Donald Trump aseguró que el Servicio Secreto hizo un excelente trabajo durante el ataque en su contra (REUTERS/ARCHIVO)

El ex presidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, elogió este lunes el “excelente trabajo” desempeñado por el Servicio Secreto al capturar al sospechoso de un segundo intento de asesinato en su contra.

Durante una conversación en la red social X con el gurú de las criptomonedas Farokh Sarmad, el magnate neoyorquino dio detalles sobre el presunto intento de magnicidio que sufrió el domingo en un campo de golf en West Palm Beach (Florida).

“Fue algo bastante complicado pero salió bien. El Servicio Secreto hizo un excelente trabajo, y tienen al hombre tras las rejas, y esperemos que esté allí por mucho tiempo”, explicó Trump.

Segun relató, se encontraba jugando al golf con amigos cuando se escucharon disparos y el Servicio Secreto lo evacuó rápidamente.

Este es el segundo intento de asesinato contra Trump durante la campaña electoral (REUTERS/Giorgio Viera)

El republicano aplaudió también la colaboración de una persona que vio al sospechoso huir y que fotografió la matrícula de su vehículo, lo que facilitó que las autoridades pudieran localizarlo y arrestarlo.

“Lo atraparon tras una persecución a gran velocidad. Fue increíble. El Servicio Secreto hizo un gran trabajo. Y puedo decir honestamente que la oficina del sheriff, las fuerzas del orden, todos realmente hicieron un gran trabajo. Estoy muy contento por eso”, agregó.

Asimismo, Trump agradeció la llamada que recibió este lunes de parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para preocuparse por su situación y analizar un posible refuerzo de su seguridad.

“Fue muy amable al llamar para asegurarse de que estoy bien”, dijo el republicano.

Tras conocerse los detalles del hecho, Trump emitió un primer comunicado fijando su posición: “Hubo disparos cerca de mí, pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quiero que escuches esto primero: ¡ESTOY A SALVO Y BIEN!”.

“¡Mi determinación es aún más fuerte después de otro atentado contra mi vida!”, dijo horas más tarde en un segundo correo electrónico de recaudación de fondos. “Nunca me detendré. Nunca me rendiré. ¡NUNCA ME RENDIRÉ!”

El sospechoso, Ryan Wesley Routh, fue arrestado en West Palm Beach armado con un AK-47 (REUTERS)

Ryan Wesley Routh, de 58 años, fue arrestado la tarde del domingo en West Palm Beach después de que se aproximara al campo de golf en el que estaba jugando el exmandatario armado con un rifle AK-47 con mira telescópica.

Tras ser detectado por el Servicio Secreto, que le disparó, el hombre logró huir en un vehículo, aunque fue detenido poco después en una carretera cercana.

Es el segundo intento de asesinato contra Trump en lo que va de campaña electoral, tras el que sufrió en julio pasado, cuando un hombre le disparó durante un mitin en Butler (Pensilvania), un error en la protección del exmandatario que derivó en la dimisión de la entonces directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle.

