el único con programación en inglés, español y créole— contará, entre otros invitados, con Stephen King, Patti Smith, Amy Tan, Francine Prose, George Pelecanos, Sergio del Molino (Premio Alfaguara), Sonsoles Ónega (Premio Planeta), Jonathan Lethem, Stacey Abrams, Gina Montaner, Abraham Jiménez Enoa, Cristina Sánchez Andrade y Jorge Ramos.

En el campus Wolfson de MDC, en el Downtown de Miami, la feria tendrá programación todos los días y cerrará con su habitual fin de semana recargado —que incluye la Street Fair, un paseo al aire libre— el 23 y el 24 de noviembre.

En la historia de Miami Book Fair se cuentan visitas de presidentes como Barack Obama y George W Bush, premios Nobel de Literatura como Toni Morrison y Mario Vargas Llosa y una lista impresionante de nombres: Allen Ginsberg, Carlos Fuentes, Susan Sontag, Tom Wolfe, Isabel Allende, Norman Mailer, Salman Rushdie, Paul Auster, Anne Rice,Elie Wiesel, Christopher Hitchens, Anthony Bourdain, Margaret Atwood, Ray Bradbury, Martin Amis, E.L. Doctorow, Carl Sagan, Matt Groening, Guillermo Cabrera Infante, James Baldwin, Jonathan Franzen, Joyce Carol Oates, Joan Didion y Jerzy Kosinski, entre muchísimos otros.

A ellos se sumarán en esta feria número 41, en presentaciones, converencias y diálogos con el público, una amplia representación de escritores de habla hispana, como Mayra Santos Febres, Cristina Sánchez Andrade, Marcela Fuentes, Pavel Giroud, Santiago Roncagliolo, Renato Cisneros, Pablo Vierci, Fernando Segura Trejo, Fausto Canel, Juan Manuel Cao, Pablo Brescia, Omer Pardillo Cid, Florencia del Campo, María Cristina Fernández y Agustina Bazterrica. También participarán Marie Arana, Paola Ramos, Nemonte Nenquimo, Jim Defede, Kara Swisher, Moon Unit Zappa, Jim O’Heir y David F. Walker. Como todos los años, se realizará el Seminario de Literatura Infantil organizado junto con Fundación Cuatrogatos.

Las secciones fijas de Miami Book Fair 2024

Este año, autores como Stephen King y Patti Smith estarán en el evento literario de Miami. (Nacho Films)

Street Fair, la feria en la calle, tiene lugar del 22 al 24 de noviembre, ofrece tres días de actividades literarias, artísticas y recreativas al aire libre. Los asistentes podrán hurgar en los cientos de stands de libros y artesanías o comer algo en los puestos de Smorgasburg Miami. También habrá presentaciones musicales en el ciclo Off the Shelf, que invitó la legendaria banda de escritores Rock Bottom Remainders (literalmente, los restos en el fondo), en la que participan King y Scott Turow. También sonarán The Jazz Collective, el Miami Beach Rock Ensemble y distintos artistas locales y grupos emergentes en Kyriakides Plaza.

En la feria en la calle se encuentra Children’s Alley, el callejón de los niños, un espacio con actividades interactivas y educativas que ofrece talleres de ciencia, presentaciones de libros y shows teatrales. Este año se verá el espectáculo de circo Pomp, Snow & CirqueUmstance y en el Reading Garden los niños podrán familiarizarse con la experiencia de leer.

El programa An Evening With presenta, como en años anteriores, un diálogo en profundidad con autores de diversos géneros. Esta Feria del Libro de Miami trae al periodista Don Lemon, quien hablará sobre su vida personal y profesional en I Once Was Lost, mientras que Amir Tibon compartirá su experiencia durante el ataque de Hamas en The Gates of Gaza. Alice McDermott , autora de Absolution, explorará las vidas de mujeres estadounidenses en la Guerra de Vietnam, y Erik Larson abordará los inicios de la Guerra de Secesión en The Demon of Unrest.

Amy Tan, autora del best seller El club de la buena estrella, adaptado al cine, y reconocida con la Medalla Nacional de Humanidades de los Estados Unidos, contará la trastienda de The Backyard Bird Chronicles, su nueva obra, sobre su relación con la naturaleza durante la pandemia. Connie Chung, en sus memorias Connie: A Memoir, revelará momentos clave de su carrera en los medios, mientras que Clarissa Ward compartirá sus experiencias como cronista bélica en On All Fronts y Sarah Smarsh explorará el impacto social de la desigualdad económica en Bone of the Bone.

Stephen King llega con la legendaria banda de escritores Rock Bottom Remainders: literalmente, los restos en el fondo.

FIFA Experience: con vistas al Mundial de Fútbol 2026, del que Miami será anfitriona como parte de la triple sede en México, Estados Unidos y Canadá, Miami Book Fair se asoció con la FIFA para presentar una experiencia interactiva. Los visitantes podrán participar en simulaciones de entrenamiento, aventuras de realidad virtual y recibir consejos prácticos sobre cómo convertirse en futbolistas profesionales. Dirigido especialmente a niños y jóvenes, la FIFA Experience estará ubicada en la plaza inferior de Children’s Alley.

Libros ilustrados para niños

El XI Seminario de Literatura Infantil tiene como tema de 2024 “Libros Ilustrados: Universos por descubrir” y es un punto importantes en la programación educativa de la feria del Libro de Miami. El sábado 23 de noviembre estará dedicado a explorar la importancia de los libros ilustrados en el desarrollo intelectual y emocional de los niños, con temas como la influencia de las imágenes en la construcción de la imaginación infantil y su papel en el aprendizaje.

El seminario incluirá paneles sobre el proceso creativo detrás de los libros ilustrados, tanto desde la perspectiva de los autores como de los ilustradores. Entre los invitados se encuentran Antonio Orlando Rodríguez y Sergio Andricaín, dos referentes de la literatura infantil en Iberoamérica, que abrirán la jornada en diálogo con Mariela Gal.

Concha Pasamar participará en el panel “Un juego muy serio: construir libros (ilustrados) para la infancia”, donde discutirá su experiencia como ilustradora junto a Antonio Orlando Rodríguez. A continuación, Roger Ycaza hablará con Betty Quintero sobre “Los libros sensibles”, una conferencia sobre la creación de libros que conecten emocionalmente con los niños.

Otros paneles incluyen a Patxi Zubizarreta, quien hablará de su experiencia en “P, p y p: tres letras para crear”, en una conversación con Sergio Andricaín. El día cerrará con Florencia del Campo en el panel “¡Peligro en expansión!: el libro álbum sin límites”, junto a Betty Quintero, y Jenny Lizárraga y Antonio Orlando Rodríguez en la conversación “Superando barreras en la distribución de libros infantiles en Estados Unidos”.

El poster de Miami Book Fair 2024 fue realizado por la estudiante de artes visuales Nicole J. Samper. (MDC)

Los destacados de ficción

El español Del Molino presentará su novela Los alemanes, en la que explora los conflictos familiares con el fondo de su tema central: cómo nazis refugiados en España terminarían por reactivar el neonazismo en Alemania. Ónega, un voz importante de la narrativa española contemporánea, presentará Después del amor, una historia de secretos en tiempos de guerra.

La ex representante estatal de Georgia Stacey Abrams tiene, además de su carrera política, una vida literaria: es autora de best sellers como While Justice Sleeps. Presentará Stacey Speaks Up, tercer libro de una serie para niños ilustrada por Kitt Thomas, que aborda cómo una niña organiza a su comunidad para lograr cambios importantes. Además, Marcela Fuentes mostrará una mirada femenina de la frontera entre México y Estados Unidos con Malas y J.J. Arias participará del panel sobre la diversidad de amores con Guava Flavored Lies: A Lesbian Romance.

Jonathan Lethem llevará Brooklyn Crime Novel, un relato que revisita las calles de Nueva York en los setenta, y George Pelecanos, otro autor de novela negra y guionista de The Wire, presentará Buster: A Dog, una historia narrada desde la perspectiva de un perro en el Washington D.C. actual. En su encuentro en Miami Book Fair participará también otro best seller del género, Scott Turow.

Mayra Santos Febres presentará su novela La amante de Gardel, y Cristina Sánchez Andrade llevará La nostalgia de la mujer anfibio, que va por su tercera edición. , que aborda la crítica social desde una perspectiva feminista. Pavel Giroud, cineasta cubano radicado en España, hablará sobre su ficcionalización de la célebre convención mafiosa de Lucky Luciano y Meyer Lansky.

Santiago Roncagliolo llevará Y líbranos del mal, un thriller, mientras que Agustina Bazterrica representará el género de la distopía con Cadáver exquisito: un mundo donde los humanos son criados como animales. Renato Cisneros, por su parte, abordará Dejarás la tierra, una historia personal mezclada con la política reciente del Perú.

Amy Tan, autora de "El club de la buena estrella" y merecedora de la Medalla Nacional de Humanidades de los Estados Unidos que le entregó el presidente Joe Biden, hablará de su nuevo libro, "The Backyard Bird Chronicles". (REUTERS/Kevin Lamarque)

En el ámbito de la novela gráfica, David F. Walker y Marcus Kwame Anderson presentarán The Black Panther Party: A Graphic Novel History; Samuel Teer y Mar Julia, Brownstone, y Edel Rodríguez, The Mango Tree/La mata de mango.

No ficción en la Feria del Libro de Miami 2024

La apertura de Miami Book Fair 2024 es para la no ficción. Está a cargo de la periodista Gina Montaner, quien presentará Deséenme un buen viaje, una crónica personalísima de cómo acompañó a su padre, el disidente cubano Carlos Alberto Montaner, en su decisión de someterse a la eutanasia.

Otros autores del género son Patti Smith, ícono del punk y la poesía, presentará A Book of Days, una colección de fotografías y reflexiones que retratan su vida cotidiana y su visión del arte, y Francine Prose compartirá su último trabajo sobre el poder de la censura y la libertad artística.

El periodista Jorge Ramos conversará sobre Así veo las cosas, un análisis personal de su carrera y de la política latinoamericana. V (antes Eve Ensler), autora de Los monólogos de la vagina, presentará Reckoning, una exploración su activismo. Malcolm Gladwell analizará los fenómenos sociales contemporáneos a propósito de Revenge of the Tipping Point. Marie Arana detallará la investigación de Latinoland, su monumental obra sobre los latinos en Estados Unidos.

La experta en tecnología y política Kara Swisher contará secretos sobre el impacto de Silicon Valley en los medios y la sociedad. Paola Ramos, en tanto, mostrará su profundo trabajo de reportería y análisis en Defectors (publicado a la vez en español como Desertores) sobre la derechización de los latinos en Estados Unidos. Nemonte Nenquimo, activista indígena ecuatoriana, presentará sus memorias por la defensa del Amazonas, We Will Be Jaguars: A Memoir of My People, y Moon Unit Zappa, hija de Frank Zappa, hablará de la inusual experiencia de haber crecido junto con el artista.

Patti Smith lleva a la Feria del Libro de Miami "A Book of Days", su nueva colección de fotografías y reflexiones sobre su vida cotidiana y su visión del arte. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Pablo Brescia participará en la mesa sobre la obra colectiva Messi, 10 miradas sobre el 10, y Abraham Jiménez Enoa llevará Aterrizar en el mundo, nuevas crónicas tras su exilio de Cuba. También sobre la isla es la obra de María Cristina Garrido, poeta condenada a siete años por participar de las protestas del 11 de julio de 2021, cuyo poemario Voz cautiva será presentado por su hermana, Angélica Garrido.

Si es Miami, hay DJs

Luego de las actividades literarias, la Opening Day Block Party dejará oficialmente abierta la Feria del Libro de Miami 2024 el domingo 17 de noviembre. En el evento gratuito participarán los reconocidos DJs Tony Touch, Hector Romero y Tedd Patterson, y se podrá disfrutar de la actuación en vivo de Joi Cardwell.

Por otra parte, a diario la sección Lost Chapter regresará con su música en vivo de DJs locales, cócteles y comidas exclusivas de Smorgasburg Miami en un espacio al aire libre dentro de las instalaciones del campus Wolfson de MDC. Este año incluirá eventos temáticos cada noche, como intercambios de libros o noches de romance en colaboración con librerías especializadas.

Miami Book Fair: dónde, cuándo, cuánto

La feria tiene lugar en el Campus Wolfson del Miami-Dade College, en Downtown Miami (300 NE Second Ave, Miami, FL 33132) y en línea.

Del 17 al 24 de noviembre, 10 am a 7 pm.

Entradas:

Para un solo día: USD 12 (adultos), USD 7 (mayores de 62 años), USD 5 (adolescentes de 13 a 18 años)

Para varios días: USD 18 (adultos), USD 12 (mayores de 62 años), USD 8 (adolescentes de 13 a 18 años)

La entrada para niños de hasta 12 años es gratuita.

El viernes 22 de noviembre la entrada es gratuita para todos los asistentes.