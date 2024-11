A sus 100 años, el ex presidente Jimmy Carter fue nominado por décima ocasión a los Premios Grammy

Es la décima nominación a un Grammy para el ex presidente Jimmy Carter (EFE/Branden Camp)

En una extensión de su legado, Jimmy Carter, ex presidente de Estados Unidos, recibió una nueva nominación a los Premios Grammy. A sus 100 años y con una década de trayectoria en estos galardones, el ex mandatario podría llevarse la categoría de Mejor Álbum Hablado con su reciente lanzamiento, “Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration”.

El álbum consta de 10 pistas que mezcla interpretaciones de canciones emblemáticas, como “America the Beautiful” y “Amazing Grace”, cantadas por Darius Rucker y LeAnn Rimes.

Además, se incluyen extractos de las lecciones de escuela dominical que Carter impartió en la Iglesia Bautista Maranatha de su ciudad natal, Plains, Georgia. El álbum lanzado en agosto por Virgin Music toca temas sensibles como la importancia del amor, el perdón, la bondad y la reconciliación.

Kabir Sehgal, amigo de la familia Carter encargado de orquestar la música, dijo a través de un comunicado citado por CNN que las enseñanzas del ex presidente “han inspirado a todos”. “La música es un medio perfecto para expresar la alegría y gratitud que sentimos por él”, añadió.

Esta se convirtió en la décima nominación que Carter recibe para los Premios Grammy, de las cuales ganó en cuatro ocasiones. Sin embargo, de hacerlo en esta oportunidad, sería el ganador de mayor edad en la historia de estos galardones.

En 2007, Carter obtuvo su primer Grammy por el álbum “Our Endangered Values: America’s Moral Crisis”; posteriormente, en 2016, fue galardonado por su obra “A Full Life: Reflections at Ninety”, un proyecto en el que compartía sus reflexiones sobre los desafíos y experiencias de su vida. Su victoria más reciente tuvo lugar en 2019, en el marco de la edición 61 de los premios, con el álbum “Faith — A Journey for All”.

Algunas de las palabras que mencionó el ex presidente en sus canciones incluyen reflexiones sobre la actualidad política de Estados Unidos.

“Me gustaría que nuestros candidatos presidenciales mantuvieran a nuestro país en paz y fueran campeones de los derechos humanos, de la calidad ambiental y de la igualdad”, añadió en una de las piezas del álbum.

También se cuestionó sobre la responsabilidad que recae en los estadounidenses para mejorar el país “ayudando a darle a alguien más una vida mejor”.

En la categoría de oldfie de los Premios Grammy 2025, Jimmy Carter enfrenta una competencia formidable. Entre los nominados se encuentran figuras icónicas como Barbra Streisand y Dolly Parton, artistas ampliamente reconocidas por su influencia cultural y logros en la industria musical. A ellos se suma el célebre cantante de funk George Clinton y el productor Guy Oldfield, quienes también han sido destacados en la misma categoría.

Además de su carrera como autor y orador, Jimmy Carter ha dejado una marca profunda en la historia reciente de Estados Unidos y en la diplomacia internacional durante su mandato como el presidente número 39 que gobernó entre los años 1977 y 1981.

Con 100 años, se convirtió en el presidente vivo más longevo. En el pasado sobrevivió a diferentes enfermedades, incluido cáncer metastásico y cáncer de hígado. Recibe cuidados paliativos desde febrero de 2023, año en el que hizo una rara aparición pública durante el servicio de homenaje a la ex primera dama, Rosalynn Carter.

En aquel evento, el pastor Tony Lowden expresó que Rosalynn “está viva” y que “descansa en los brazos de Jesús” y agradeció a los miembros del Servicio Secreto por protegerla a lo largo de 46 años.

Su nieto, Jason Carter, aseguró que su abuela “era un pilar” para la familia, además de calificarla como una “aventurera, viajera y escaladora de montañas” que no necesitaba de un “elogio”, puesto que “su vida fue un sermón”.