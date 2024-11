Un comerciante francés apostó 30 millones de dólares por la victoria de Trump: “Mi intención es simplemente ganar dinero”

El comerciante, quien tiene más interés financiero que político, asegura que subestiman a al candidato Donald Trump. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

Un comerciante francés ha generado gran interés en los mercados de predicción al realizar una apuesta millonaria a favor de Donald Trump en la plataforma Polymarket. Este comerciante, identificado solo como Théo, apostó 30 millones de dólares en la expectativa de que el expresidente gane las elecciones presidenciales 2024. Aunque las motivaciones de Théo no son políticas, sino estrictamente económicas, su movimiento ha atraído la atención tanto de analistas como de los propios actores del mercado.

Théo explicó en una entrevista con The Wall Street Journal que su principal objetivo es obtener ganancias, y no influir en el panorama político. Según sus declaraciones, las apuestas realizadas en Polymarket son una oportunidad de negocio más que una forma de apoyar una candidatura. Sin embargo, su gigantesca inversión ha suscitado inquietudes sobre el riesgo de manipulación del mercado.

Polymarket, que permite a los usuarios realizar apuestas sobre eventos futuros, como el resultado de las elecciones, se ha visto obligado a responder ante estas preocupaciones. De hecho, la plataforma contactó a Théo tras detectar una serie de grandes transacciones a favor de Trump, pero decidió no revelar su identidad, limitándose a decir que el comerciante tiene “amplia experiencia en comercio y un trasfondo en servicios financieros”.

Lo que hace particularmente interesante la apuesta de Théo es la estrategia que utilizó para realizarla. En lugar de realizar una única transacción grande, optó por dividir su inversión en una serie de pequeñas apuestas distribuidas entre varias cuentas en la plataforma. De este modo, evitó que el valor de las apuestas se disparara, lo que podría haber generado un cambio significativo en la percepción pública del mercado.

Por ejemplo, en una sola jornada, realizó más de 450 apuestas en las cuales predecía que la vicepresidenta, Kamala Harris no ganaría las elecciones, con montos que iban desde los cinco hasta decenas de miles de dólares. Esta forma de operar ha sido vista como una táctica para maximizar las probabilidades de obtener un trato más favorable.

Plataformas como Polymarket, que permiten a los usuarios apostar sobre eventos políticos y económicos, se han convertido en una alternativa interesante a las encuestas tradicionales. Los analistas pueden utilizar estos mercados para evaluar cómo perciben los participantes los eventos futuros. Sin embargo, Polymarket ha sido objeto de controversia en el pasado.

La plataforma no está disponible para usuarios estadounidenses debido a problemas regulatorios, y fue multada en 2022 por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) por ofrecer contratos de opciones binarias fuera de intercambio. Además, investigaciones recientes han señalado que parte del volumen de transacciones en la plataforma podría estar vinculado al llamado “wash trading” (operaciones ficticias de compra y venta realizadas por un mismo usuario para manipular precios), lo que añade más complejidad al panorama.

En cuanto a la estrategia de Théo, él se mostró confiado en que las encuestas dominantes subestiman las probabilidades de victoria de Trump. En su opinión, los sondeos de 2016 y 2020 cometieron errores importantes, y las actuales proyecciones no reflejan de manera precisa el contexto político. De acuerdo con las encuestas de The New York Times/Siena College y Reuters/Ipsos, Trump y Harris están virtualmente empatados.

A pesar de que Théo ha preferido mantener un perfil bajo, el Wall Street Journal lo describe como un hombre discreto, con barba corta y cuidadosamente recortada, que vestía una sudadera gris de Nike en su entrevista, y que tiene un ligero acento al hablar inglés. Se sabe que ha vivido en Estados Unidos y trabajó en el sector bancario, aunque no ha compartido detalles sobre su fortuna personal, la cual mantiene en privado incluso ante sus familiares y amigos. En sus declaraciones, Théo también reconoció que las circunstancias políticas pueden cambiar de manera impredecible, lo que podría alterar por completo el resultado de las elecciones.

Por su parte, Polymarket, ante las preocupaciones sobre posibles manipulaciones en el mercado, reiteró en un comunicado que sus “Términos de uso prohíben expresamente la manipulación del mercado” y que se esfuerzan por garantizar una experiencia justa para los usuarios. En caso de que las apuestas de Théo resulten favorables, podría duplicar su inversión, lo que le permitiría ganar cerca de 80 millones de dólares. Sin embargo, si el resultado favoreciera a Harris, su capital quedaría en riesgo.