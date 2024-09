Selena Gómez se convirtió en una de las multimillonarias más jóvenes de los EEUU: a esto asciende su fortuna

Selena Gomez es ahora multimillonaria con una valoración de 1,3 mil millones de dólares según Bloomberg. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Selena Gomez es oficialmente billonaria. La actriz, cantante, inversora y empresaria de 32 años fue nombrada una de las mujeres más jóvenes en convertirse en multimillonaria en Estados Unidos, con una valoración de 1,3 mil millones de dólares, según Bloomberg.

Esta nueva posición financiera se debe en gran parte al éxito de su línea de maquillaje Rare Beauty, lanzada hace cinco años, la cual ha resonado considerablemente entre influencers y adolescentes.

Gomez, quien es conocida por su papel en la serie de Hulu Only Murders in the Building, también ha visto amplios beneficios económicos provenientes de sus colaboraciones con marcas como Puma y Coach, con acuerdos valuados en 30 y 10 millones de dólares respectivamente.

La actriz tiene 424 millones de seguidores en Instagram, donde publica contenido patrocinado. (REUTERS/Stephane Mahe)

Además, la artista ha utilizado su prominencia en Instagram, donde cuenta con 424 millones de seguidores, para incrementar sus ingresos mediante publicaciones patrocinadas, colocándola como la tercera persona más seguida en la plataforma, detrás de los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Los ingresos por actuación de Gomez en la mencionada serie de Hulu le generan 6 millones de dólares por temporada, según Bloomberg, y también recibe ingresos menores por regalías de su música. Sin embargo, la mayor parte de su riqueza se atribuye a su empresa Rare Beauty, que ha sido un éxito de ventas y como resultado, la colocó en el mismo nivel que marcas de celebridades como las de Rihanna y las Kardashian.

La empresaria no solo se ha centrado en los negocios lucrativos. En 2020, Gomez reveló que fue diagnosticada con trastorno bipolar y ha resaltado la importancia de que cualquier acuerdo comercial que firme incluya un componente benéfico o relacionado con la salud mental.

Rare Beauty, la línea de maquillaje de Gómez, se lanzó hace cinco años y es muy popular entre adolescentes. (Archivo)

Esto se ve reflejado en su compromiso con el Rare Impact Fund, creado para recaudar 100 millones de dólares con el fin de ayudar a las personas a obtener acceso a servicios de salud mental.

Gomez también co-creó la plataforma de salud mental Wondermind junto a su madre y otra socia en 2021, describiéndola como un “ecosistema de fitness mental”. Esta plataforma tiene un valor estimado de 100 millones de dólares, según Bloomberg. Esto ha reafirmado su compromiso no solo con su propio bienestar, sino también con el de su comunidad.

En otro ámbito, la actriz continúa su legado en la industria del entretenimiento con la producción ejecutiva de Wizards Beyond Waverly Place, una extensión de la exitosa serie de Disney Channel que la catapultó a la fama. Este proyecto se estrenará en octubre, según confirmó la cadena CNN, añadiendo otro capítulo significativo a su ya impresionante carrera artística y empresarial.