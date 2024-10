Avión de Turkish Airlines realizó un aterrizaje de emergencia en Nueva York luego de que el piloto falleció en pleno vuelo

Un vuelo de Turkish Airlines realizó un aterrizaje de emergencia en Nueva York tras el fallecimiento del piloto. (EFE/EPA/Eerdem Sahin)

Un vuelo de Turkish Airlines que viajaba de Seattle a Estambul tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, luego de que uno de sus pilotos colapsara y falleciera en pleno vuelo.

El incidente ocurrió la noche del martes 8 de octubre de 2024, cuando el piloto İlçehin Pehlivan, de 59 años, perdió el conocimiento mientras el avión estaba sobrevolando Canadá, lo que obligó a la tripulación a desviar el avión hacia Nueva York, según confirmó The Associated Press.

El vuelo TK204 de Turkish Airlines, operado por un Airbus A350, despegó del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma el martes a las 7:02 p.m. (hora del Pacífico) con destino a Estambul. Según los reportes de la aerolínea, el capitán Pehlivan colapsó durante el trayecto y, a pesar de los intentos de la tripulación para brindarle primeros auxilios, el piloto murió antes de que el avión pudiera aterrizar de emergencia.

El copiloto y el segundo piloto desviaron el vuelo al aeropuerto JFK después de fallidos intentos de reanimación al capitán. (REUTERS/Umit Bektas)

Yahya Ustun, portavoz de la aerolínea, explicó que tras los intentos fallidos de reanimación, el copiloto y otro piloto a bordo tomaron la decisión de desviar el vuelo hacia el aeropuerto JFK de Nueva York. El avión aterrizó de manera segura alrededor de las 6 a.m. del miércoles, después de ocho horas de vuelo. “Nuestro capitán perdió la vida antes del aterrizaje”, confirmó Ustun en un comunicado citado por The New York Times.

Los datos de seguimiento del vuelo, proporcionados por la plataforma FlightAware, mostraron que el avión estaba sobrevolando la isla de Baffin, en el norte de Canadá, cuando dio un giro brusco hacia el sur para dirigirse a Nueva York. La aeronave logró aterrizar sin más incidentes y la situación fue atendida por personal médico y de emergencia en tierra.

Un piloto experimentado sin problemas de salud previos

İlçehin Pehlivan, quien trabajaba para Turkish Airlines desde 2007, había pasado su último examen médico en marzo de este año, y no se había detectado ningún problema de salud en ese momento, según confirmó NBC News.

Los afectados fueron redirigidos a otros vuelos tras un aterrizaje seguro en Nueva York gracias a la rápida acción del personal a bordo. (REUTERS/Murad Sezer)

Este tipo de revisiones médicas son obligatorias para los pilotos comerciales, y suelen realizarse con regularidad para garantizar que estén en condiciones óptimas de salud. Sin embargo, las autoridades no han especificado la causa exacta de su muerte.

En un comunicado oficial, Turkish Airlines expresó su profunda tristeza por la pérdida de Pehlivan. “Como Turkish Airlines, sentimos profundamente la pérdida de nuestro capitán y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, colegas y seres queridos”, señaló la compañía.

El fallecimiento de İlçehin Pehlivan ha generado una ola de mensajes de condolencias y apoyo a su familia por parte de Turkish Airlines y la comunidad aérea internacional. Como piloto con más de 15 años de experiencia en la aerolínea, Pehlivan era una figura respetada en la aviación turca, según publicó CBS News.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó que el avión llegó sin problemas a JFK. (REUTERS/Umit Bektas)

Aterrizaje de emergencia y atención a los pasajeros

A pesar de la gravedad de la situación, el vuelo aterrizó de manera segura en Nueva York, gracias a la rápida reacción del copiloto y el equipo a bordo. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó en un comunicado que el avión llegó sin complicaciones a JFK tras una “emergencia médica de uno de los pilotos”.

La aerolínea informó que se han hecho arreglos para que los pasajeros afectados puedan continuar su viaje a Estambul en otros vuelos.

El fallecimiento de un piloto durante un vuelo es un evento extremadamente inusual, pero las aerolíneas y la industria de la aviación están preparadas para enfrentar este tipo de emergencias. La mayoría de los vuelos internacionales de larga distancia cuentan con una tripulación de vuelo compuesta por más de un piloto, lo que permite a otro experto tomar el control en situaciones críticas, como fue el caso en este vuelo de Turkish Airlines.