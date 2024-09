Le demolieron la casa de sus sueños sin una orden judicial: el triste caso de un padre en Georgia

Los abogados de Arnold argumentan que no había registros de incumplimiento de código en la propiedad cuando fue adquirida. (Instituto de Justicia)

Eric Arnold, un carpintero residente en Georgia, ha presentado una demanda contra los funcionarios del condado de Macon-Bibb después de que su vivienda, en proceso de renovación, fuera demolida sin una audiencia judicial. El hombre, quien había comprado la propiedad en febrero de 2022 por USD 15,000, soñaba con acondicionarla para vivir en ella con sus hijos y nietos.

Arnold explicó al medio local WMAZ que su experiencia fue profundamente devastadora: “Es como si me hubieran quitado todo,” dijo el afectado. “Me quitaron mi dignidad, como si ni siquiera fuera una persona”, añadió.

Según el carpintero, la casa había sido etiquetada como una “amenaza inminente para la comunidad” y fue demolida en noviembre de 2023, como parte de la iniciativa Blight Fight del alcalde Lester Miller, lanzada en 2021 para eliminar estructuras peligrosas en los vecindarios.

Los abogados de Arnold argumentaron que no había ningún registro público de cumplimiento de código ni gravámenes en la propiedad cuando fue adquirida. “Hice todo lo que necesitaba hacer. Pensé que estaba bien. Aun así derrumbaron mi casa”, comentó Arnold a WMAZ.

Christie Herbert, abogada de Arnold, destacó que la demolición fue acelerada en secreto después de que el hombre solicitó detenerla y eliminar su casa de la lista de demolición.

La demanda busca proteger los derechos de propiedad de todos los dueños en el condado de Macon-Bibb. (Instituto de Justicia)

La controversia se intensifica al considerar las declaraciones de otros residentes. Jerry Collins, vecino de la zona, indicó que la demolición de la vivienda es un golpe para la comunidad: “Si esto continúa, las cosas buenas pueden no suceder y eso es lo que realmente me preocupa”, expresó al The Macon Telegraph.

El Daily Mail informó que esta no es la primera vez que las renovaciones son abruptamente interrumpidas en la región. Eric Arnold declaró al Instituto de Justicia: “Cuando derribas algo así y destruyes familias, destruyes mi generación entera. Ahora no tengo nada”, lamentó.

La demanda presentada por Arnold subraya el impacto constitucional de estos eventos, buscando proteger los derechos de propiedad de todos los dueños en el condado de Macon-Bibb. De acuerdo con WMAZ, las autoridades locales no han recibido la demanda oficialmente, aunque emitieron una declaración en la que reconocen la demolición y defienden que Arnold tuvo más de 20 meses para obtener permisos de construcción o realizar reparaciones.

Sin embargo, la existencia de otros casos similares plantea dudas sobre la eficiencia del programa Blight Fight y su transparencia. Según lo recabado por el Atlanta Black Star, hay al menos nueve demandas adicionales contra el condado por situaciones similares, lo cual resalta un patrón de conflictos entre autoridades y propietarios locales.

La narrativa se complica aún más con las discrepancias en las declaraciones de los funcionarios del condado. En la demanda, se menciona que el Asistente del Fiscal del Condado, Frank Howard, amenazó a Arnold con encarcelarlo por renovar su hogar sin una licencia, declaración confrontada por otros oficiales que afirmaron que el propietario no necesitaba tal licencia para dicho proyecto.

“La demanda de Eric no trata solo de la casa de un hombre, sino de proteger los derechos constitucionales de todos los propietarios en el condado de Macon-Bibb”, destacó su abogada.

Hasta la fecha, la explanada de la propiedad de Arnold solo muestra una losa de concreto y un poste donde solía estar el buzón, un desolado recordatorio de lo que fue y lo que podría haber sido, reflejando la lucha de un hombre contra las decisiones de una autoridad local aparentemente apurada por transformar su comunidad sin considerar adecuadamente los derechos y esfuerzos de sus ciudadanos.