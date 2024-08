Habló el piloto que, bajo efectos de hongos alucinógenos, intentó de apagar los motores de un avión en pleno vuelo

Durante un vuelo de Seattle a San Francisco intentó detener los motores (Dave Killen/REUTERS)

El ex piloto de Alaska Airlines, Joseph Emerson, conocido por protagonizar un incidente el pasado 22 de octubre de 2023, cuando, supuestamente bajo los efectos de los hongos psicodélicos, intentó apagar los motores de un avión durante un vuelo de Seattle a San Francisco, rompió su silencio y habló sobre lo sucedido.

En una entrevista con Good Morning America de ABC, Emerson compartió su versión de los hechos, describiendo los momentos de confusión y desesperación que experimentó mientras intentaba discernir la realidad.

El día del incidente, Emerson se encontraba fuera de servicio y ocupaba el asiento auxiliar en la cabina del vuelo 2059 durante un trayecto de Seattle a San Francisco operado por Horizon Air, una subsidiaria de Alaska Airlines, cuando Emerson comenzó a alejarse de la realidad y a pensar que estaba “atrapado” en un avión “imaginario”.

Emerson intentó accionar los controles de emergencia para apagar los motores (REUTERS/Joshua Roberts)

En ese momento de crisis, intentó accionar los controles de emergencia para apagar los motores de la aeronave. “Lo que pensé fue, ‘Esto me despertará’”, afirmó Emerson en su entrevista con ABC. “Sé lo que esas palancas hacen en un avión real y necesito despertar de esto. Son 30 segundos de mi vida que desearía poder cambiar, pero no puedo”, lamentó.

“En ese momento me quité los auriculares y me convencí por completo de que esto no era real y de que no iba a volver a casa”, dijo Emerson a ABC. “Y luego, como los pilotos no reaccionaron a mi comportamiento completamente anormal de una manera que pensé que sería coherente con la realidad, fue cuando me dije: ‘Esto no es real. Necesito despertar’”.

El entonces piloto había consumido hongos psicodélicos una semana antes del incidente durante un viaje con amigos en memoria de su mejor amigo, Scott, quien falleció hace unos años. Ésta fue, según sus palabras, la primera vez que consumió tal sustancia. Seis meses antes del suceso, Emerson había comenzado a sufrir de depresión, lo que podría haber contribuido a su crisis de salud mental.

Joseph Emerson rompió su silencio tras el incidente del 22 de octubre de 2023 (Sam Sweeney/ABC News)

El avión fue redirigido exitosamente a Portland, donde aterrizó sin problemas, y los pilotos en servicio lograron retomar el control después de inmovilizar a Emerson. Un análisis del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas menciona que el consumo de hongos alucinógenos puede causar percepciones distorsionadas y emociones intensas.

Según documentos judiciales, después de aterrizar, Emerson fue detenido por la policía del puerto de Portland. En el momento de su arresto, dijo a los investigadores que no había dormido en 40 horas y que estaba enfrentando una crisis de salud mental. “Había un sentimiento de estar atrapado, como ‘¿Estoy atrapado en este avión y nunca más volveré a casa?’”, añadió Emerson.

El incidente, que no dejó heridos, resultó en varias acusaciones en contra de Emerson, incluyendo 83 cargos de intento de asesinato, 83 cargos menores de imprudencia temeraria y un cargo por delito grave de poner en peligro una aeronave. Sin embargo, de acuerdo con People Magazine, los cargos de intento de asesinato fueron reducidos a imprudencia temeraria. Emerson fue liberado en diciembre del año pasado y se declaró no culpable.

Emerson enfrenta varias acusaciones, incluyendo 83 cargos de intento de asesinato e imprudencia temeraria (Archivo)

Durante la entrevista con Good Morning America, Emerson reflexionó sobre su experiencia y las implicaciones legales que enfrenta. “Lo que espero a través de los procesos judiciales es que no solo se consideran esos 30 segundos del evento, sino toda mi experiencia mientras la sociedad me juzga por lo que pasó”, expresó. “Y aceptaré la deuda que la sociedad determina que debo”.