Donald Trump ganó en Nevada y se aseguró seis votos más en el Colegio Electoral

Donald Trump levanta el puño mientras sube al escenario con su esposa Melania y su hijo Barron, tras los primeros resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos (REUTERS/Callaghan O'Hare)

El ex presidente estadounidense Donald Trump, ganador de las elecciones del pasado martes, se hizo este sábado con los seis votos correspondientes a Nevada en el Colegio Electoral, devolviendo el estado a los republicanos por primera vez desde que el presidente George W. Bush lo ganó en 2004, según las proyecciones de The Associated Press.

Ahora solo queda Arizona por concluir el recuento.

Con los votos de un 97% de los centros de votación en Nevada ya computados, el ex presidente republicano tenía un 50,8% del total, según la cadena CBS. Su rival, Kamala Harris, logró 678.000 votos, alcanzando el 47.4%

Con los seis votos electorales de Nevada su cuenta se coloca en 301, 31 votos más que los 270 necesarios para llegar a la Casa Blanca.

Es la primera vez desde 2004 en que un candidato republicano gana en Nevada, un estado que le dio la espalda a Trump en las elecciones de 2016, en las que ganó a Hillary Clinton, y en las de 2022, en las que fue derrotado por el actual presidente del país, el demócrata Joe Biden.

En Nevada, un estado con amplia presencia de latinos y cuya economía está basada en el turismo y la hostelería, el voto por correo ha sido tradicionalmente importante. Fue el último de los siete estados clave en cerrar sus urnas debido a su ubicación geográfica y horario.

Trump arremetió contra esa opción de voto en la campaña de las elecciones de 2020, pero en la de este año, en la que tuvo como rival a Kamala Harris, actual vicepresidenta de EEUU, cambió de parecer e instó a sus seguidores a aprovecharla, según destaca NBC News.

El presidente ruso, Vladimir Putin; junto a Donald Trump en Osaka, Japón, en 2019 (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Trump se mostró dispuesto a conversar con Putin

En otro orden, Donald Trump manifestó este jueves su disposición a retomar el contacto con Vladimir Putin y otros líderes mundiales para abordar temas clave, incluida la crisis en Ucrania.

“Creo que hablaremos”, dijo Trump en una entrevista con la cadena NBC, indicando que su equipo de transición está enfocado en establecer comunicaciones internacionales, aunque aclaró que aún no ha hablado con el mandatario ruso.

Desde su victoria electoral, Trump aseguró haber conversado ya con unos 70 líderes mundiales, entre ellos el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aunque no ofreció detalles de esa conversación.

Por su parte, Putin se ha mostrado dispuesto a hablar con Trump. “Si alguien quiere reanudar el contacto, no me molesta. Yo estoy dispuesto”, declaró el mandatario ruso durante el foro de Valdái en Sochi.

Aprovechó la oportunidad para felicitar a Trump por su triunfo y expresó su impresión favorable hacia la forma en que el líder estadounidense actuó durante el intento de asesinato que sufrió en Pensilvania en julio, calificándolo como un “hombre valiente”.

Stephen Mull, ex embajador de Estados Unidos en Polonia

El ex embajador Stephen Mull será el coordinador para el traspaso de poder

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, designó al ex embajador Stephen Mull como coordinador para el traspaso de poder entre la administración saliente de Joe Biden y la de Donald Trump, así lo informó este jueves el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Mull se encargará de trabajar con el equipo del presidente electo para asegurar “una transición lo más exitosa posible”.

Miller subrayó la importancia de un “traspaso de poder pacífico” y lo calificó como “un elemento esencial en la democracia” y “crucial para la seguridad nacional”.

Destacó, además, que Mull es un “miembro distinguido” del Departamento de Estado, cuya experiencia será clave para “llevar a cabo un proceso de transición fluido, eficiente y profesional”. También confirmó que aunque ya se han iniciado los preparativos, hasta el momento el equipo de Trump no ha establecido contacto con ellos.

(Con información de agencias)