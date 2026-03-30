El insólito trofeo de Zendaya y Tom Holland que asombró a Robert Pattinson: “Es uno de mis mayores tesoros”

La complicidad entre Zendaya y Tom Holland se refleja en su amor por el cine clásico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre Zendaya, Tom Holland y el cine clásico quedó en evidencia en París, cuando la actriz reveló que ambos comparten un póster firmado de “Alguien voló sobre el nido del cuco”, con la rúbrica de Jack Nicholson.

Esta confesión, realizada durante una entrevista en vísperas del estreno de “The Drama”, generó una notable reacción de sorpresa en Robert Pattinson, compañero de reparto de Zendaya, según relató PEOPLE.

El singular objeto de colección llegó a manos de la pareja gracias a uno de los hermanos de Holland, quien fue el encargado de conseguir la codiciada pieza. Zendaya contó que el póster, firmado por el legendario actor, es uno de sus mayores tesoros personales.

La actriz subrayó la rareza de obtener una firma de Nicholson en la actualidad, otorgándole un valor especial dentro de su círculo cercano.

Zendaya comparte el valor sentimental de un póster firmado por Jack Nicholson

Durante la conversación, Pattinson no ocultó su asombro. Al enterarse de que la firma era auténtica, preguntó directamente por el autor y, tras la confirmación de Zendaya, expresó una clara admiración por el objeto. El momento, recogido por el medio citado, dejó ver la pasión de los tres intérpretes por el cine y los lazos que se tejen en torno a piezas icónicas.

Un póster con historia y un valor sentimental

El cartel de “Alguien voló sobre el nido del cuco”, más allá de su carácter de objeto de colección, representa para Zendaya y Holland un símbolo de su conexión con la historia del séptimo arte.

La actriz se refirió a este póster como un recuerdo tangible de su amor por el cine y de la complicidad que mantiene con Holland, quien también ha manifestado públicamente su admiración por las grandes figuras de Hollywood.

La promoción de “The Drama” revela detalles íntimos de la vida de Zendaya y su pareja

La gestión para obtener la firma de Nicholson fue descrita por Zendaya como un logro poco común. “Creo que el hermano de Tom lo consiguió para él”, relató en la entrevista, remarcando la dificultad de acceder a una pieza tan exclusiva. La emoción compartida entre Zendaya y Pattinson durante el diálogo evidenció el peso emocional de este tipo de recuerdos para quienes forman parte de la industria cinematográfica.

La reacción de Robert Pattinson, sorprendido por la autenticidad y el valor del póster, reflejó el respeto que los actores sienten por los clásicos del cine. Pattinson explicó que “Alguien voló sobre el nido del cuco” fue una de las películas que influenció su decisión de dedicarse a la actuación, lo que otorga un matiz aún más personal al intercambio.

En respuesta a la pregunta sobre el significado de este objeto, Zendaya señaló que el póster representa tanto un homenaje al cine clásico como un vínculo especial con su pareja y su entorno. El hecho de que la pieza llegara a sus manos por medio de la familia de Holland añade un componente afectivo y de comunidad a su valor.

Dinámicas personales y profesionales en “The Drama”

Robert Pattinson reacciona sorprendido al descubrir el valioso póster autografiado que comparten Zendaya y Tom Holland

La entrevista en París permitió ver la naturalidad y camaradería entre Zendaya, Holland y Pattinson. Los tres comparten una relación que trasciende lo profesional, como se observa en la complicidad y el respeto mutuo durante sus encuentros públicos.

Holland y Pattinson, amigos desde hace años por sus trabajos conjuntos en “The Lost City of Z” y “The Devil All the Time”, volverán a coincidir en el próximo estreno de “The Odyssey”.

La promoción de “The Drama”, que llegó a cines estadounidenses el 3 de abril de 2026, sirvió de escenario para que la pareja apareciera junta en público. Aunque Holland optó por mantener un perfil bajo durante la gira, su apoyo a Zendaya fue evidente, tanto en manifestaciones públicas como en gestos de cariño al salir juntos del hotel y saludar a los seguidores.

La familia de Tom Holland fue clave para conseguir el autógrafo de Jack Nicholson

El valor del póster firmado por Nicholson se vuelve aún más relevante en un contexto donde la privacidad y los recuerdos compartidos adquieren un significado especial para las celebridades. Zendaya explicó en la charla con Pattinson que intenta resguardar ciertos aspectos de su vida, manteniendo para sí misma aquellos elementos que considera íntimos y valiosos, como este objeto de colección.

La admiración por el cine clásico como punto de unión

El objeto no solo une a Zendaya y Holland, sino que también representa una referencia común con Pattinson, quien confesó haber encontrado inspiración en el cine de la década de 1970.

Los tres actores, reunidos en la promoción de “The Drama”, demostraron cómo la admiración por figuras como Jack Nicholson y películas como “Alguien voló sobre el nido del cuco” puede generar una conexión genuina entre colegas.

La pasión por las películas de los años setenta inspira a los protagonistas de “The Drama”

La revelación del póster firmado y la posterior reacción de Pattinson se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la gira promocional, reforzando la imagen de Zendaya y Holland como una pareja unida tanto por el amor como por su pasión compartida por el arte cinematográfico.

La historia ofrece una mirada a la importancia que tienen los objetos de colección y los recuerdos personales para quienes viven de contar historias en la pantalla, mostrando que, más allá de la fama, hay gestos y recuerdos que mantienen viva la esencia del cine.