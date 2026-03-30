Entretenimiento

El insólito trofeo de Zendaya y Tom Holland que asombró a Robert Pattinson: “Es uno de mis mayores tesoros”

El singular regalo, conseguido gracias a la familia de Holland, provocó una reacción inesperada en el actor británico durante una entrevista en París

Guardar
Zendaya, con cabello rizado y top azul, posa junto a Tom Holland. Una imagen de Robert Pattinson sonriente se superpone en la esquina superior derecha
La complicidad entre Zendaya y Tom Holland se refleja en su amor por el cine clásico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre Zendaya, Tom Holland y el cine clásico quedó en evidencia en París, cuando la actriz reveló que ambos comparten un póster firmado de “Alguien voló sobre el nido del cuco”, con la rúbrica de Jack Nicholson.

Esta confesión, realizada durante una entrevista en vísperas del estreno de “The Drama”, generó una notable reacción de sorpresa en Robert Pattinson, compañero de reparto de Zendaya, según relató PEOPLE.

El singular objeto de colección llegó a manos de la pareja gracias a uno de los hermanos de Holland, quien fue el encargado de conseguir la codiciada pieza. Zendaya contó que el póster, firmado por el legendario actor, es uno de sus mayores tesoros personales.

La actriz subrayó la rareza de obtener una firma de Nicholson en la actualidad, otorgándole un valor especial dentro de su círculo cercano.

Zendaya comparte el valor sentimental de un póster firmado por Jack Nicholson
Zendaya comparte el valor sentimental de un póster firmado por Jack Nicholson

Durante la conversación, Pattinson no ocultó su asombro. Al enterarse de que la firma era auténtica, preguntó directamente por el autor y, tras la confirmación de Zendaya, expresó una clara admiración por el objeto. El momento, recogido por el medio citado, dejó ver la pasión de los tres intérpretes por el cine y los lazos que se tejen en torno a piezas icónicas.

Un póster con historia y un valor sentimental

El cartel de “Alguien voló sobre el nido del cuco”, más allá de su carácter de objeto de colección, representa para Zendaya y Holland un símbolo de su conexión con la historia del séptimo arte.

La actriz se refirió a este póster como un recuerdo tangible de su amor por el cine y de la complicidad que mantiene con Holland, quien también ha manifestado públicamente su admiración por las grandes figuras de Hollywood.

La promoción de “The Drama” revela detalles íntimos de la vida de Zendaya y su pareja
La promoción de “The Drama” revela detalles íntimos de la vida de Zendaya y su pareja

La gestión para obtener la firma de Nicholson fue descrita por Zendaya como un logro poco común. “Creo que el hermano de Tom lo consiguió para él”, relató en la entrevista, remarcando la dificultad de acceder a una pieza tan exclusiva. La emoción compartida entre Zendaya y Pattinson durante el diálogo evidenció el peso emocional de este tipo de recuerdos para quienes forman parte de la industria cinematográfica.

La reacción de Robert Pattinson, sorprendido por la autenticidad y el valor del póster, reflejó el respeto que los actores sienten por los clásicos del cine. Pattinson explicó que “Alguien voló sobre el nido del cuco” fue una de las películas que influenció su decisión de dedicarse a la actuación, lo que otorga un matiz aún más personal al intercambio.

En respuesta a la pregunta sobre el significado de este objeto, Zendaya señaló que el póster representa tanto un homenaje al cine clásico como un vínculo especial con su pareja y su entorno. El hecho de que la pieza llegara a sus manos por medio de la familia de Holland añade un componente afectivo y de comunidad a su valor.

Dinámicas personales y profesionales en “The Drama”

Robert Pattinson reacciona sorprendido al descubrir el valioso póster autografiado que comparten Zendaya y Tom Holland
Robert Pattinson reacciona sorprendido al descubrir el valioso póster autografiado que comparten Zendaya y Tom Holland

La entrevista en París permitió ver la naturalidad y camaradería entre Zendaya, Holland y Pattinson. Los tres comparten una relación que trasciende lo profesional, como se observa en la complicidad y el respeto mutuo durante sus encuentros públicos.

Holland y Pattinson, amigos desde hace años por sus trabajos conjuntos en “The Lost City of Z” y “The Devil All the Time”, volverán a coincidir en el próximo estreno de “The Odyssey”.

La promoción de The Drama, que llegó a cines estadounidenses el 3 de abril de 2026, sirvió de escenario para que la pareja apareciera junta en público. Aunque Holland optó por mantener un perfil bajo durante la gira, su apoyo a Zendaya fue evidente, tanto en manifestaciones públicas como en gestos de cariño al salir juntos del hotel y saludar a los seguidores.

Sam Holland, el hermano cocinero de Tom Holland, revela cómo ha sido crecer al lado de Spiderman
La familia de Tom Holland fue clave para conseguir el autógrafo de Jack Nicholson

El valor del póster firmado por Nicholson se vuelve aún más relevante en un contexto donde la privacidad y los recuerdos compartidos adquieren un significado especial para las celebridades. Zendaya explicó en la charla con Pattinson que intenta resguardar ciertos aspectos de su vida, manteniendo para sí misma aquellos elementos que considera íntimos y valiosos, como este objeto de colección.

La admiración por el cine clásico como punto de unión

El objeto no solo une a Zendaya y Holland, sino que también representa una referencia común con Pattinson, quien confesó haber encontrado inspiración en el cine de la década de 1970.

Los tres actores, reunidos en la promoción de “The Drama”, demostraron cómo la admiración por figuras como Jack Nicholson y películas como “Alguien voló sobre el nido del cuco” puede generar una conexión genuina entre colegas.

The Drama
La pasión por las películas de los años setenta inspira a los protagonistas de “The Drama”

La revelación del póster firmado y la posterior reacción de Pattinson se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la gira promocional, reforzando la imagen de Zendaya y Holland como una pareja unida tanto por el amor como por su pasión compartida por el arte cinematográfico.

La historia ofrece una mirada a la importancia que tienen los objetos de colección y los recuerdos personales para quienes viven de contar historias en la pantalla, mostrando que, más allá de la fama, hay gestos y recuerdos que mantienen viva la esencia del cine.

Temas Relacionados

ZendayaTom HollandCine ClásicoJack NicholsonRobert PattinsonNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

“Por supuesto, lo que sea”, la respuesta de Catherine O’Hara que cambió la vida de Emily Hampshire

Desde su primer encuentro en 1999 hasta el éxito internacional, la actriz de “Mike & Nick & Nick & Alice” relató el papel fundamental de su colega y amiga en un momento crucial

“Por supuesto, lo que sea”, la respuesta de Catherine O’Hara que cambió la vida de Emily Hampshire

Taylor Swift enfrenta demanda por el título de su álbum “The Life of a Showgirl”

Maren Wade sostiene que su proyecto, iniciado como columna en Las Vegas Weekly, se ha visto afectado por la nueva producción de la cantante

Taylor Swift enfrenta demanda por el título de su álbum “The Life of a Showgirl”

Tras el incidente en vivo, concursante de Miss Grand Thailand hace bromas sobre sus carillas dentales

La participante reaccionó con humor tras el incidente ocurrido durante su presentación en la fase preliminar del certamen

Tras el incidente en vivo, concursante de Miss Grand Thailand hace bromas sobre sus carillas dentales

El guiño de Elijah Wood a Boda Sangrienta 2: “El cine es el lugar seguro para experimentar esta clase de miedo”

La participación de David Cronenberg, las anécdotas del rodaje y la visión del actor sobre el cine de género consolidan al filme como uno de los estrenos más esperados de 2026, según indicó en una entrevista con Fotogramas

El guiño de Elijah Wood a Boda Sangrienta 2: “El cine es el lugar seguro para experimentar esta clase de miedo”

Carlos Baute contó por qué tardó 17 años en reconocer a su hijo: “Me sentí muy mala persona”

El cantante explicó que no conoció a su hijo al nacer y que el reencuentro se produjo tras un proceso marcado por dudas de paternidad

Carlos Baute contó por qué tardó 17 años en reconocer a su hijo: “Me sentí muy mala persona”
DEPORTES
El goleador de la selección alemana por el que puja Argentina: es fanático de Boca y le encanta la Bombonera

El goleador de la selección alemana por el que puja Argentina: es fanático de Boca y le encanta la Bombonera

El video del brutal accidente de Oliver Bearman en Japón filmado desde una tribuna: el momento del impacto contra las defensas

Atento Boca Juniors: se confirmó la postura de la U Católica de Chile con los hinchas visitantes de cara al debut en la Libertadores

El fuerte mensaje de Ancelotti de cara al Mundial que abrió el debate en Brasil

Fue campeón del mundo en Brasil 2014 y puede terminar en prisión

TELESHOW
Marcela Tinayre abrió el álbum familiar de Ámbar de Benedictis por el cumpleaños de su nieta: “Siempre a tu lado”

Marcela Tinayre abrió el álbum familiar de Ámbar de Benedictis por el cumpleaños de su nieta: “Siempre a tu lado”

Gastón Trezeguet apuntó contra Tamara Paganini antes de su regreso a Gran Hermano: “Quiero creer que va a devolver la plata”

La decisión de Juli Poggio: “La gente me juzga por no querer ser madre”

Isabel Macedo celebró las primeras dos semanas de Molly con fotos llenas de amor y diversión

Así se preparan Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe para interpretar una historia de amor prohibido en teatro

INFOBAE AMÉRICA

El futuro del abrigo podría estar en la piel: crean una crema con bacterias que producen calor en temperaturas extremas

El futuro del abrigo podría estar en la piel: crean una crema con bacterias que producen calor en temperaturas extremas

De la ficción al laboratorio: cómo los científicos desmontan el mito de los dinosaurios venenosos

Netanyahu aseguró que la guerra contra Irán ya superó la mitad de sus objetivos: “Estamos degradando su capacidad militar”

Panamá coordina acción regional para enfrentar enfermedades en población migrante

El Parlamento de Israel aprobó la pena de muerte para condenados por terrorismo