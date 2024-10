Un hombre afirmó que se cayó de un acantilado tras un ataque de oso; ahora es buscado por asesinato en Tennessee

Nicholas Wayne Hamlett, sospechoso de asesinato, está prófugo y es considerado armado y peligroso. (Oficina del Sheriff del condado de Hamilton, Tennessee)

Las autoridades del Condado de Monroe, Tennessee, están llevando a cabo una investigación sobre un homicidio que ha captado la atención nacional. El 18 de octubre, un individuo realizó una llamada al 911 en la que afirmaba haber sido perseguido por un oso y haberse caído de un acantilado. Esta llamada llevó a los servicios de emergencia a una escena trágica en Tellico Plains, donde encontraron un cadáver que llevaba una identificación que no pertenecía al fallecido, según la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe.

La llamada al 911 fue realizada por un hombre que se identificó como Brandon Andrade. De acuerdo con los informes, la llamada fue transferida desde el Condado de Polk, y el supuesto excursionista alegó que estaba parcialmente en el agua y necesitaba ayuda urgente. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, encontraron el cadáver y, tras revisar la identificación, confirmaron que pertenecía a Andrade, cuya identidad había sido utilizada fraudulentamente por el verdadero sospechoso, Nicholas Wayne Hamlett, de 45 años, residente de Alabama, según el New York Post.

El cadáver hallado en la escena no correspondía al hombre que había hecho la llamada. La Oficina del Sheriff informó que el cuerpo presentaba evidencias que indicaban que no era el de Andrade. Los investigadores han indicado que el cadáver aún no ha sido identificado y están trabajando para elaborar un retrato que pueda ayudar en su identificación, según CBS News. Se ha activado un proceso de comparación de registros y fotografías para tratar de determinar la identidad del fallecido.

El FBI y la Oficina de Investigaciones de Tennessee colaboran para localizar a Hamlett y esclarecer la identidad de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicholas Wayne Hamlett es considerado un individuo armado y peligroso, y se ha emitido una orden de arresto en su contra por asesinato en primer grado. Las autoridades mencionaron que Hamlett tenía antecedentes penales y estaba en libertad condicional por un delito previo en Alabama. Este tipo de evasión ha llevado a las autoridades a reforzar su vigilancia en múltiples estados donde Hamlett podría haberse dirigido, de acuerdo con WSB-TV Atlanta.

La complejidad de la situación ha llevado a la colaboración entre la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, el FBI y la Oficina de Investigaciones de Tennessee. Estas agencias están trabajando conjuntamente en un esfuerzo por localizar al sospechoso y obtener más información sobre la víctima no identificada. La búsqueda ha abarcado una extensa red de estados, incluyendo Alabama, Montana, Alaska, Kentucky y Florida, donde se ha confirmado que Hamlett tiene vínculos, según CNN.

Los detalles de la llamada al 911 revelan que Hamlett describió su situación con un nivel de urgencia que llevó a los servicios de emergencia a movilizarse rápidamente. Durante la llamada, el hombre también hizo referencias a la presencia de un oso, un hecho que, aunque inverosímil, ha planteado interrogantes sobre las verdaderas circunstancias que rodean el incidente, según informes de CBS News.

La llamada al 911 mencionó la presencia de un oso, lo que aceleró la movilización de los servicios de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una autopsia posterior al hallazgo del cadáver indicó que la persona fallecida no era Brandon Andrade. Además, las autoridades han subrayado que la identificación había sido utilizada en varias ocasiones, lo que plantea interrogantes sobre la historia de Hamlett y su uso de identidades robadas, según el New York Post. Las investigaciones iniciales sugieren que Hamlett podría haber estado en el área de Tellico Plains buscando evadir la justicia y podría haber planeado un método para encubrir sus acciones.

Hamlett ha sido descrito como un hombre de aproximadamente 1,70 metros de altura y 77 kilogramos de peso. Las autoridades han solicitado a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con ellas o que llame al 911 si lo ven. La búsqueda de Hamlett ha llevado a una creciente preocupación entre los residentes locales, quienes han sido advertidos sobre su potencial peligro, de acuerdo con CBS News.

Las circunstancias que rodean el incidente continúan bajo investigación, y se espera que las autoridades divulguen más información a medida que avancen en el caso. La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe ha instado a la comunidad a mantenerse alerta y a reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con Hamlett, de acuerdo con WSB-TV Atlanta. Este caso destaca los retos que enfrentan las fuerzas del orden en la resolución de crímenes que involucran el uso de identidades robadas y homicidios, mientras trabajan para restablecer la seguridad en la comunidad.

Las investigaciones en curso podrían revelar más detalles sobre la identidad del hombre fallecido y las motivaciones detrás de las acciones de Hamlett. Las autoridades están comprometidas a esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables de este trágico evento.