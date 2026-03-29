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Netanyahu ordenó habilitar el acceso del patriarca latino Pierbattista Pizzaballa al Santo Sepulcro para celebrar misa

La medida fue adoptada tras un incidente en el que agentes policiales restringieron el paso de representantes eclesiásticos al lugar más sagrado del cristianismo

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Netanyahu ordenó habilitar el acceso del patriarca latino Pierbattista Pizzaballa para celebrar misa en el Santo Sepulcro (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)
Netanyahu ordenó habilitar el acceso del patriarca latino Pierbattista Pizzaballa para celebrar misa en el Santo Sepulcro (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó garantizar el acceso sin restricciones de Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, a la Iglesia del Santo Sepulcro.

La instrucción se produjo después de que agentes de la policía israelí impidieran al cardenal y a otros líderes religiosos celebrar la misa de Domingo de Ramos en el histórico templo, hecho que generó críticas tanto dentro como fuera del país.

Netanyahu comunicó la decisión a través de sus redes sociales, asegurando que el cardenal “recibirá pleno acceso inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén”.

El mandatario argumentó que, ante los recientes ataques con misiles lanzados por Irán contra lugares sagrados en Jerusalén, las fuerzas de seguridad habían solicitado a los fieles evitar la asistencia a los principales sitios religiosos del casco antiguo. Fragmentos de misiles impactaron cerca del Santo Sepulcro, lo que llevó a la policía a restringir el acceso por motivos de seguridad.

Según Netanyahu, fue una “preocupación especial por la seguridad” la que motivó la solicitud a Pizzaballa para que se abstuviera de celebrar la misa.

Aunque comprendo esta preocupación, tan pronto como supe del incidente, di instrucciones para que las autoridades permitan al Patriarca realizar los servicios como desee”, afirmó.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa encabeza una oración por el Domingo de Ramos (REUTERS/Ammar Awad/Archivo)
El cardenal Pierbattista Pizzaballa encabeza una oración por el Domingo de Ramos (REUTERS/Ammar Awad/Archivo)

El incidente se produjo cuando policías israelíes impidieron el ingreso del cardenal y del Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, a la iglesia, incluso cuando ambos se dirigían de manera privada y sin procesión.

Pizzaballa relató que el hecho se desarrolló “de manera muy cortés” y “sin enfrentamientos”, pero lamentó la imposibilidad de presidir la tradicional misa de Domingo de Ramos en el lugar más sagrado del cristianismo.

El patriarca latino expresó su comprensión por la necesidad de proteger los lugares de culto ante el actual contexto de violencia, pero reclamó la preservación del derecho a la oración, especialmente en los días previos a la Semana Santa.

Según explicó, la policía informó que las órdenes prohibían cualquier reunión en espacios sin refugio, aunque la intención de los líderes religiosos era realizar una breve ceremonia privada para mantener la tradición en el Santo Sepulcro.

Durante la jornada, la policía israelí mantuvo el cierre de todos los sitios religiosos en la Ciudad Vieja, argumentando que los lugares sagrados son áreas complejas para el acceso de servicios de emergencia y que existe un riesgo elevado en caso de un incidente grave.

La policía israelí impidió al patriarca latino celebrar misa en el Santo Sepulcro: Israel dijo que fue por “seguridad”. (Video: Reuters)

Las autoridades subrayaron que la decisión se adoptó “únicamente por la preocupación por la seguridad” del cardenal y su comitiva, y que no existieron malas intenciones.

El Patriarcado Latino calificó la medida como “desproporcionada” y subrayó que los líderes religiosos han cumplido con las restricciones desde el inicio de la guerra. La institución eclesiástica consideró el incidente un “grave precedente” para los cristianos en todo el mundo, ya que por primera vez en siglos, los líderes de la Iglesia fueron impedidos de celebrar la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro.

El cierre de la iglesia y la restricción al acceso de líderes católicos generó reacciones internacionales. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó el hecho como “una ofensa no solo a los fieles sino a cualquier comunidad que respete la libertad religiosa”.

El papa León XIV expresó su solidaridad con los cristianos de Medio Oriente, afectados por las consecuencias del conflicto y privados de sus ritos en días santos. El presidente francés Emmanuel Macron y el Ministerio de Exteriores de Jordania también criticaron la medida israelí y pidieron respeto a la libertad de culto.

El papa León XIV expresó su solidaridad con los cristianos de Medio Oriente, afectados por las consecuencias del conflicto y privados de sus ritos en días santos (AFP)
El papa León XIV expresó su solidaridad con los cristianos de Medio Oriente, afectados por las consecuencias del conflicto y privados de sus ritos en días santos (AFP)

Netanyahu insistió en que las fuerzas de seguridad están elaborando un plan para garantizar que los líderes eclesiásticos puedan celebrar sus ritos en el Santo Sepulcro y otros lugares sagrados en los próximos días.

El cardenal Pizzaballa, al reflexionar sobre la situación, invitó a los fieles a mantener la calma y la esperanza a pesar de la tensión. La decisión del gobierno israelí busca asegurar la libertad de culto y el acceso a uno de los espacios más relevantes del cristianismo, en un contexto de máxima vigilancia y preocupación por la seguridad en Jerusalén.

(Con información de EFE y AFP)

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