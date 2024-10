Donald Trump aseguró que Europa “va a tener que pagar un alto precio” si quiere venderle coches y otros productos en Estados Unidos

El candidato presidencial republicano y expresidente estadounidense Donald Trump. REUTERS/Marco Bello

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la Unión Europea tendría que “pagar un alto precio” por no comprar suficientes exportaciones estadounidenses si él ganaba las elecciones del 5 de noviembre.

“Les diré una cosa: lo de la Unión Europea suena muy bien, muy bonito, ¿verdad? Todos los países europeos, pequeños y lindos, juntándose”, dijo Trump durante un mitin en el estado en disputa de Pensilvania, tras prometer la aprobación de la “ley de comercio recíproco de Trump”.

“No compran nuestros coches. No compran nuestros productos agrícolas. Y venden millones y millones de coches en Estados Unidos. No, no, no; van a tener que pagar un alto precio”, dijo.

Trump ha prometido imponer un arancel del 10% a las importaciones de todos los países y aranceles del 60% a las importaciones de China. Esto afectaría a las cadenas de suministro de todo el mundo, lo que probablemente provocaría represalias y aumentaría los costes, advierten los economistas.

El ex presidente ha inquietado a Taiwán, país gobernado democráticamente, al afirmar que debería pagar a Estados Unidos por su defensa y que le había arrebatado el negocio de los semiconductores. Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar a Taiwán, reclamado por China, los medios suficientes para defenderse a pesar de la falta de lazos diplomáticos formales.

El candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos Donald Trump asiste a un acto de campaña en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. 29 de octubre de 2024. REUTERS/Brendan McDermid

La demócrata Kamala Harris advirtió el martes a decenas de miles de personas reunidas en Washington en su mayor mitin hasta la fecha que su oponente republicano Donald Trump buscaba un poder sin control cuando la ajustada carrera por la presidencia entra en su última semana.

“Se trata de alguien inestable, obsesionado con la venganza, consumido por el agravio y que busca el poder sin control”, dijo Harris durante lo que su equipo de campaña llamó alegato final antes de las reñidas elecciones del 5 de noviembre.

Asimismo, Trump prometió “prosperidad” para los hispanos en EEUU en Pensilvania. Describió a los migrantes en la frontera sur como “criminales” y una “invasión”. Las elecciones de 2024 en Pensilvania se perfilan como cerradas; el voto latino será clave.

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró este martes que si es elegido nuevamente, traerá prosperidad a la comunidad latina, al tiempo que cuestionó a los migrantes recién llegados al país.

(Con información de Reuters)