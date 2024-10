Kamala Harris llamó a los jóvenes de Estados Unidos a participar en la transformación política del país

Kamala Harris intensifica su gira electoral con enfoque en el voto juvenil en tres estados clave (REUTERS/ARCHIVO)

La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris intensificó su campaña de cara a las elecciones del 5 de noviembre con una gira por tres estados clave, enfocándose en el voto juvenil y resaltando su compromiso con los derechos reproductivos. En Wisconsin, su última parada de la jornada, Harris instó a los jóvenes a acudir a las urnas y reconoció su papel transformador en la política.

“Tienen todo el derecho de estar impacientes por un cambio. Los veo y veo su poder”, expresó en un mitin acompañada de la activista Stacey Abrams y el grupo musical Mumford and Sons. Harris subrayó su proyecto como defensora de la “libertad”, aludiendo a la decisión del Tribunal Supremo de revocar la protección federal al aborto.

“Ustedes saben que tienen menos derechos ahora que los que tuvieron sus madres y sus abuelas y están defendiendo la libertad”, sostuvo, en un mensaje que también había compartido en un evento masivo en Washington D.C. el día anterior.

Dos objetivos claros: conseguir el voto latino y joven

Con el cierre de campaña acercándose, Harris visitará Arizona y Nevada, donde planea atraer al voto latino junto a los músicos mexicanos Los Tigres del Norte y Maná, además de la artista puertorriqueña Jennifer López.

También, Bruce Springsteen se presentará este jueves en Atlanta, Georgia, antes del primer mitin conjunto de la candidata demócrata y el ex presidente Barack Obama, en un esfuerzo por movilizar a los votantes demócratas en los estados clave de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Este evento marcará el inicio de la gira de conciertos “When We Vote We Win” (Cuando votamos, ganamos), organizada para apoyar la campaña de Harris.

La participación de Springsteen continuará el lunes en Filadelfia, donde también estará acompañado por Obama, según informó un alto cargo de la campaña demócrata. La iniciativa busca reforzar el respaldo para Harris en una contienda especialmente ajustada contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump.

Luego, continuará su gira en apoyo a Kamala Harris en los otros seis estados clave de estas elecciones: Pensilvania, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin, Arizona y Nevada. Con su gira “When We Vote We Win”, el artista busca movilizar a los votantes demócratas en estas regiones estratégicas.

Según la media de encuestas de FiveThirtyEight, Harris lidera con un 48 % de intención de voto, superando por 1,4 puntos a su contrincante republicano. Sin embargo, el resultado se prevé ajustado en estados clave: mientras Harris mantiene ventaja en Michigan y Wisconsin, las encuestas de CNN revelan un empate en Pensilvania.